La Planète des Cinglés (partie 1)

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 31 août 2024 – 18:00

Je vous en ai fait état dans mon édito précédent le mépris dans la peau , dixit Gabriel Attal « 232 sites de vaccination ont été ouverts » en France alors qu'aucun cas déclaré de variole du singe n'a été recensé… en France. S'ajoute à cela l'annonce faite par Vladimir Poutine que la Russie propose une aide humanitaire, l'asile diplomatique aux personnes qui fuient la dictature woke mondialiste .

De nombreux lecteurs m’ayant fait part de leur étonnement aux aberrations de plus en plus nombreuses que l’on voit surgir dans le monde en général et dans notre pays en particulier, cela m’a donné l’idée d’illustrer cette situation, mais pas sur la Terre. Sur une autre planète. Une planète, elle aussi, peuplée d'humains, et où cette situation est allée beaucoup beaucoup plus loin, mais pas exactement dans la même direction. Cette planète est à des années-lumière de notre bonne vieille terre et toutes ressemblances avec des personnes ou des pays connus seraient fortuites.

Commençons.

La communauté humaine qui habite cette planète, elle aussi, est en proie à de nombreux virus et épidémies. Notamment depuis que les virus ont été consacrés de manière dématérialisée et que les habitants ont dû protéger leurs machines électroniques des petites bestioles virtuelles représentées par des lignes de codes. Certains sont tellement contagieux qu’ils font le tour de la planète en quelques heures, la transmission s’effectuant principalement par courrier, (électronique bien sûr), ou alors par le principe de connexion virtuelle à ce réseau multidimensionnel InterCourse. Après un virus sorti officieusement d’un laboratoire, dont le narratif officiel relayé par les médias sera celui d’une idylle entre une chauve-souris et un pangolin, les habitants se trouvent exposés à un nouveau virus, la variole du singe. Mais, elle est surtout l'objet de ce que les habitants ont appelé une dictature terrifiante et inextricable.

