Uriel Araujo – Le 16 septembre 2024 – mondialisation.ca

L’ancien président américain Donald Trump a de nouveau été la cible d’une tentative d’assassinat , dimanche 15 septembre, dans son club de golf en Floride, à l’ouest de Palm Beach, vers 13h30 (heure locale).

Un agent des services secrets a tiré en apercevant un fusil AK-47 dans les buissons autour du terrain de golf, à une distance d’environ 400 mètres. Le tireur, Ryan Wesley Routh, 58 ans, a lâché son fusil et a pu s’enfuir au volant d’un 4×4. Il avait une lunette de visée, une caméra GoPro et deux sacs à dos. Routh a finalement été arresté par des policiers dans un comté voisin. On ne sait toujours pas si Routh a lui-même tiré des coups de feu. Une fois de plus, les analystes et les experts des médias se demandent comment le tireur a pu s’approcher aussi près de Trump , d’autant plus qu’il a un casier judiciaire et qu’il a déjà été condamné (en 2022) pour possession d’une « arme de destruction massive ». En outre, les liens avec le tireur sont assez intéressants, c’est le moins que l’on puisse dire.

D’une part, Routh, le prétendu assassin, a été interviewé par le New York Times en 2023 et a décrit ses efforts pour recruter d’anciens soldats talibans d’Afghanistan afin qu’ils se battent en Ukraine. Il a également déclaré avoir lui-même combattu dans ce pays d’Europe de l’Est, où il a passé plusieurs mois en 2002. En outre, en 2022, il a accordé une interview à Newsweek Romania et a parlé de ses efforts de recrutement pour la Légion internationale de défense de l’Ukraine, une unité militaire des forces terrestres ukrainiennes composée de volontaires étrangers.

