Nuremberg : Les procès des grands industriels

Publié le 27 septembre 2024





TRIBUNE - Nuremberg et ses procès, suite de la partie 1 , 2 et 3





Les chapitres que consacre Philippe Valode aux « procès des grands industriels » font s’effondrer un autre mythe encore vivace pour certains, celui d’une Seconde Guerre mondiale imputable au seul Adolf Hitler, à sa volonté d’expansionnisme et son désir de revanche après l’humiliation du traité de Versailles de 1919. Les révélations de l’historien sur la tricherie de l’Allemagne pré-hitlérienne sont sidérantes, tout comme le sont celles qui concernent la collusion d’intérêts entre sociétés allemandes et américaines.

Trois groupes furent concernés, et leurs principaux dirigeants poursuivis : le groupe Flick, 3ème groupe allemand le plus puissant dans le charbon et l’acier, le groupe Krupp, principal concurrent du précédent, et enfin l’IG Farben qui, outre des activités minières diverses, produisait en 1935 la quasi-totalité du magnésium, du nickel, du méthanol, du caoutchouc et des colorants en Allemagne.

Le procès du groupe Flick

Les six principaux dirigeants du groupe Flick , à savoir Friedrich Flick et ses cinq principaux collaborateurs, furent accusés de crime contre la paix et crime de guerre, et également d’être membres d’une organisation criminelle. Le procès mit en lumière le pillage de biens industriels, en France (la Société lorraine des Aciéries de Rombas par exemple) et en URSS (Aciéries du Dniepr et de Riga entre autres), l’aryanisation des biens industriels appartenant aux juifs dans tout le Reich , c’est-à-dire leur confiscation pure et simple, la déportation et la mise en esclavage de la main-d’œuvre civile depuis les pays occupés par le Reich hitlérien, ainsi que l’utilisation dans l’industrie de guerre de prisonniers militaires des camps de concentration, de surcroît dans des conditions inhumaines , soit un total de 40 000 personnes.





