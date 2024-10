Nuremberg : Les procès des grands industriels - IG Farben

Catherine Avice pour France-Soir Publié le 30 septembre 2024





TRIBUNE - Nuremberg et ses procès, suite de la partie 1 , 2 , 3 et 4

Le procès de l’IG Farben

Dernier des procès des grands groupes industriels, le procès de l’IG Farben fut aussi le plus long (152 jours) et celui qui réunit le plus grand nombre d’accusés (24) et de témoins (189 dont 102 pour la défense). 3055 pages de minutes témoignent de l’importance de ce procès et de la difficulté de son instruction car les documents du groupe à Francfort furent détruits en 1945 sur ordre des services secrets allemands.

A l’instar des accusés des groupes Flick et Krupp, ceux du groupe IG Farben furent poursuivis pour avoir participé activement à la préparation de la guerre d’agression et d’invasion, avoir pillé et volé les biens industriels des pays occupés par le Reich, avoir procédé au meurtre de masse et à la mise en esclavage de milliers de travailleurs civils étrangers, de prisonniers de guerre et d’internés des camps de concentration.

Doté dans l’entre-deux guerres d’une structure complexe et redoutablement efficace qui en fit en 1925 le premier groupe industriel allemand, le groupe fit très tôt alliance avec Hitler, participant au plan quadriennal de mise en place d’une économie de guerre et au développement de la machine militaire allemande pour mener la guerre d’agression.





La suite :





https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/buremberg-les-proces-des-grands-industriels-ig-farben