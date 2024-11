Il est l'heure de se réveiller ! (partie I)

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 02 novembre 2024 – 21:00

Comme annoncé dans un précédent édito , je sonne aujourd'hui le devoir que nous avons tous , habitants humains de cette planète, de nous réveiller. Je le fais humblement en tant qu'homme qui, pour pouvoir pleinement assumer les rôles qui me sont chers, doit s'inscrire dans cette communauté spirituelle, sociale et culturelle en dehors de laquelle aucun d'entre nous n'existe véritablement : l'Humanité.

Cette communauté qui, en outre, a des connaissances (scientifiques et autres) dont normalement tout être humain devrait pouvoir bénéficier.

C'est également parce que, pour que cette communauté des hommes qu'on appelle « l'humanité » soit véritablement effective, il faut que ceux qui la dirigent le fassent dans l'intérêt exclusif de cette communauté.

Or, manifestement, tel n'est pas le cas. Bien au contraire. Depuis bien longtemps. Trop longtemps. En France, notamment. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat, les personnes qui nous dirigent agissent non pas dans le sens de l'intérêt public du peuple français, mais dans celui de leurs intérêts et ceux de lobbys privés, qui sont rigoureusement contraires aux intérêts du peuple français. Ces marionnettes politiciennes parasites font de la politique, non pas pour servir, mais pour se servir (profiter grassement d'avantages en tous sens, sur le dos du contribuable, grâce au système politique verrouillé et vérolé qu'ils ont mis en place à cet effet). Et, pour pouvoir profiter éternellement de ces privilèges qu'ils se sont eux-mêmes octroyés, ils finissent actuellement de mettre en place (ils ont commencé il y a longtemps, mais de manière plus visible avec et pendant la covid), grâce aux nouvelles technologies, un contrôle de la population total et permanent, et qui, une fois qu'il sera complètement en place, rendra impossible toute tentative du peuple de s'arracher à la domination sans partage des « élites. »





