Une nouvelle ère de ténèbres

Après avoir fourni des milliards en armes & persécuté les critiques du génocide, comment prétendre à quelque supériorité morale. Pouvoir, cupidité & barbarie sans fin régneront désormais sur le monde.

Chris Hedges – mondialisation.ca – Le 19 mai 2025





LE CAIRE, Égypte — Je suis au Caire, à 320 km de la frontière avec Gaza, à Rafah. Dans le nord du Sinaï égyptien, 2 000 camions chargés de sacs de farine, de réservoirs d’eau, de conserves, de fournitures médicales, de bâches et de carburant sont garés sur le sable brûlant. Les camions tournent au ralenti sous un soleil de plomb, alors que la température grimpe jusqu’à 35 °C.

À quelques kilomètres de là, à Gaza, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants, dans des tentes de fortune ou des bâtiments endommagés au milieu des décombres, sont massacrés chaque jour par les balles, les bombes, les missiles, les obus de chars, les maladies infectieuses et l’arme la plus ancienne de la guerre de blocus : la famine. Une personne sur cinq est menacée de famine après près de trois mois de blocus israélien sur l’aide alimentaire et humanitaire.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a lancé une nouvelle offensive qui tue plus de 100 personnes par jour, a déclaré que rien ni personne n’empêcherait cet assaut final, baptisé “ Operation Gideon’s Chariots” .

“ Rien ni personne” n’empêchera Israël de poursuivre la guerre, a-t-il déclaré , “même si les otages israéliens encore détenus sont libérés. Israël « détruit de plus en plus de maisons” à Gaza. Les Palestiniens “n’auront nulle part où retourner .

“ [La] seule issue possible pour les Gazaouis est d’émigrer hors de la bande de Gaza” , a-t-il déclaré aux législateurs lors d’une réunion à huis clos qui a fait l’objet d’une fuite. “Mais notre principal problème est de trouver des pays qui les accueillent”.





