C'est le binz à Washington

À Washington, on ne chôme pas pour soutenir un gouvernement au bord de la rupture.

Philip Giraldi – Le 18 septembre 2025 – mondialisation.ca

La semaine a encore été mouvementée à Washington et en périphérie. Le meurtre de Charlie Kirk a donné lieu à des spéculations qui ont incité illuminés et haineux à sortir de leur tanière. Incluant inévitablement le chœur d’imbéciles qui composent le cabinet de Donald Trump. Depuis la mort de Kirk, les conservateurs républicains appellent à la répression sur la ‘ gauche’ , alors que rien ne prouve qu’un groupe identifiable de centre gauche soit impliqué dans l’assassinat.

Il est en réalité bien plus probable que Kirk ait été tué par Israël, qui avait à la fois le mobile et les moyens de commettre cet assassinat. Il faut dire Iqu’sraël affiche un palmarès international inégalé en matière d’assassinats politiques, car les États-Unis lui fournissent toujours une couverture politique lorsqu’il tue quelqu’un. C’est notamment le cas récemment au Liban, en Syrie, au Yémen, en Iran et au Qatar. Les déclarations hâtives du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a immédiatement décrit à quel point il admirait Kirk, sont extrêmement suspectes en soi, car il est clair que les Israéliens et leurs alliés américains ont désapprouvé les préoccupations de Kirk concernant le contrôle de l’État juif sur Trump et la politique américaine.

De plus, personne ne s’est encore penché sur le mystérieux décollage d’un aéroport voisin du jet privé dont le système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B), assurant la transmission d’informations de positionnement entre l’avion et le contrôle aérien, a été délibérément désactivé. L’avion appartient à Derek Maxfield, un homme d’affaires juif fortuné qui soutient le mouvement Chabad Lubavich Utah. On peut raisonnablement supposer que le véritable assassin a été évacué des lieux par la voie des airs.

La suite :