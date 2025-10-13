La stratégie Cloward-Piven : au Canada et ailleurs
https://x.com/EricArchambaul7/status/1977325518161616948
Ce qu'il se passe au Canada n’est pas de la politique. Ce n’est pas une réforme. Il s’agit d’une prise de pouvoir hostile par des forces mondiales utilisant l’un des plans les plus sophistiqués et destructeurs jamais conçus pour détruire une société libre de l’intérieur. Ce plan est appelé la stratégie Cloward-Piven.
L’homme qu’ils ont choisi pour mener à bien ce programme est Mark Carney. Mark Carney n’a pas été élu. Il a été choisi. Sa loyauté n’est pas envers le peuple canadien. Elle est envers le Forum économique mondial (FEM), l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Banque des règlements internationaux et d’autres institutions mondiales non élues qui visent à anéantir la souveraineté nationale et les libertés individuelles.
Définition de la stratégie Cloward-Piven : Cette stratégie vise à utiliser des «groupes militants de lutte contre la pauvreté» pour provoquer une «crise politique» en surchargeant le système de protection sociale par une augmentation des demandes d’aide sociale, en imposant la création d’un revenu minimum garanti et en «redistribuant les revenus par l’intermédiaire du gouvernement fédéral».
En 1966, les professeurs Richard Cloward et Frances Fox Piven de l’Université Columbia ont élaboré une stratégie en quatre points visant à détruire intentionnellement une nation libre de l’intérieur. Leur idée était de submerger le système par une déstabilisation économique et sociale massive, afin que les citoyens réclament un contrôle autoritaire en échange de leur survie. Cette stratégie, aujourd’hui adaptée et instrumentalisée par les élites financières mondiales, est appliquée au Canada en ce moment même. Malheureusement, la plupart des électeurs libéraux et conservateurs sont trop bornés pour la comprendre.
Si vous n’avez jamais entendu parler de la stratégie Cloward-Piven, peu importe. Elle est déjà mise en œuvre pour vous. Vous n’imaginez pas le chaos. Elle est conçue pour vous démoraliser, vous désorienter et vous soumettre.
Mark Carney est l'exécuteur testamentaire choisi. Vous trouverez ci-dessous les huit points de la stratégie Cloward-Piven, ainsi que les mesures concrètes qu'il a prises pour mettre en œuvre chacun d'eux.
-
Surcharger et ruiner le système de protection sociale. En 2020, pendant les confinements liés à la COVID-19, Carney a publiquement soutenu les mesures de relance massives du gouvernement, notamment la Prestation canadienne d'urgence (PCU), qui a versé de l'argent gratuitement et sans condition à plus de huit millions de Canadiens. Ce programme a coûté plus de 81 milliards de dollars canadiens. Dans un discours prononcé en juillet 2020 à la London School of Economics, Carney a qualifié ces plans de relance d'«outils essentiels à la transition» et a salué le rôle des finances publiques dans «l'accélération de la transition vers un capitalisme participatif». Les confinements canadiens liés à la COVID-19 n'étaient pas une question de santé publique. Ils visaient avant tout à créer une dépendance permanente. Plus les individus dépendent de l'aide gouvernementale, plus le gouvernement exerce un contrôle. La dette du Canada dépasse maintenant 1 500 milliards de dollars. Le système est délibérément conduit à la faillite.
-
Augmenter le coût de la vie jusqu'à ce que la survie devienne la seule préoccupation. En février 2021, Carney a co-écrit un rapport pour la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, dans lequel il a plaidé pour le retrait des capitaux des industries à forte intensité de carbone et leur réorientation vers des investissements respectueux du climat. Cela a eu pour conséquence directe une réduction de l'offre de pétrole et de gaz, entraînant une flambée des prix dans tous les secteurs. En juillet 2022, le programme climatique de Carney a commencé à affecter les producteurs d'énergie canadiens lorsque les grandes banques ont cessé d'accorder des prêts aux entreprises pétrolières et gazières qui ne respectaient pas les objectifs de zéro émission nette. Avec la flambée des prix du carburant, les Canadiens sont désormais confrontés à une inflation historique. Les banques alimentaires partout au pays signalent une demande record. Au Canada, le prix des produits alimentaires a augmenté d'environ 30,2 % entre mars 2020 et mars 2025. Carney sait que ces politiques écrasent la classe moyenne. C'est là tout l'enjeu. Lorsque des personnes ont du mal à nourrir leur famille ou à faire le plein d'essence, elles cessent de résister.
-
Définancer et déstabiliser les forces de l'ordre. Le 8 juin 2020, quelques jours seulement après la mort de George Floyd aux États-Unis, Carney a écrit une tribune dans le Globe and Mail soutenant les mouvements sociaux appelant au définancement de la police. Dans cet article, il défendait l'idée que les institutions doivent être réformées pour servir la «justice sociale» plutôt que l'ordre public. Il a précisément déclaré que l'économie doit devenir plus «inclusive» et refléter les nouvelles priorités sociales. Au Canada, ce discours a conduit à des réductions budgétaires pour la police dans les grandes villes, dont Toronto, Montréal et Vancouver. Il en a résulté une augmentation significative des crimes violents, des détournements de voiture et de la consommation ouverte de drogues. À mesure que les villes deviennent moins sûres, la demande publique augmente en matière de surveillance technologique, de sécurité biométrique et de contrôle gouvernemental. Carney a soutenu l'infrastructure d'identification numérique qui remplacera la police traditionnelle par un contrôle algorithmique.
-
Contrôler l'éducation pour endoctriner la prochaine génération. En octobre 2020, Carney a pris la tête du groupe consultatif ESG de Brookfield, qui s'est depuis associé aux Nations Unies pour financer des programmes d'éducation des jeunes en Amérique du Nord. Ces programmes visent à former les enfants et les étudiants à la conformité climatique.