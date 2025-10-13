La stratégie Cloward-Piven : au Canada et ailleurs

https://x.com/EricArchambaul7/status/1977325518161616948

Ce qu'il se passe au Canada n’est pas de la politique. Ce n’est pas une réforme. Il s’agit d’une prise de pouvoir hostile par des forces mondiales utilisant l’un des plans les plus sophistiqués et destructeurs jamais conçus pour détruire une société libre de l’intérieur. Ce plan est appelé la stratégie Cloward-Piven.





L’homme qu’ils ont choisi pour mener à bien ce programme est Mark Carney. Mark Carney n’a pas été élu. Il a été choisi. Sa loyauté n’est pas envers le peuple canadien. Elle est envers le Forum économique mondial (FEM), l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Banque des règlements internationaux et d’autres institutions mondiales non élues qui visent à anéantir la souveraineté nationale et les libertés individuelles.





Définition de la stratégie Cloward-Piven : Cette stratégie vise à utiliser des «groupes militants de lutte contre la pauvreté» pour provoquer une «crise politique» en surchargeant le système de protection sociale par une augmentation des demandes d’aide sociale, en imposant la création d’un revenu minimum garanti et en «redistribuant les revenus par l’intermédiaire du gouvernement fédéral».





En 1966, les professeurs Richard Cloward et Frances Fox Piven de l’Université Columbia ont élaboré une stratégie en quatre points visant à détruire intentionnellement une nation libre de l’intérieur. Leur idée était de submerger le système par une déstabilisation économique et sociale massive, afin que les citoyens réclament un contrôle autoritaire en échange de leur survie. Cette stratégie, aujourd’hui adaptée et instrumentalisée par les élites financières mondiales, est appliquée au Canada en ce moment même. Malheureusement, la plupart des électeurs libéraux et conservateurs sont trop bornés pour la comprendre.





Si vous n’avez jamais entendu parler de la stratégie Cloward-Piven, peu importe. Elle est déjà mise en œuvre pour vous. Vous n’imaginez pas le chaos. Elle est conçue pour vous démoraliser, vous désorienter et vous soumettre.





Mark Carney est l'exécuteur testamentaire choisi. Vous trouverez ci-dessous les huit points de la stratégie Cloward-Piven, ainsi que les mesures concrètes qu'il a prises pour mettre en œuvre chacun d'eux.