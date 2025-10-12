Les prix Nobel de la paix et autres illusions

L’histoire nous enseigne que les dirigeants sont souvent des trompeurs.

Philip Giraldi – mondialisation.ca – Le 10 octobre 2025



V endredi matin, je me suis levé d’un bond peu avant 5 heures, heure de la côte Est des États-Unis, terrifié à l’idée que le président Donald Trump puisse avoir été désigné lauréat du prix Nobel de la paix de cette année, suivant ainsi les traces du célèbre belliciste Barack Obama, dont on se souvient avec émotion pour avoir également institutionnalisé le meurtre de citoyens américains à l’étranger qu’il ciblait lors des réunions hebdomadaires du personnel de la Maison-Blanche. Trump a sans aucun doute décidé de suivre le modèle Obama en bombardant l’Iran et en manifestant son intention de renverser le Venezuela plutôt que la Libye, mais il est allé plus loin en tuant des Vénézuéliens sur des bateaux de pêche dans les eaux internationales sans aucune preuve d’activité criminelle. Dans les deux cas, ainsi que dans celui de leur prédécesseur George W. Bush, l’argument inévitablement utilisé a été que le «terrorisme» était en cause, justifiant la mort instantanée des auteurs potentiels avant qu’ils ne puissent réellement agir.

Trump va s’indigner du choix du Comité Nobel d’une Vénézuélienne peu connue, Maria Corina Machado, qui, curieusement, est elle-même une «figure de l’opposition» à son propre gouvernement, qui aurait promu des élections libres et un gouvernement représentatif tout en se rapprochant d’éléments antidémocratiques de droite, notamment Israël, et en appelant même les sionistes à aider à utiliser la force pour changer le régime actuel de Nicolas Maduro à Caracas, ce qui n’est pas sans rappeler les intentions de Trump. Le Comité Nobel a toutefois choisi de se concentrer sur les aspects positifs, louant son « travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et sa lutte pour une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ».

Trump a réagi de manière caractéristique à la sélection du prix Nobel par un énorme mensonge égoïste :

« Le président Trump continuera à conclure des accords de paix, à mettre fin aux guerres et à sauver des vies. Il a un cœur humanitaire et personne d’autre que lui ne sera capable de déplacer des montagnes à la seule force de sa volonté. Le comité Nobel a prouvé qu’il privilégiait la politique à la paix ».

On aurait pu penser que le fait que Trump ait permis deux guerres en Ukraine et à Gaza, qu’il aurait pu empêcher et qui ont causé la mort de près de deux millions de personnes, aurait été une preuve suffisante pour les sélectionneurs norvégiens, qui pourraient désormais craindre les conséquences de leur décision audacieuse. Cela pourrait notamment inclure, au minimum, des sanctions de la part de Washington, comme cela a été le cas pour la Cour pénale internationale, et leur arrestation immédiate si eux-mêmes ou des membres de leur famille venaient à se rendre aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne.





