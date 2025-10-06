Parution du tome 2 de l'Etat Profond Français de Claude Janvier

Communiqué de presse

Parution : 5 octobre 2025

L’Etat Profond Français, Tome 2. Qui le finance et pourquoi ?

La grande enquête réalisée par Claude Janvier et François Lagarde, avec une introduction de Thierry Meyssan et une postface de Philippe Broquère. Chez « The Book Edition ».

Vous en rêviez et vous l’attendiez. L’étude approfondie des rouages de la haute fonction publique, de la haute sphère du privé et des financiers.

L’Etat profond est censé aller dans le sens du bien commun, donc du bien-être des peuples. Un des problèmes majeurs est qu’il s’associe avec des lobbies sans scrupules, une espèce de monde sans foi ni loi, ou le règne du plus fort et du plus fortuné écrase la majorité. Empiler l’argent, encore et encore, au détriment des Français. L’idéologie mortifère absolue dans toute sa splendeur. La plaie de l’espèce humaine, du règne animal, végétal et minéral.

Tous les rouages d’une république au garde-à-vous obéissent sans sourciller, aux ordres bien trop souvent nocifs, d’un état devenu ivre et boulimique, avec leurs têtes de gondoles beaucoup plus préoccupées à se maintenir à des postes de pouvoir et à se faire élire et réélire, peu importe le poste obtenu, du moment que ça « paye bien ».

Quant à Emmanuel Macron, il est au pouvoir et il veut y rester le plus longtemps possible. Découvrez l’historique de son ascension dans nos chapitres. Il se pose en chef de guerre de la France et de l’UE, sans états d’âme. Ses déclarations incessantes, quasi-quotidiennes, démontrent sa volonté de plonger les Français, dans un climat de peur perpétuel. Quand une population est plongée dans la terreur, elle est ensuite totalement mûre au point d’accepter toutes les compromissions, les abnégations, et de partir guerroyer envers et contre tous.

Comment y remédier ? Les réponses sont dans ce livre. Puissiez-vous ne plus être le même quand vous l’aurez terminé.

Disponible chez « The Book Edition », en commande chez votre libraire et sur Amazon. https://www.thebookedition.com/fr/l-etat-profond-francais-tome-2-p-422154.html

Contact presse : clojea@gmail.com 11O pages 14,90 €

Claude Janvier. Écrivain, essayiste, chroniqueur, et auteur de huit ouvrages sur l'influence dans le monde de l'oligarchie financière mondiale apatride, sur l’État profond Français et Européen, sur la menace de l'OTAN, sur le conflit Russo-Otanien via l’Ukraine, sur le Proche-Orient et la géopolitique internationale.

Depuis une vingtaine d’années, il fouille, déterre, décortique et analyse l'actualité, et n’hésite pas à se rendre sur des lieux de conflits comme en Syrie et au Donbass afin de mettre à jour les véritables informations, de les prouver et de les diffuser, afin de montrer la puissance néfaste et les mensonges des médias propagandistes.

Connu pour ses « coups de gueule », il intervient, chaque semaine, sur de nombreux médias libres sur le web, tels que Géopolitique Profonde « GPTV », RT France, sur X : https://x.com/JANVIERClaude1 , anime l’émission « Libres Paroles » sur TV ADP, la chaîne YouTube Divergence Politique, Réseau International, TV Libertés, Mondialisation.ca, Crash de Bug, les Moutons Enragés bien d’autres sites d’information.