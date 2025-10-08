Un accord secret entre Trump et Pfizer déclenche des demandes d’accès à l’information et un tollé général

Le cours de l'action Pfizer a bondi mardi après que le PDG Albert Bourla et le président Donald Trump ont annoncé un accord visant à réduire les prix des médicaments aux États-Unis et à investir 70 milliards de dollars dans la production nationale, tout en protégeant l'entreprise des droits de douane. Les détracteurs ont dénoncé le manque de transparence, et des groupes de surveillance ont déposé des demandes FOIA afin de dévoiler les termes non divulgués de l'accord.

Le cours de l’action Pfizer a « bondi » mardi soir après que le PDG Albert Bourla a annoncé un accord avec le président Donald Trump visant à baisser les prix des médicaments aux États-Unis et à investir 70 milliards de dollars dans la production américaine.

Les détracteurs de cet accord estiment que le public mérite de savoir exactement comment l’entreprise et le gouvernement collaborent.

Trump a tenu une conférence de presse avec Bourla mardi, mais le président n’a donné que peu de détails. En vertu de cet accord, Trump s’abstiendra d’imposer des droits de douane à Pfizer pendant trois ans. Pfizer va renforcer sa production nationale, mettre ses médicaments à la disposition de Medicaid à un prix réduit et vendre ses produits directement aux patients américains à un prix réduit via le site web gouvernemental TrumpRX, qui n’a pas encore été lancé.

Cet accord apporte à Pfizer « certitude et stabilité » en matière de droits de douane et de prix, a déclaré Bourla dans un communiqué de presse.

Au moment de la publication, ni la Maison Blanche ni Pfizer n’avaient fourni plus de détails sur l’accord. « Les termes spécifiques de l’accord restent confidentiels », a déclaré Pfizer dans son communiqué de presse.

Selon Pfizer, cet accord ouvre la voie au développement de nouveaux produits liés au « cancer, à l’obésité, aux vaccins, à l’inflammation et à l’immunologie ».

Mary Holland, PDG de Children’s Health Defense (CHD), a déclaré qu’il était « troublant » que l’administration Trump garde confidentiels les détails de son accord avec Pfizer. Bien que cela soit sans doute légal, cette décision « sape complètement » l’engagement de l’administration en faveur de la transparence, a-t-elle déclaré, ajoutant :

« Le fait de ne fournir aucun détail sur l’accord entre les États-Unis et Pfizer concernant les prix et les exemptions tarifaires est d’autant plus grave que Pfizer a un long passé de comportements criminels et qu’elle a sciemment participé à la production de thérapies géniques à ARNm, commercialisées comme des vaccins, qui ont causé des milliers de décès et de blessures.

Pfizer savait que ses injections d’ARNm n’empêchaient ni l’infection ni la transmission.

CHD soutient fermement le retrait des produits à ARNm actuellement sur le marché. Le système de notification des effets indésirables des vaccins montre clairement que ces produits ne sont pas sûrs. »





