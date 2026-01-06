Comment les entreprises perçoivent (et possèdent) l’armée américaine

Christian Sorensen – Le 5 janvier 2026 – mondialisation.ca





“L’article de Christian Sorensen est excellent. La mainmise des entreprises est stupéfiante. La guerre et les armes ne sont sans doute qu’un de ces secteurs ‘en pleine expansion’ offrant de nouvelles opportunités de profit. Le commerce américain est toujours plus le commerce de la guerre. Rien d’étonnant donc que ‘nos’ guerres soient si contre-productives et ‘notre’ politique étrangère si bornée, alors que la priorité numéro un est le profit à court terme pour les ploutocrates. Bien sûr, ce ne sont absolument pas ‘nos’ guerres ou ‘notre’ politique étrangère. Ce sont des stratégies d’entreprise destinées à générer des profits obscènes en tuant. ‘Faisons fortune en tuant’ !”

Une société à but lucratif est conçue pour maximiser les profits à court terme. Le travail des dirigeants consiste à optimiser ces profits, tandis que le conseil d’administration les y encourage.

La principale méthode pour maximiser les profits est de sous-payer les salariés1. Ce sont eux qui créent les profits, mais ils n’en bénéficient pas. Les dirigeants canalisent ces profits vers les investisseurs et eux-mêmes.

Il va sans dire que les salariés ne sont pas aux commandes. Ils n’ont pas autorité pour prendre des décisions commerciales au sein d’une entreprise donnée. Ce sont les dirigeants qui les prennent. La démocratie n’existe pas sur le lieu de travail.

C’est le cas dans tous les secteurs, y compris dans l’industrie de la guerre.

Ce que vous savez de la mainmise des entreprises

Les grandes entreprises s’efforcent d’influencer le gouvernement américain. Les grandes entreprises collaborent pour influencer les institutions et les décisions gouvernementales, pour que les politiques et les réglementations (ou leur absence) augmentent les profits des entreprises plutôt que le bien-être public.

Vous connaissez sans doute déjà les think tanks, le lobbying et la corruption légale.

Un think tank publie des informations favorables à ses financeurs. Les entreprises et les super-riches financent des think tanks qui créent et amplifient de prétendues menaces pour justifier le déploiement massif des troupes américaines et les budgets militaires et du renseignement exorbitants.

Les entreprises et les super-riches engagent des lobbyistes pour investir le Congrès et le Pentagone. Les lobbyistes rédigent même des projets de loi qu’ils remettent ensuite aux politiciens.

Les entreprises et les super-riches financent les deux partis politiques ainsi que les candidats indépendants. Une fois élus, les responsables politiques adoptent des lois favorables aux intérêts de ces grandes entreprises.

Les think tanks, le lobbying et la corruption légale forment une redoutable combinaison, mais l’emprise des entreprises va bien au-delà. Les industries de l’armement (connues sous les noms de “sous-traitants militaires” ou “entreprises de défense”) contrôlent plusieurs aspects de la société.





