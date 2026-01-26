Dr Makis : 8000 patients traités contre le cancer

Bonjour à tous, ici William Makis. Nous célébrons aujourd'hui plus de 8 000 patients atteints de cancer dans notre clinique. Je crois que c'est de loin la plus grande clinique de cancérologie au monde.





Il n'y a rien de comparable ailleurs. Et si nous fêtons ce succès, c'est parce que nous n'avions jamais imaginé une telle ampleur. Nous n'avions jamais pensé aller aussi loin et c'est devenu un véritable phénomène mondial, bien au-delà de ce que j'avais anticipé.





Nous avons commencé à l'été 2024. Je souhaitais aider quelques centaines de patients, des personnes qui me contactaient régulièrement par e-mail. Et nous en accueillions environ 100 à 150 chaque mois jusqu'en janvier 2025.





Puis, l'interview de Mel Gibson chez Joe Rogan a tout fait basculer. J'avais aidé un ami proche de Mel Gibson. Il a parlé de trois de ses amis qui, grâce à l'ivermectine, au fenbendazole et au mébendazole, étaient passés du stade 4 à la rémission.





Cette interview a tellement mis en lumière notre initiative que nous sommes passés d'une centaine de patients atteints de cancer par mois à environ sept à huit cents. C'était incroyable, et ça l'est resté depuis. Le phénomène a pris une ampleur mondiale.





Ces patients viennent du monde entier. Un grand merci à Mel Gibson pour cela. Joe Rogan me suit sur X et j'espère pouvoir participer à son émission pour enregistrer un podcast de trois ou quatre heures où nous pourrions analyser en détail ces médicaments repositionnés, comme l'ivermectine, le fenbendazole et le mébendazole : leur mode d'action, les réussites que nous avons obtenues, et ce que j'ai vu chez des patients arrivant de grands centres de cancérologie avec une progression massive de la maladie.





Et soudain, nous parvenons à inverser la tendance et ils guérissent. Ces patients viennent vraiment du monde entier, notamment de Chine. Un patient chinois m'a récemment confié que nous sommes bien connus en Chine, notamment auprès des grands groupes de soutien aux patients atteints de cancer, et que les patients nous trouvent là-bas.





C'est tout simplement incroyable. Un phénomène mondial et un soutien international. Par exemple, j'ai récemment parlé à Conor McGregor.





Il est parfaitement au courant de ces médicaments repositionnés dans le traitement du cancer. Il en a entendu parler. Une personne formidable, un être humain exceptionnel, un type vraiment sympa.





Nous avons eu des stars de cinéma, des musiciens, qui ont évidemment souhaité rester anonymes pour préserver leur vie privée. Et un soutien important du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. C'est un atout considérable, car cela va nous permettre d'ouvrir des cliniques en Floride.





Le fait que le gouverneur de Floride ait alloué plus de 60 millions de dollars à la recherche sur l'ivermectine est remarquable. Ce montant pourrait facilement atteindre 150 millions de dollars pour la recherche sur les médicaments repositionnés. Nous bénéficions également du soutien total du meilleur chirurgien général des États-Unis, le Dr Joseph Latipal.





Encore une fois, la Floride a été formidable. Vous savez, avoir le soutien des politiciens et des personnalités influentes du secteur de la santé, c'est vraiment ce qui a marqué l'année 2025. C'est là que ce projet va franchir un cap.





Un soutien incroyable ! On me demande de contribuer à la création de cliniques partout. On m'a proposé des cliniques à Dubaï.





On m'a proposé des cliniques en Arizona, en Californie, au Texas et dans toute la Floride, absolument partout. Mon objectif pour les trois à six prochains mois sera donc de lancer des cliniques physiques spécialisées dans le cancer, où les patients pourront se faire aider pour l'utilisation de médicaments repositionnés. Ils pourront ainsi les intégrer à leur traitement et améliorer considérablement leurs résultats.





Je travaillerai en étroite collaboration avec les oncologues des grands centres de cancérologie comme la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic, Johns Hopkins, MD Anderson, Memorial Sloan Kettering et Dana-Farber. Nous recevons déjà beaucoup de patients de ces centres, mais maintenant, ils pourront réellement bénéficier du soutien dont ils ont besoin. Voilà donc mon principal axe de travail.





Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote amusante. Début 2025, au moment où l'affaire Mel Gibson faisait grand bruit, mes comptes bancaires ont été gelés pendant trois ou quatre mois. C'était une tentative du gouvernement de l'Alberta pour me ruiner et saboter la clinique.





Ça n'a pas marché. Je leur ai fait un flop retentissant. Ils sont allés en justice en août et ont essayé d'obtenir une injonction pour les en empêcher.





Et puis, ils ont lamentablement échoué dans leur coup. Du coup, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, tente de lancer une nouvelle offensive contre les patients atteints de cancer. C'est la deuxième manche.





La semaine dernière, nous étions au tribunal avec son équipe. Mon avocat a écrasé l'équipe juridique de la première ministre Danielle Smith, il les a complètement anéantis. Et pendant qu'ils les démolissaient à la Cour d'appel ici en Alberta, vous savez ce qui s'est passé ? Mes comptes bancaires ont été gelés à nouveau.





J'ai donc été complètement déconnecté de mes services bancaires par deux grandes banques canadiennes qui ont gelé mes comptes, mon prêt hypothécaire et ma carte Visa. C'est tout simplement absurde. J'en reparlerai la semaine prochaine, mais je voulais me concentrer sur les points positifs. Et le point positif, c'est que nous aidons plus de 8 000 patients atteints de cancer et que je participerai à la construction de cliniques spécialisées en cancérologie en Floride au cours des prochains mois.





Et peut-être, qui sait, que nous ferons un…Je suis à Dubaï. On fera peut-être une escale au Salvador, qui sait ? Mais c'est ici que je concentre mes efforts. Ils ne vont pas arrêter ça.





On ne peut pas arrêter quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui aide déjà des dizaines, voire des centaines de milliers de patients atteints de cancer dans le monde. On ne peut pas arrêter ça. La révolution contre le cancer grâce à l'ivermectine.





Je vous tiendrai au courant. Merci à tous pour votre soutien incroyable. À bientôt.