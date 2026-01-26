Psychiatrie : expérience de David Rosenhan

https://x.com/GoyerMel/status/2015048983387795515





En 1973, 8 personnes parfaitement saines entrèrent volontairement dans des hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Elles n’étaient pas malades. Mais personne, à l’intérieur de ces murs, ne sut le voir. C’était une expérience. L’une des plus troublantes de l’histoire de la psychiatrie.

Son auteur, le psychologue David Rosenhan, partit d’une question aussi simple que dérangeante : le système est-il capable de distinguer de manière fiable la santé mentale de la maladie? Pour le vérifier, il recruta 8 volontaires. Des gens ordinaires. Un peintre. Une femme au foyer. Un pédiatre. Un étudiant de troisième cycle. Tous mentirent sur une seule chose. Ils dirent entendre des voix. Rien de plus. Ils ne simulèrent aucun comportement étrange. N’exagérèrent aucun symptôme. Et une fois hospitalisés, ils cessèrent totalement de feindre. Ils se comportèrent normalement. Furent polis. Coopératifs. Demandèrent leur sortie. Ils ne l’obtinrent pas.

À partir de ce moment, ils ne furent plus perçus comme des personnes, mais comme des diagnostics. Chaque geste ordinaire fut réinterprété à travers cette étiquette. Prendre des notes devint un comportement obsessionnel. Marcher dans les couloirs, une quête pathologique d’attention. Être aimable, un signe d’autocontrôle propre au trouble. 7 furent diagnostiqués schizophrènes. 1 de trouble maniaco-dépressif. Aucun ne fut considéré comme sain.

Pourtant, certains le remarquèrent. Les véritables patients. Certains s’approchèrent à voix basse et dirent : « Tu n’es pas comme nous. Tu ne devrais pas être ici. » Ceux que le système jugeait malades virent avec clarté ce que les experts ne surent pas reconnaître. La durée moyenne d’hospitalisation fut de 19 jours. L’un des volontaires y resta 52. Chaque journée renforçait la même conclusion : une fois posée, l’étiquette pesait plus lourd que la réalité.

Lorsque Rosenhan publia l’étude, intitulée Sur la santé mentale dans des lieux de folie, la réaction fut explosive. Une partie de la communauté psychiatrique la rejeta avec fureur. Un hôpital le défia publiquement : s’il envoyait de nouveaux imposteurs, ils les détecteraient sans difficulté. Rosenhan accepta. Au cours des mois suivants, cet hôpital affirma avoir identifié 41 faux patients. Rosenhan n’en avait envoyé aucun. La leçon fut impossible à ignorer. Le diagnostic, dans bien des cas, ne reposait pas sur des faits objectifs, mais sur le contexte.

Une fois étiquetée, la personne se retrouvait prisonnière d’un récit dont il était presque impossible de sortir, même en étant saine, même en disant la vérité. L’expérience entraîna des changements importants dans les critères diagnostiques et dans la manière de comprendre la santé mentale.

Mais elle laissa surtout un avertissement dérangeant : la perception peut déformer la réalité plus que la maladie elle-même. Et parfois, l’illusion la plus dangereuse n’est pas celle de ceux qui doutent, mais celle de ceux qui sont convaincus d’avoir toujours raison.







