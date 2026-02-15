« Lorsque Anne de Gaulle est née le 1er janvier 1928 à Trèves, en Allemagne, les médecins ont diagnostiqué une trisomie 21, une condition qui, à l'époque, portait une honte profonde. On l'appelait le "mongolisme" et des mythes médicaux l’associaient à la dégénérescence parentale. Les familles de haute lignée envoyaient souvent de tels enfants dans des institutions, sans jamais en parler à nouveau. Mais Charles de Gaulle et son épouse Yvonne refusèrent cette fatalité. Lorsqu’on leur suggéra de placer Anne dans une maison spécialisée, de Gaulle répondit simplement et fermement : « Elle n’a pas demandé à venir au monde, nous devons tout faire pour la rendre heureuse. » Il y avait une règle sacrée dans la maison de Gaulle : Anne ne devait jamais se sentir différente ni inférieure aux autres. Ainsi, dans un monde qui détournait le regard des enfants comme Anne, les de Gaulle la gardaient près d’eux. Elle allait où allait la famille. L'histoire se souvient de Charles de Gaulle comme une figure imposante et froide. Il fut l’homme à la volonté de fer qui dirigea les Forces françaises libres, un général devenu Président. Son caractère austère, son esprit acéré et sa ténacité politique le rendaient réservé, même avec sa famille. Mais Anne changea tout cela. En sa présence, le général stoïque disparaissait. Il dansait des petites danses pour elle, chantait des chansons populaires. Il se promenait avec elle, main dans la main, autour de la propriété. Pendant sa courte vie, il fut la seule personne à réussir à la faire rire. Il l’appelait sa joie. « Elle m’a fait surmonter les échecs de tous les hommes », disait-il. Anne ne parvint à dire qu’un seul mot clairement tout au long de sa vie : Papa. Les de Gaulle protégèrent farouchement la vie privée d’Anne. Son père interdit que ses enfants apparaissent dans les photos de journalistes prises à la maison pendant les années de guerre, conscient que la présence ou l'absence d'Anne attirerait attention et commentaires cruels. Le dévouement des de Gaulle envers Anne devint une mission qui dépassa leur propre foyer. En octobre 1945, Yvonne de Gaulle acheta le Château de Vert-Cœur à Milon-la-Chapelle. Ensemble, les de Gaulle créèrent la Fondation Anne de Gaulle, un hôpital privé pour jeunes femmes atteintes de handicaps intellectuels. Beaucoup de ces filles avaient été abandonnées par leurs familles ou manquaient des ressources dont les de Gaulle disposaient. La fondation, dirigée par des religieuses, accueillit finalement une quarantaine de filles. C’était un acte pionnier de compassion à une époque où la société offrait peu de soutien aux personnes handicapées. La vie d’Anne fut tragiquement courte. Le 6 février 1948, un peu plus d’un mois après son vingtième anniversaire, elle mourut d’une pneumonie bronchique à la maison familiale de Colombey-les-Deux-Églises. Elle mourut dans les bras de son père. Après l’avoir enterrée, le grand général prit la main de sa femme en pleurs et dit doucement : « Maintenant, elle est comme les autres. » C’étaient les mots d’un père qui, dans la mort, voyait enfin sa fille libre du monde qui ne l’avait jamais comprise. Mais de Gaulle n’abandonna pas Anne. Il emportait partout avec lui un portrait d'elle dans un cadre. Le 22 août 1962, lors de l’attentat du Petit-Clamart, des balles de mitrailleuse traversèrent sa voiture. De Gaulle déclara plus tard qu’une balle avait été stoppée par le cadre de la photo d’Anne, qu’il avait placé ce jour-là sur l’étagère arrière de la voiture. Même dans la mort, elle protégeait l’homme qui avait passé sa vie à la protéger. Lorsque Charles de Gaulle mourut en 1970, il choisit d’être enterré dans le petit cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, juste à côté de sa bien-aimée Anne. De Gaulle disait qu’Anne était la grâce de Dieu dans sa vie et qu’elle le maintenait dans la sécurité de l’obéissance à quelque chose de plus grand que la politique ou le pouvoir. » Depuis FB