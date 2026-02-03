Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

La Franc-maçonnerie au Moyen Orient 1/2

3 Février 2026, 18:54pm

René Naba – Le 2 février 2026 – mondialisation.ca


 

Parution de l’Histoire de la Franc-Maçonnerie au Moyen-Orient (Liban, Syrie, Palestine, Turquie, Égypte, Iran) de Jean Marc Aractingi. Editions Amazone Prix 21 euros, ISBN 978 107 500  5473

sujet a longtemps nourri les fantasmes et les supputations, les phobies aussi du fait de son culte du secret, de son rite initiatique ésotérique et de la solidarité clanique des membres de la corporation.

L’antimaçonnisme était souvent lié à l’Église catholique craignant une remise en question de son magistère sur la vie publique nationale, condamna à plusieurs reprises la franc-maçonnerie en tant que telle depuis la bulle pontificale In Eminenti apostolatus spéculum en 1738.

L’Abbé Augustin Barruel, prêtre jésuite, polémiste,  par exemple, a défendu la thèse que la Révolution française résultait d’un complot maçonnique. L’anti maçonnisme devient progressivement une doctrine qui se développe dans les milieux catholiques ultramontains, qui soutiennent la position traditionnelle  de l’Église italienne, partisans du  pouvoir absolu du pape, par opposition aux gallicans, et chez les penseurs de la contre-révolution.

Un auteur a entrepris de dissiper ce halo de mystère, dans un magistral ouvrage de 755 pages, solidement documenté conforté par des photos d’époque. Une encyclopédie en somme. L’auteur, il est vrai, n’est pas un perdreau de l’année ni un plaisantin. Plutôt un hyper-capé du cursus universitaire français en même temps qu’un grand ponte de la Franc-Maçonnerie.

La suite :

https://www.mondialisation.ca/la-franc-maconnerie-au-moyen-orient-1-2/5704440?


 

