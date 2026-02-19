Le Parlement européen désactive des fonctionnalités IA sur les appareils fournis aux eurodéputés

M.A. Publié le 19 février 2026 - 11:50





La prise de distance des institutions européennes vis-à-vis des fournisseurs technologiques étrangers, particulièrement américains, s’élargit. Dans un courrier adressé à ses députés, le Parlement européen a annoncé sa décision de désactiver des fonctionnalités d’intelligence artificielle sur les terminaux fournis aux eurodéputés. La mesure est justifiée par des préoccupations liées à la cybersécurité et à la data.

La question de la dépendance des institutions européennes aux sociétés technologiques américaines prend de l’ampleur au fil des mois. Jusque-là, Bruxelles a adopté un rôle de "watchdog" en renforçant ses textes juridiques, comme le RGPD, le DMA et le DSA, pour protéger les données et les consommateurs européens contre les pratiques abusives de la Big Tech américaine, avec des amendes cumulées dépassant plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il était surtout question de soumettre à des lois européennes des géants US qui dominent environ 80 % du cloud et des services critiques en Europe.

Strasbourg souhaite bloquer le transfert de données via l’IA

Ces amendes records ont surtout exacerbé les tensions avec Washington, particulièrement après le retour de Trump en 2025, qui a qualifié la régulation européenne de "censure extraterritoriale" et de “discrimination” contre la tech américaine, dans un contexte de course effrénée à l’IA, une technologie bien gourmande en données.

