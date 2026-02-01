Si vous appréciez notre site, soutenez-nous !

L'acharnement de Google, YouTube et des pouvoirs en place contre les opposants à la géo-ingénierie dure depuis bien avant l'épisode Covid-19.

La censure et l'invisibilisation en ligne ont été renforcées pendant le Covid.

Pour rappel, en mars 2020, une vidéo de 10 minutes du Dr Cowan que nous avions sous-titrée a déclenché les foudres de la presse aux ordres et a été supprimée par YouTube alors qu'elle comptait plus de 1,9 millions de vues :

https://www.cielvoile.fr/2020/04/youtube-censure-notre-video-de-1-9-million-de-vues.html

Depuis que Conspiracy Watch en 2023 nous a classés parmi les 126 sites de la complosphère française, la censure à notre encontre bat son plein.

Un exemple vérifiable : si nous diffusons une vidéo YouTube, en cliquant sur l’image vous pouvez la regarder sur YouTube. S’il s’agit d’une vidéo Odysee, en cliquant sur l’image, vous vous retrouverez sur Odysee mais plus sur la vidéo ! Ni même sur notre chaîne Odysee ! Vous ne pourrez éventuellement la retrouver qu’en faisant une recherche avec le titre sur notre chaîne Odysee.

Un exemple récent en janvier 2026 : la vidéo de Stéphane Cuvelier aurait été vue 660 fois sur Odysee, celle du Dr Makis 634 fois. Pourtant Google Analytics ne compte que 10 % des vues! La vidéo de James O’Keefe à Davos aurait été vue sur Odysee 1220 fois : Google Analytics ne la fait même pas apparaître dans les statistiques de janvier 2026 ! Etc, non stop …

Ciel voilé est abonné sur YouTube à des chaînes qui l’intéressent. Avant, YouTube donnait à voir toutes les nouvelles publications de ces chaînes. C’est fini. Il faudrait vérifier les chaînes l’une après l’autre pour découvrir les nouveautés. YouTube/Google ne va tout de même pas faciliter la tâche aux affreux complotistes !

Twitter, idem et pire. Les nouveaux messages sur Twitter peuvent dater de dizaines d’heures, au lieu de minutes ou secondes. Et quand on fait remarquer à Grok ( l’IA de X) que l’immédiateté est censurée : silence radio.

