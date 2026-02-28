Attendu qu'un récent rapport du CEREMA (organisme officiel) révèle que l'impact des radars sur la mortalité routière est quasi nul sur les routes

(-1 à -2 % par an sur les départementales depuis 2017) ;

Attendu que l'État intensifie sans cesse la traque par les radars :

1. Il remplace les anciens, fixes et signalés, par des nouveaux, déplaçables et mal ou non signalés - radars chantier, voitures radars…, ce qui, à nombre d'équipements égal, décuple la capacité de traque et de verbalisation ;

2. Il fait ajouter de nouveaux radars par les collectivités locales :

5000 de plus prévus, ce qui doublera le parc des radars en France.

Attendu que la mortalité routière stagne depuis dix ans, et que les radars ont eu pour principal effet de taxer les conducteurs de 14,5 milliards d'euros en vingt ans en les enfermant dans une conduite stressante, contraire à la sérénité et à l'attention nécessaires pour la sécurité sur la route ;

Je demande instamment l'arrêt de la politique de répression automatisée par les radars et la diminution programmée du nombre d'équipements (quel qu'en soit l'emplacement : rue, route, autoroute) pour revenir à une politique de sécurité routière qui se préoccupe vraiment de sauver des vies.

Respectueusement,





https://agir.liguedesconducteurs.org/stop-aux-radars







