Dans les nouveaux documents Epstein, Epstein lui-même affirme représenter les Rothschild, et ce pédophile a également considéré le coup d'État de 2014 à Kiev, en Ukraine, soutenu par la CIA, comme une opportunité commerciale lucrative, selon ces mêmes documents récemment publiés. Voici un extrait de ce courriel adressé à Peter Thiel de Palantir. Il y écrit : « Certainement pas en Arabie saoudite, je vais simplement éviter le Moyen-Orient pendant une dizaine d'années. »





« Je devrais être de retour sur la côte Est fin avril ou en mai, probablement à New York. Comme vous le savez sans doute, poursuit-il, je représente les Rothschild. J'espérais trouver un moyen pour que la direction de cette banque, qui gère 160 milliards de dollars, puisse investir dans la technologie, avoir les meilleurs clients au monde, des produits préhistoriques, etc. »





Il est tombé dans un sacré pétrin pour Peter Thiel. La plupart d'entre nous savent que les Rothschild forment un groupe occulte de manipulateurs qui, depuis des siècles, façonnent la finance internationale à leur avantage. Mais qui sont-ils vraiment ? Quel est le lien avec Epstein dans tout ça ? Mel Kay, du Mel Kay Show, est avec nous.





Elle suit cette affaire de près depuis des années. Mel, vous devez vous sentir un peu soulagée de voir tout cela écrit noir sur blanc dans ces documents. Oui, j'espère que les Américains commencent enfin à comprendre qu'un cartel bancaire international supranational dirige notre pays et, franchement, le monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale, et que le contribuable américain finance tout cela.





Ce que je vois dans ces documents, c'est encore une fois un cercle très restreint. Il semble s'agir d'un patrimoine qui se transmet de génération en génération. La plupart des personnes impliquées étaient dans le milieu depuis l'époque de la Réserve fédérale.





Quant aux révélations sur les Rothschild, nous le savions déjà, car Arianna Rothschild était manifestement proche de lui. Mais le fait qu'il s'en soit vanté devrait aussi nous alerter. Car ce que nous devons vraiment faire, à mon avis, c'est commencer à nous interroger sur le système bancaire international, et plus particulièrement sur la Banque des règlements internationaux, le FMI, la Banque mondiale et les instances dirigeantes.





En effet, à ma connaissance, toutes ces institutions bénéficient encore de l'immunité conférée par la loi de 1945 sur les immunités internationales. Cette loi a instauré une impunité qui empêche tout audit ou contrôle juridique de la Banque des règlements internationaux et des 63 banques qui en dépendent. Cette impunité est toujours en vigueur. Et je crois que c'est là que réside la clé concernant la dynastie bancaire Rothschild.





Tant que nous ne lutterons pas contre cette immunité injuste et cette impossibilité d'auditer ou d'examiner légalement les activités de ces réseaux tentaculaires qui existent depuis toujours, notamment la manipulation des marchés par la City de Londres depuis des décennies, nous n'avancerons pas. J'espère donc que l'on se demandera : pourquoi les noms des Rothschild sont-ils absents alors qu'ils sont omniprésents ? Et comment se fait-il qu'il dise qu'ils ont 160 milliards de dollars ? De quelle banque s'agit-il ? Et encore une fois, il y a des tas de banques comme celle-ci, mais je crois que tout converge vers la Banque des règlements internationaux. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans ces documents, Ariana, je crois que c'est Rothschild, affirme qu'ils ont financé Hitler.





Et bien sûr, Epstein répond : « Oui, nous aussi.» Et on en revient au cœur du problème. C'est comme si on parlait d'infiltration plutôt que d'invasion.





De quoi parle-t-on ? Tout cela n'était-il qu'une supercherie ? Ces guerres sans fin menées pour le profit ? Est-ce vraiment vrai ? Franchement, je le crois. Oui, non, vous avez mis le doigt sur le vrai problème, je pense que c'est le nœud du problème. On parlait avec David Icke, je lui ai parlé il y a quelques semaines, et il disait que tout est lié, n'est-ce pas ? Cette idée qu'Epstein aurait été un cas isolé… Je n'arrive pas à y croire.





Ah, vous avez financé Hitler ? Je ne peux pas travailler avec toi. Et il répondait : « Ouais, nous aussi. On est tous impliqués. »





On est tous impliqués dans ce chaos, c'est à ça qu'il faisait référence à propos de l'Ukraine, n'est-ce pas ? Cette idée qu'on veut que l'Ukraine s'effondre parce qu'il y aura tellement d'opportunités pour nous, pas vrai, Peter Thiel ? Exactement. Et puis, plus tard, en parlant à Steve Bannon, il a dit en gros : « On manipule la finance, on la rend confuse et on fait croire que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Mais en réalité, c'est très simple. »





Franchement, ce niveau d'élitisme… Déjà, il ne vient pas de ce milieu. C'est faux. Il n'a pas grandi dans l'opulence.





Je ne sais pas comment. Je pense qu'il a été entraîné dans ce système par Ace Greenberg. Pour en revenir à tout cela, il est essentiel de comprendre que, selon moi, après la Seconde Guerre mondiale, John Foster Dulles et Alan Dulles ont pris le contrôle du Département d'État, de l'USAID, de la CIA et de toutes ces agences pour créer un vaste réseau de partenariats public-privé supranationaux, voire de cartels bancaires internationaux.





À mon sens, tout cela trouve son origine dans l'après-guerre.





Manipulation de l'agence. Comme je l'ai dit, l'immunité qu'ils se sont tous octroyée, et l'ONU est maintenant au bord de la faillite. Ce sera un véritable test de résistance pour ce réseau de contrôle international et supranational en place.





Et je crois vraiment qu'il y a aussi beaucoup d'éléments concernant la « plandémie » là-dedans. Je veux dire, comment ça se fait ? Il travaille avec JP Morgan. Je le savais déjà il y a des années, probablement en 2013, ils défendaient l'idée des obligations pandémiques.





Et on se demandait de quoi il s'agissait. Mais maintenant, il s'avère qu'il en parlait avec JP Morgan. Ensuite, on voit le banquier de JP Morgan et Jess Staley partir chez Barclays. Il continue à travailler dans ce domaine.





J'ai vraiment l'impression que, premièrement, je ne crois pas que la CIA et le MI6 soient différents. Je pense qu'ils sont tous deux des tentacules d'une même chose. Donc, pour décider pour qui il travaille, il travaille probablement aussi pour le Mossad.





Encore une fois, je pense simplement qu'il existe une structure supranationale issue de la Seconde Guerre mondiale qui fonctionne encore aujourd'hui, bien qu'elle soit à l'agonie. Et l'idée que ces gens soient fidèles à cette structure, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Russie, d'Israël ou de la Chine, est inconcevable pour ceux qui dirigent ce cartel bancaire international. Vous savez, ils peuvent bloquer vos comptes bancaires.





Ils peuvent désactiver vos cartes. Ils peuvent vous empêcher d'accéder à votre propre argent du jour au lendemain. Les banques ne vous protègent pas.





Elles vous contrôlent.

