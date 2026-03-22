Bonnes nouvelles de printemps

Karim Khan, procureur de la CPI, blanchi de toute accusation par les juges





https://x.com/wikileaks/status/2035737121789468784

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale, qui avait émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant au sujet de Gaza, a été blanchi de toute accusation d'« inconduite sexuelle ».





Le collège de juges a conclu à l'unanimité que les allégations « n'établissent aucune faute ni aucun manquement à une obligation ». Des rapports d'août 2025 ont documenté l'ampleur de la campagne d'intimidation visant le procureur général de la CPI : « La campagne a impliqué des menaces et des avertissements adressés à Karim Khan par des personnalités importantes, des collègues proches et des amis de la famille qui ont mené des enquêtes à son encontre, des craintes pour la sécurité du procureur suscitées par une équipe du Mossad à La Haye, et des fuites dans les médias concernant des allégations d'agression sexuelle. »





Cette affaire s'est déroulée dans le contexte des efforts déployés par Khan pour mener des enquêtes sur les crimes de guerre présumés commis par des responsables israéliens à Gaza et dans d'autres territoires palestiniens occupés.

https://www.middleeasteye.net/big-story/exclusive-karim-khan-israel-war-crimes-probe-derailed-threats-leaks-sex-claims