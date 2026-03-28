Noelia : euthanasie et don d'organes

Oui, mais Polonia, vous dites que le professionnel de santé qui finit par déclarer que l'euthanasie est une bonne chose, au moins l'un d'entre eux, fait partie du comité de transplantation. Peut-on imaginer qu'il ait besoin d'une greffe de Noelia pour quelqu'un ?

Sa mère nous a dit que lors des premières consultations préopératoires, on lui a répondu : « Vous ne pouvez pas faire ça, car tous vos organes sont déjà compromis.»

Qui lui a dit ça ?

L'hôpital.

Alors, bien sûr, nous défendons le don d'organes, car ni le donneur ni le receveur ne sont rémunérés. Personnellement, je trouve donc que le don d'organes est une bonne chose. Ce qui me pose problème, c'est que, même si le donneur et le receveur ne sont pas rémunérés, tous les médecins et le personnel hospitalier impliqués, eux, le sont.

Partant du principe que le don d'organes me semble une excellente chose, je comprends que, parallèlement, il ne devrait pas être possible, en raison d'un conflit d'intérêts, que des membres du comité d'euthanasie appartiennent aux organismes qui réglementent la transplantation d'organes. Plusieurs membres de ce comité, ainsi que plusieurs membres du comité soutenant l'euthanasie de Noelia (ce prétendu comité d'experts, entre guillemets), appartiennent directement ou indirectement à l'association pro-euthanasie EMD. Il est donc clair que cette affaire présente de nombreuses irrégularités.