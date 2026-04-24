Des scientifiques mettent en garde contre les dangers de la loi Duplomb pour les pollinisateurs

France-Soir Publié le 24 avril 2026 - 18:25





Avec la loi Duplomb, la France s’apprête à réautoriser deux néonicotinoïdes, des pesticides mortels pour les abeilles, malgré les avertissements répétés de la communauté scientifique. Le 23 avril 2026, dix-huit chercheurs publient une tribune dans Science pour dénoncer ce choix politique absurde, alors que les populations d’insectes pollinisateurs s’effondrent.

Reporterre a Alors que les abeilles sauvages disparaissent à un rythme alarmant, la France s’entête à réintroduire des pesticides interdits, les néonicotinoïdes, via la loi Duplomb. Une décision qui défie la logique scientifique et met en péril 87 % des plantes européennes dépendantes des pollinisateurs. Bertrand Schatz, chercheur au CNRS et coordinateur du groupement Pollinéco, ne mâche pas ses mots auprès de Reporterre : « On est en pleine dystopie. » Pendant qu’il évalue la liste rouge des espèces menacées avec l’UICN, les députés votent pour réautoriser des produits toxiques, balayant d’un revers de main des décennies de recherches.

Les arguments des pro-pesticides ? « Des incertitudes scientifiques », brandies comme un bouclier par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Pourtant, ces évaluations ignorent des réalités criantes. « Dans un verger, une abeille peut être exposée des dizaines de fois au même pesticide », rappelle Schatz. Les tests de l’Efsa se limitent à 48 heures d’exposition sur l’abeille domestique, une espèce résistante, alors que les abeilles sauvages, solitaires et fragiles, subissent des expositions répétées aux cocktails chimiques. « On n’a aucune idée » des effets à long terme, admet-il. Pire, « il pleut littéralement des pesticides », comme le confirme un rapport de l’Inrae, contaminant sols, eaux et organismes vivants.

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