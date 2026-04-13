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Ciel Voilé

La défaite de Victor Orban

13 Avril 2026, 17:54pm

La défaite de Victor Orban

https://x.com/davidicke/status/2043636171964633121

 

Tant de gens accueillent avec joie la défaite écrasante d'Orbán en Hongrie, ce qui signifie qu'ils croient encore que la politique change quoi que ce soit. Elle change l'accent, la rhétorique, le véhicule, mais l'agenda du Culte se poursuit inlassablement. Désormais, l'UE du Culte absorbera la Hongrie et, au lieu de la « Droite » possédée par le Culte, le pays sera gouverné par la « Gauche » possédée par le Culte et par l'UE. Mais en réalité, la « Droite » et l'UE ont les mêmes maîtres issus du réseau du Culte, et bien que beaucoup ait été fait du rapprochement d'Orbán avec Netanyahu – voici le nouvel homme qui le remplace, Péter Magyar...

 

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