Alzheimer : un remède miracle ?

Transcription

Cette étude est absolument incroyable. En fait, c'est la première fois, dans la littérature scientifique évaluée par des pairs, qu'une personne atteinte d'Alzheimer à un stade avancé retrouve la parole, la mémoire et le contrôle de sa vessie après une seule dose d'un composé. Il s'agissait de cinq grammes de psilocybine.

Cinq grammes de champignons contenant de la psilocybine. Littéralement, elle était incapable de parler. Elle avait 80 ans. Elle pouvait à peine tenir une conversation. Elle ne se souvenait plus de son passé. Elle faisait pipi au lit. Elle

ne contrôlait plus sa vessie la nuit. Elle avait même du mal à marcher.

Elle a pris les cinq grammes de champignons contenant de la psilocybine. Elle a pris les cinq grammes. Elle est entrée dans un état de sommeil profond pendant 18 à 19 heures. À son réveil, soudainement, elle pouvait de nouveau marcher avec aisance. Elle a retrouvé le contrôle de sa vessie. Elle a recommencé à parler. Elle s'est souvenue de tous les événements de sa vie passée. Elle a littéralement retrouvé la parole, la mémoire et le contrôle de sa vessie. Cela a duré au moins un mois.

Tant qu'ils l'ont examinée, soit un mois plus tard, elle contrôlait toujours sa vessie. Son état était nettement meilleur qu'avant. C'est incroyable. C'est incroyable. Cela n'avait jamais été documenté auparavant.