Les portes tournantes de la République

Mieux protéger l’intérêt public face aux mobilités public-privé aux sommets de l’État





Ce livre blanc s'appuie sur des travaux universitaires en droit et en science politique pour dresser un état des lieux alarmant : les « portes tournantes » entre les sommets de l'État et le secteur privé ne sont plus un phénomène marginal ni conjoncturel. En deux décennies, elles sont devenues une donnée structurelle de l'organisation du pouvoir en France, amplifiées par des réformes successives qui ont desserré les règles, voire incité à la mobilité public-privé. Face à cette transformation, les dispositifs de contrôle — préventif (HATVP) et répressif (délit pénal) — restent structurellement insuffisants. Ce livre blanc en évalue les failles et propose quatre chantiers de réforme.





1) Un phénomène banalisé, étendu et systémique

Un phénomène qui s'est banalisé et étendu. Le pantouflage n'est plus un « bâton de maréchal» en sortie de carrière : il s'échelonne désormais tout au long des trajectoires professionnelles. Il touche aujourd'hui des couches bien plus larges que les seuls grands corps, s'est étendu à de nouveaux secteurs économiques (numérique, santé, agroalimentaire, éducation, sécurité), et se dirige quasi exclusivement vers les grandes entreprises et les cabinets de conseil, à l'exclusion des associations et de la société civile non marchande. Enfin, le phénomène fonctionne désormais dans les deux sens : au pantouflage vers le privé s'ajoute un « rétro-pantouflage » croissant — des profils issus du privé prenant les rênes d'administrations publiques, mouvement facilité par la loi du 6 août 2019, même si ce flux inverse reste mal documenté.

Le monde du conseil, nouvelle destination des pantoufleurs. La destination elle-même a changé et s’orientent de plus en plus fréquemment vers le lobbying, les affaires publiques, la communication de crise et le conseil en stratégie, comme l'illustre la trajectoire d'un secrétaire d'État au numérique ayant participé à la fondation de Mistral AI, d'un ministre de l'intérieur recruté par Shein, ou d'un chef d'état-major ayant rejoint le Boston Consulting Group. Ces structures capitalisent explicitement sur les carnets d'adresses, les savoir-faire et les informations accumulés au service de l'État.





La suite :

https://www.observatoireethiquepublique.com/nos-propositions/livres-blancs/les-portes-tournantes-de-la-republique.html