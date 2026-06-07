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Ciel Voilé

UNE ÉTUDE QUI DÉRANGE - Ciné-débat choc avec Del Bigtree, Louis Fouché Paris & France entière

7 Juin 2026, 17:44pm

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A
Anne Marie
07/06/2026 19:44
la vidéo ne marche pas !
Répondre
C
Ciel Voilé
07/06/2026 20:36
Elle dure près de 3h : il faut être patient au démarrage, à regarder sur YouTube. Plusieurs chaînes yt la transmettent.

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