Pierre Duval – Le 27 juillet 2026 – mondialisation.ca

Les plus grands incendies de l’histoire détruisent les forêts de France et d’Espagne. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Le feu s’approche même de grandes villes et de lieux stratégiques pour l’industrie militaire qui possèdent des explosifs. La France et les pays touchés refusent d’utiliser l’aide russe ou les appareils russes qui se trouvent sur le sol de ces pays et qui sont au top pour lutter contre ces incendies. L’UE sacrifie les populations par idéologie russophobe stupide.

L’UE interdit les engins de lutte contre le feu d’origne russe qui sont situés sur le territoire européen pour combattre les incendies. Alors que la France et l’Espagne sont en particulier touchées par les incendies gigantesques qui brûlent les forêts et les maisons et menacent même des grosses villes comme Bordeaux, les appareils fabriqués en Russie, qui sont sur le sol européen, n’ont pas – en raison des sanctions – l’autorisation d’être utilisés pour combattre les incendies et les éteindre.

Florian Philippot, président du parti politique LesPatriotes, s’indigne citant Nice Matin: «Le scandale prend de l’ampleur! «Il n’y avait pas de Canadair ce samedi dans le Var! Eh oui car seulement 5 à 7 Canadair encore disponibles pour toute la France… C’est le tiers-monde et c’est criminel!», rajoutant: «Pourquoi les députés ne se dépêchent-ils pas de rentrer et de renverser ce gouvernement qui ment et trahit la France?»

Philippot va encore plus loin, évoquant le site espagnol Menéame: «Les sanctions anti-russes de l’UE empêchent l’Espagne d’utiliser ses meilleurs hélicoptères contre les incendies géants autour de Madrid! Le scandale monte dans le pays!». «Les sanctions de l’UE contre la Russie ont en effet immobilisé la flotte de Kamov Ka-32 utilisés en Espagne pour la lutte contre les incendies de forêt, faute de pièces détachées et de techniciens russes. Ces hélicoptères russes sont considérés comme particulièrement efficaces pour les missions anti-incendie: capacité de charge élevée (4,5 à plus de 5 tonnes d’eau, déversées rapidement), bonne manœuvrabilité, performances en conditions de chaleur et d’altitude élevées. Ils étaient opérés par des entreprises privées sous contrat avec le ministère espagnol de la Transition écologique ou les communautés autonomes, avec des bases notamment en Andalousie, Aragon, Estrémadure et Guadalajara»; «On parle de 10 appareils environ»; «Depuis la guerre d’Ukraine (2022), l’EASA a suspendu le certificat de type du Ka-32. Des sanctions supplémentaires (notamment en 2024 sur le fabricant Kamov, lié à des usages militaires) ont bloqué l’approvisionnement en pièces et le déplacement de techniciens et mécaniciens russes, obligatoires par contrat pour la maintenance et les certifications. Sans cela, les appareils ne peuvent plus voler légalement sous juridiction UE». «Le gouvernement espagnol a reconnu officiellement (réponses parlementaires en 2024) que la disponibilité des hélicoptères Kamov a été affectée par l’invasion russe de l’Ukraine et les sanctions de l’UE, rendant impossible l’achat de pièces et l’envoi de techniciens russes. En 2023, seule une partie de la flotte était encore disponible; à partir de 2024, plus aucun n’opérait pour les campagnes d’incendie. Des opérateurs ont retiré ces appareils de leurs flottes espagnoles», s’indigne-t-il.

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