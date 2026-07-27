Netanyahu accuse Mamdani d’“incitation à la haine” et se rend à New York malgré le mandat d’arrêt de la CPI

Trump a garanti que le Premier ministre israélien ne fera l’objet d’aucune arrestation sur le sol américain.

Le 27 juillet 2026 – The cradle – mondialisation.ca

Dans une interview accordée à Fox News le 26 juillet, le Premier ministre israélien et criminel de guerre recherché Benjamin Netanyahu a déclaré son intention de se rendre à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) prévue mardi, après que le maire de New York, Zohran Mamdani, a fait part de son intention de l’arrêter dès son arrivée.

“Oui, j’ai bien l’intention d’aller à New York”, a déclaré Netanyahu, ajoutant : “J’ai l’intention de venir dire la vérité, de prendre la parole au nom d’Israël et de l’alliance israélo-américaine depuis la tribune des Nations unies”.

Netanyahu a accusé Mamdani d’“incitation à la haine” parmi les New-Yorkais, affirmant que le maire de New York

“tente de monter un groupe contre l’autre” et déclarant : “Je suis en contact avec des Juifs américains à New York et ils ont peur en ce moment”.

Netanyahu a faussement affirmé que Mamdani et son épouse auraient célébré l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, puis a qualifié de“fallacieuses” les accusations de crimes de guerre portées contre lui par la Cour pénale internationale (CPI), en évoquant les prétendues allégations d’inconduite sexuelle visant le procureur général de la Cour, Karim Khan – qui a depuis été démis de ses fonctions – et en qualifiant le mandat d’arrêt de tentative de détourner l’attention.

Netanyahu doit également se rendre à Washington pour rencontrer Trump et assister aux funérailles du sénateur républicain Lindsey Graham, un belliciste notoire et fervent défenseur d’Israël mort le 11 juillet.

Cette visite intervient après que Mamdani, dans une déclaration vidéo, a appelé le gouvernement fédéral à exécuter le mandat d’arrêt de la CPI contre Netanyahu, le qualifiant de “criminel de guerre” et de “responsable d’un génocide effroyable contre le peuple palestinien”.

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