Les écoles de Los Angeles vont suivre chaque enfant à la trace grâce à l'application COVID de Microsoft "Daily Pass"

Megan Redshaw - 03/10/21



Les autorités scolaires affirment que l'application de suivi COVID permettra de protéger les enfants. Mais les critiques avertissent que cette technologie, nécessaire pour que les enfants puissent assister aux cours, porte atteinte à la vie privée des enfants et que les parents devraient s'en inquiéter.





Les écoles de Los Angeles prévoient de rouvrir le mois prochain et, à cette occasion, chaque enfant devra être équipé d'une application de suivi COVID qui sera scannée quotidiennement avant de pouvoir entrer en classe.



Le Los Angeles Unified School District (LAUSD) a annoncé le mois dernier le lancement du Daily Pass, un système de suivi COVID développé par Microsoft. L'application scannera les enfants dans les écoles, à l'aide d'un code-barres, afin de coordonner les contrôles sanitaires, les tests COVID et les vaccinations.



Le Daily Pass génère un code QR unique - chaque jour, pour chaque élève et membre du personnel - qui autorise l'entrée dans un lieu spécifique de Los Angeles Unified. Une personne doit avoir un résultat négatif au test COVID, ne présenter aucun symptôme et avoir une température inférieure à 100 degrés pour pouvoir entrer en classe.



Toutes les données recueillies par l'application seront communiquées, comme il se doit, aux autorités sanitaires. Les données anonymisées du Daily Pass seront utilisées par les collaborateurs de Los Angeles Unified en matière de recherche et de soins de santé - l'université de Stanford, l'UCLA, l'université Johns Hopkins, Anthem Blue Cross, Healthnet et Cedars Sinai - "pour fournir des informations et des stratégies" à mettre en œuvre dans des environnements scolaires sûrs, ont déclaré les responsables de l'école.



Les élèves dépourvus du code-barres se verront interdire l'accès à l'école.

LAUSD est le premier district scolaire du pays à adopter la technologie Daily Pass. Dans une déclaration, les responsables ont qualifié le Daily Pass d'élément essentiel du plan de réouverture du district "Safe Steps to Safe Schools".



"Un peu comme le ticket d'or dans 'Willy Wonka', toute personne munie de ce laissez-passer peut facilement entrer dans un bâtiment scolaire", a déclaré le superintendant Austin Beutner au Los Angeles Times. "Nous connaîtrons le statut de chaque personne dans le bâtiment", a-t-il ajouté.



Mary Holland, présidente de Children's Health Defense, a déclaré que les parents devraient s'inquiéter. "Si les données sont le nouvel or, alors le nouveau Daily Pass de LAUSD fournit beaucoup d'or à Microsoft et à d'autres institutions", a déclaré Holland.



Holland a déclaré que LAUSD "compromet la vie privée et la liberté de mouvement des élèves" et sépare les enfants sur la base de tests peu fiables. "Les parents devraient poser un million de questions et exiger des réponses", a-t-elle déclaré.



John Whitehead, avocat spécialisé dans le droit constitutionnel, auteur et fondateur de l'Institut Rutherford, a déclaré que les parents devraient demander pourquoi les entités veulent toutes ces données, ce qu'elles vont en faire, où elles vont aller et si elles devraient être données aux agences gouvernementales.



Selon M. Whitehead, le COVID Daily Pass est une question de contrôle et non de sécurité. Il a mis en garde :



"Nous nous dirigeons vers un État de surveillance totale et une génération entière de jeunes gens acquiesce à l'État policier. La vie privée telle que nous la connaissons sera supprimée et personne ne sera oublié ".



Le Daily Pass ne permettra pas de repérer les personnes porteuses asymptomatiques du COVID, mais les responsables espèrent résoudre ce problème grâce à un dépistage hebdomadaire du coronavirus chez les étudiants et le personnel.



L'application sera disponible pour tous les employés du LAUSD, les élèves de 13 ans et plus et les membres de leur famille sur les ordinateurs et les téléphones portables, rapporte le Los Angeles Times.



Le district a publié une vidéo sur le Daily Pass pour aider les parents et leurs enfants à comprendre le fonctionnement de l'application, les étapes que les enfants doivent franchir pour obtenir leur "ticket d'entrée" et pour apaiser les craintes liées au retour à l'école.



"Le Daily Pass est la norme la plus élevée possible en matière de sécurité à l'école", a déclaré M. Beutner du LAUSD. Le district scolaire a amélioré les filtres à air dans chaque école, exige un test COVID pour tous les élèves et le personnel au moins une fois par semaine - et a maintenant le Daily Pass.



Les élèves devront également se tenir à distance, porter des masques, se soumettre à des contrôles de température réguliers et subir des tests de surveillance et de dépistage supplémentaires, conformément à la "COVID-19 et à la réouverture du cadre d'instruction en personne et des directives de santé publique pour les écoles de la maternelle à la terminale en Californie, année scolaire 2020-2021".



Selon M. Whitehead, les écoles devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire participer les parents à ces discussions et les parents doivent se réunir et commencer à s'exprimer contre des mesures comme le Daily Pass avant qu'il ne soit trop tard.



"Le gouvernement peut accomplir beaucoup de choses avec l'intérêt de l'Etat, et une pandémie n'est rien d'autre que cela", a déclaré M. Whitehead. "Mais l'école doit offrir une alternative aux parents qui ne veulent pas que leurs enfants participent à ces mesures - que ce soit une option d'apprentissage virtuel ou un bâtiment séparé".

Microsoft, créateur du COVID Daily Pass, a été fondé par Bill Gates. Bien qu'il ait quitté le conseil d'administration de Microsoft en mars de l'année dernière, il reste l'un des principaux actionnaires de la société, selon The Universal Science.

Dans une déclaration publiée par le milliardaire en mars dernier, Gates a déclaré qu'il avait l'intention de "rester actif au sein de l'entreprise et de travailler en étroite collaboration avec Satya Nadella, le directeur général de Microsoft."



"Microsoft sera toujours une partie importante de l'œuvre de ma vie et je continuerai à m'engager avec Satya et la direction technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l'entreprise", a écrit Gates. "Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès réalisés par l'entreprise".



United Teachers Los Angeles, le syndicat représentant les enseignants et le personnel scolaire du district, a déclaré qu'aucun membre du personnel ne devrait retourner au travail avant d'avoir été entièrement vacciné.