Procès : Une entreprise a créé la base de données de reconnaissance faciale par IA "la plus dangereuse" du pays.



Associated Press – Le 11 mars 2021



OAKLAND, Californie - Des militants des libertés civiles poursuivent une société qui fournit des services de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre et aux entreprises privées du monde entier, affirmant que Clearview AI a illégalement stocké des données sur 3 milliards de personnes à leur insu et sans leur permission.



L'action en justice, déposée mardi devant la Cour supérieure du comté d'Alameda, dans la baie de San Francisco, affirme que la société basée à New York viole la constitution californienne et demande une injonction lui interdisant de collecter des informations biométriques en Californie et l'obligeant à supprimer les données concernant les Californiens.



L'action en justice indique que la société a construit la base de données de reconnaissance faciale "la plus dangereuse" du pays, qu'elle a répondu aux demandes de plus de 2 000 organismes d'application de la loi et entreprises privées et qu'elle a constitué une base de données près de sept fois plus importante que celle du FBI.



La plainte a été déposée par quatre militants et les groupes Mijente et Norcal Resist, qui ont soutenu des causes telles que Black Lives Matter et ont critiqué les politiques de l'agence américaine d'immigration et des douanes, qui a un contrat avec Clearview AI.



"Clearview a fourni à des milliers de gouvernements, d'agences gouvernementales et d'entités privées un accès à sa base de données, qu'ils peuvent utiliser pour identifier les personnes ayant des opinions dissidentes, surveiller leurs associations et suivre leurs discours", affirme la plainte.



Selon l'action en justice, Clearview AI exploite des dizaines de sites Internet, tels que Facebook, Twitter, Google et Venmo, pour recueillir des photos faciales. Le scrapping implique l'utilisation de programmes informatiques pour scanner et copier automatiquement des données qui, selon l'action en justice, sont analysées par Clearview AI afin d'identifier des caractéristiques biométriques individuelles, telles que la forme et la taille des yeux, qui sont ensuite intégrées dans une base de données "d'empreintes faciales" que les clients peuvent utiliser pour identifier des personnes.



Selon l'action en justice, les images extraites comprennent celles postées non seulement par des personnes, leur famille et leurs amis, mais aussi celles de personnes qui sont capturées par inadvertance à l'arrière-plan de photos d'inconnus.



La société offre également ses services aux forces de l'ordre, même dans les villes qui interdisent l'utilisation de la reconnaissance faciale, selon l'action en justice.



Plusieurs villes du pays, dont les villes d'Alameda, San Francisco, Oakland et Berkeley, ont limité ou interdit l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par les forces de l'ordre locales.

"Clearview AI se conforme à toutes les lois applicables et sa conduite est pleinement protégée par le premier amendement", a déclaré l'avocat Floyd Abrams, qui représente la société.



La société a déclaré que l'utilisation de sa technologie par les forces de l'ordre avait fait un bond de 26 % après l'émeute meurtrière de janvier au Capitole des États-Unis.



Les systèmes de reconnaissance faciale ont fait l'objet de critiques en raison de leurs capacités de surveillance de masse, qui soulèvent des préoccupations en matière de protection de la vie privée, et parce que certaines études ont montré que la technologie est beaucoup plus susceptible de mal identifier les Noirs et autres personnes de couleur que les Blancs, ce qui a entraîné des arrestations par erreur.



Cependant, le PDG de Clearview AI, Hoan Ton-That, a déclaré dans un communiqué qu'"une étude indépendante a indiqué que l'IA Clearview n'a aucun préjugé racial".



"En tant que personne métisse, avoir une technologie sans préjugés est important pour moi", a-t-il déclaré.



Il a également fait valoir que l'utilisation d'une technologie de reconnaissance faciale précise peut réduire les risques d'arrestations injustifiées.



Selon l'action en justice, Facebook, Twitter, Google et d'autres sociétés de médias sociaux ont demandé à Clearview AI d'arrêter de collecter des images parce que cela violait leurs conditions de service avec les utilisateurs.



Clearview AI est également confrontée à d'autres défis. Un procès intenté dans l'Illinois prétend que la société viole la loi sur la confidentialité des données biométriques de cet État, tandis que les organismes de surveillance de la vie privée du Canada et de l'Union Européenne se sont déclaré inquiets.



Clearview a cessé ses activités au Canada l'année dernière. Mais les commissaires à la protection de la vie privée ont demandé cette année à la société de supprimer les données sur les citoyens canadiens, l'un d'entre eux affirmant que le système rend tous les Canadiens "continuellement fichables par la police".



