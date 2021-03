Vaccin : a-t-on encore droit à l’esprit critique et de poser les bonnes questions ?

Jean-Dominique Michel - dimanche 28 mars 2021



La fabrication du consentement en cours (que certains n’arrivent toujours pas à voir malgré la massivité et la grossièreté des moyens de propagande mis en œuvre) emploie comme il se doit un assortiment limité de dogmes forcément infaillibles et donc inquestionnables.

Mme Samia Hurst, vice-présidente de la Task Farce (qui n’en est pas à une sortie près) a tout récemment vilipendé les manifestants de Liestal pour non-port du masque en plein air. Ceci alors qu’aucune étude sérieuse au monde n’a jamais démontré (et pour cause !) les bienfaits de cette absurdité et qu’aucun des regroupements « hyper-dangereux » comme les rave parties sauvages de la période du Nouvel-An, le carnaval en Guadeloupe, les manifestations à travers l’Europe ou les libertés restaurées au Texas en en Floride n’ont entraîné le moindre regain de contamination pour une raison très simple : se balader en plein air n’est pas source de contamination, même au sein d’un foule !

Mais pour Mme Hurst, si ! Elle sait combien le virus diffusé insidieusement par les asymptomatiques (une autre assertion douteuse au possible) reste dangereux, même si le risque est « 18 fois moins élevé qu’en espace clos » dicte-t-elle doctement au journaliste qui l’interroge. Mme Hurst connaît ainsi tout de la réalité à la virgule près, ici comme avec les PCR réglés à 40 cycles CT+ qui renseignent (si, si !) de manière fiable sur l’épidémie et tout comme avec les projections de ses collègues de la Task Force qui comme on le sait ont fait carton plein dans leurs pronostics…

Et l’on voit à nouveau ici cette « psychologie du complotisme » à l’envers : la racine de celui-ci est de trouver un sens (même faux, même absurde) à un ensemble de faits angoissants. Les pseudo-scientifiques regroupés au sein de la TF, ont ainsi la science infuse, lisent dans les astres, prévoient le futur – et qu’importent les démentis cinglants infligés à longueur de semaines par la réalité, on ne va quand même pas s’abaisser à tenir compte de celle-ci !