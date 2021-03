Vaccins et traitements : les masques tombent et vont tomber

Gérard Maudrux Le quotidien du médecin mer., 17 mar. 2021 22:26 UTC

Le vaccin Astra Zeneca bat de l'aile. Est-ce la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase ? C'en est une, il va y en avoir d'autres, dans les semaines et les mois à venir, et encore dans quelques années on découvrira des secrets bien gardés.