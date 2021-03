Commencer à guérir

Arthur Firstenberg - Le 17 mars 2021





LE PROCÈS POUR CANCER INTENTÉ EN 2001 VA ENFIN PASSER EN JUGEMENT



En 2001 et 2002, Michael Patrick Murray et cinq autres personnes, qui avaient toutes des tumeurs cérébrales situées à l'endroit où elles avaient tenu leur téléphone portable, ont poursuivi l'industrie des télécommunications pour obtenir des dommages et intérêts. En 2010 et 2011, sept autres victimes de cancer du cerveau ont rejoint l'affaire en tant que plaignants supplémentaires.



Les défendeurs représentent la majeure partie de l'industrie américaine des télécommunications : Verizon, Sprint, AT&T, T-Mobile, Bell South, Bell Atlantic, Motorola, Qualcomm, Samsung, SONY, Sanyo, Nokia, la CTIA, la FCC et des dizaines d'autres sociétés de télécommunications.



Grâce aux manœuvres et aux tactiques dilatoires des défendeurs, cette affaire importante a rebondi de tribunal en tribunal pendant vingt ans comme une balle de ping-pong. Elle est passée de la Cour supérieure de D.C., à la Cour de district des États-Unis pour le District de Columbia, à la Cour de district des États-Unis pour le District du Maryland, puis à la Cour supérieure de D.C., à la Cour d'appel de D.C., à la Cour supérieure de D.C., à la Cour d'appel de D.C. et à la Cour supérieure de D.C..



Cet été, malgré le fait que de nombreux plaignants ne sont plus en vie, l'affaire Murray contre Motorola sera finalement jugée. Des témoins experts sont prévus pour témoigner devant le juge Alfred S. Irving du 12 au 23 juillet 2021. Si le juge décide que les témoins sont qualifiés, ils témoigneront ensuite devant un jury.



Les témoins pour les plaignants comprennent :





Dr Igor Belyaev, chercheur scientifique en chef à l'Institut de recherche sur le cancer, Académie des sciences de Slovaquie.

Michael Kundi, professeur à l'université de médecine de Vienne et ancien directeur de son institut de santé environnementale.

Abraham Liboff, professeur émérite de physique à l'université d'Oakland à Rochester, Michigan.

Wilhelm Mosgoeller, professeur associé à l'institut de recherche sur le cancer de l'université de médecine de Vienne.

Dimitris Panagopoulos, fondateur du laboratoire de biophysique des rayonnements de l'université d'Athènes.

Laura Plunkett, toxicologue et consultante principale chez Integrative Biostrategies à Houston, au Texas.

Christopher Portier, conseiller principal du programme environnemental de l'Organisation mondiale de la santé et ancien directeur du National Center for Environmental Health des Centers for Disease Control.





Le rapport du Dr Portier a été soumis à la cour le 1er mars 2021.



LE DÉBUT DE LA GUÉRISON



L'affaire Murray, qui couvait depuis longtemps, nous confronte à une question que tous les juges, les tribunaux, les entreprises de télécommunications et le public ont réussi à éviter pendant deux décennies. Mais les témoignages que nous entendrons en juillet de la part des plus grands experts mondiaux seront directement axés sur cette question : que provoquent les téléphones cellulaires que nous avons entre les mains sur notre corps et au monde qui nous entoure ?



L'attention que nous portons aux tours de téléphonie mobile a-t-elle détourné l'attention de ce qui doit l'être ?



Il existe environ 14 milliards d'appareils mobiles dans le monde, chacun émettant jusqu'à 2 watts de rayonnement micro-ondes, pour une puissance d'émission combinée d'environ 28 milliards de watts.



En dehors de la Chine, il y a environ 3 millions de tours cellulaires 4G dans le monde, chacune émettant jusqu'à quelques centaines de watts de rayonnement micro-ondes, pour une puissance d'émission combinée d'environ 1 milliard de watts. En Chine, il y a 6 millions de tours 4G supplémentaires, soit 1 à 2 milliards de watts de plus.



D'où proviennent la plupart des radiations, des téléphones portables ou des tours de téléphonie mobile ? Lesquels sont les plus responsables de la mort des oiseaux et des abeilles, les téléphones portables ou les tours de téléphonie mobile ? Lorsque vous mesurez les niveaux de rayonnement là où vous vivez, que mesurez-vous principalement, les nombreux téléphones qui vous entourent ou les tours, moins nombreuses ? Cela dépend de l'endroit où vous vivez.



La plus grande différence entre les téléphones et les tours est que les téléphones rayonnent de manière égale dans toutes les directions, alors que les tours concentrent la plupart de leurs rayonnements le long du sol. Cela peut multiplier la puissance effective d'une tour cellulaire au sol par un facteur de 30 ou plus. Mais même cela n'est pas suffisant pour élever les niveaux de rayonnement moyens sur la majeure partie de la terre de toutes les tours cellulaires au-delà des niveaux de rayonnement moyens de tous les téléphones cellulaires. Et en altitude, au-dessus des faisceaux principaux des tours cellulaires, les oiseaux et les insectes peuvent recevoir plus de rayonnement des téléphones que des tours.



Comme nous l'apprendrons en juillet, les téléphones cellulaires endommagent l'ADN, modifient la structure des protéines, affectent la croissance cellulaire, endommagent le sperme, provoquent des avortements spontanés, interfèrent avec la mémoire et l'apprentissage, endommagent la barrière hémato-encéphalique, modifient les ondes cérébrales, perturbent le sommeil, affectent le système immunitaire, modifient le métabolisme, interfèrent avec le développement, endommagent les tissus et les organes et provoquent le cancer. Que font donc tous ces téléphones portables à notre monde ?



Mais les antennes des pylônes sont tellement plus grandes que les téléphones, me direz-vous. La taille n'a rien à voir avec cela. La taille supplémentaire permet surtout au pylône de concentrer son faisceau sur le sol plutôt que dans les airs.



Mais les tours sont toujours allumées, dites-vous, alors que les téléphones ne le sont pas. C'est faux. Si tous les téléphones étaient toujours éteints, un pylône n'émettrait que la puissance nécessaire pour que les téléphones sachent qu'il est là. Et même lorsque vous pensez que votre téléphone est complètement éteint, les circuits résonnants qu'il contient sont toujours connectés à la batterie et affectent toujours l'espace qui les entoure.



Mais votre téléphone n'émet qu'une seule fréquence, me direz-vous, alors que la tour en émet des centaines. Oui, mais la tour n'émet que des centaines de fréquences lorsque des centaines de téléphones communiquent avec elle. Le rayonnement combiné et le nombre combiné de fréquences sont toujours à peu près les mêmes pour tous les téléphones que pour toutes les tours.



Qu'est-ce qui rend les gens plus malades et cause plus de dommages à la terre ? Les téléphones ? Ou les tours ?



Nous avons tous fait l'expérience que plus nous sommes en altitude, plus nous ressentons de radiations. C'est en partie parce qu'il y a des tours de téléphonie mobile au sommet des collines et des montagnes. Mais c'est aussi dû aux tours de radio et aux stations radar, qui ne concentrent pas leur énergie le long du sol. Radars météorologiques. Radars de contrôle du trafic aérien. Radars de défense civile. Ils prolifèrent tous et augmentent en puissance et en sophistication, et ils contribuent tous à détruire la Terre. Les tours de téléphonie cellulaire y contribuent également, mais c'est une erreur de critiquer les tours de téléphonie cellulaire alors que vous tenez un téléphone cellulaire en main ou que vous en gardez un chez vous.



Il y a seulement 25 ans, l'être humain moyen ne faisait aucun mal aux autres espèces, ni aux autres humains, lorsqu'il se promenait. Aujourd'hui, chaque être humain est une source de rayonnement où qu'il aille.



J'ai limité cette discussion à la 4G, car la 5G change la donne. Mais elle ne change pas la donne autant que vous le pensez. Avec la 5G, les tours et les téléphones se dirigeront mutuellement vers des faisceaux étroits. Cela décuplera la puissance effective des tours et des téléphones, si vous vous trouvez dans le faisceau. Mais cela signifie également qu'une personne utilisant un téléphone portable sera encore plus dangereuse qu'auparavant pour toute personne ou tout animal se trouvant à proximité immédiate, ainsi que pour tout oiseau ou insecte volant entre le téléphone et la tour. Et comme il y a des milliards de téléphones sur terre, malheur à toute créature qui voudrait encore voler dans les airs. Non pas parce que les tours émettront des radiations à tout moment, mais parce qu'il y a tant de téléphones portables sur lesquels diriger leurs faisceaux.



La regrettée Pelda Levey, cofondatrice de la Cellular Phone Task Force, racontait cette blague sur les téléphones cellulaires : "J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à propos des téléphones cellulaires. La mauvaise nouvelle est qu'un téléphone portable peut vous donner une tumeur au cerveau. La bonne nouvelle est que si vous en sentez venir une, vous pouvez toujours appeler le 911."



Appeler le 911 ne sauvera pas la Terre. Jeter son téléphone portable pourrait le faire. Cela pourrait être le début de la guérison.



