L'Université Johns Hopkins confirme : les personnes vaccinées peuvent l'être à l'aide du test PCR.

https://www.legitim.ch/post/johns-hopkins-university-best%C3%A4tigt-impfverweigerer-k%C3%B6nnen-mittels-pcr-test-geimpft-werden



Publié le 7 février 2021 - Jan Walter – Legitim.ch



Introduction



Dans cet article, Jan Walter décrit, avec de nombreuses citations de sources, les techniques possibles pour continuer à vacciner les populations alors que les gens sont de plus en plus critiques à l'égard des vaccinations. Cette situation est alimentée par la pression constante en faveur d'une "vaccination" de masse contre une maladie non mortelle pour 99,8 % des personnes, avec un nouveau type de "vaccin" qui est en fait une thérapie génique utilisant l'ARNm. Cela ressemble à de la science-fiction et c'est effrayant, mais les méthodes et les techniques sont disponibles. La question est de savoir jusqu'où nous allons nous laisser faire.



Les vaccins de plus en plus mis en question et l'alternative effrayante



En janvier 2019, l'OMS [1] a défini le nombre croissant de détracteurs des vaccins comme l'une des dix plus grandes menaces pour la santé mondiale, et depuis le fiasco sans précédent de la vaccination corona [2], le nombre de refus de vaccins s'est réellement multiplié. Pendant ce temps, des résistances apparaissent même au sein de la communauté médicale conventionnelle. Mais les cerveaux de l'OMS continuent d'insister sur un taux de vaccination irréaliste d'au moins 70 %.



Aujourd'hui, plusieurs experts et d'anciens journalistes grand public comme John O'Sullivan mettent en garde contre une campagne massive de tests PCR qui pourrait être un programme de vaccination de l'OMS déguisé. (voir Principia Scientific) [3] O'Sullivan fait référence à une nouvelle technologie développée à l'Université Johns Hopkins qui est censée permettre de procéder à des vaccinations secrètes par le biais d'un test PCR. (voir Johns Hopkins Universitiy) [4]



Inspirés par un ver parasite qui plante ses dents acérées dans les intestins de son hôte, des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont mis au point de minuscules microdispositifs en forme d'étoile qui se fixent à la muqueuse intestinale et peuvent injecter des médicaments dans l'organisme.



Ces minuscules dispositifs, appelés "les agrippeurs", sont composés de métal et d'un film mince qui change de forme. Ils sont recouverts de cire de paraffine thermosensible et ne sont pas plus gros qu'une particule de poussière. ( Voir la figure 1)



Figure 1 : Les agrippeurs





Lorsque le revêtement de paraffine de l'agrippeur atteint la température du corps, les dispositifs se ferment de manière autonome et se fixent sur la paroi du côlon. Grâce à l'effet d'étanchéité, les minuscules dispositifs à six pointes s'enfoncent dans la muqueuse et adhèrent au côlon, où ils sont retenus et libèrent progressivement leur charge médicamenteuse dans l'organisme. Finalement, l'agrippeur perd son emprise sur le tissu et est éliminé du côlon par la fonction musculaire gastro-intestinale normale.



Remarque : selon l'Université Johns Hopkins, les agrippeurs sont en fait administrés avec un coton-tige. (Voir figure 2)







Figure 2 : Les agrippeurs sur un coton-tige



L'équipe de recherche de l'université Johns Hopkins a publié les résultats positifs d'une étude sur des animaux en couverture de Science Advances le 28 octobre 2020 [5], confirmant que la nouvelle technologie fonctionne parfaitement :



Nous rapportons ici que des grappins thérapeutiques mécano-chimiques actifs inspirés de parasites GI, ou les agrippeurs, peuvent survivre 24 heures dans le tractus gastro-intestinal d'animaux vivants en adhérant de manière autonome aux tissus muqueux. Nous observons également une remarquable multiplication par six de la demi-vie d'élimination lors de l'administration par le « rippeur » ( ndt : défonceur) de l'analgésique modèle kétorolac trométhamine. Ces résultats constituent une excellente preuve que les microdispositifs à changement de forme et à verrouillage automatique améliorent l'efficacité de l'administration de médicaments à long terme.





Fig.3 : L'agrippeur à changement de forme comme dispositifs d'administration de médicaments à verrouillage automatique



Au même moment, le test PCR en Chine est désormais également effectué par voie orale, car la fiabilité des résultats est réputée meilleure et, bien entendu, cette pratique est immédiatement soutenue par les grands médias occidentaux. (Voir Business Insider) [6]



Note : Si vous ne pouvez pas imaginer que le gouvernement vous administre des toxines contre votre volonté et sans votre consentement, pensez à toutes les expériences horribles sur les humains qui ont été admises après coup et qui, selon Wikipedia [7], se sont poursuivies jusqu'à l'époque moderne.

En 2007, le CDC [8] a même admis qu'entre 1955 et 1963, 10 à 30 millions de citoyens ont été infectés par le cancérogène SV40 via la vaccination contre la polio.



La vaccination qui n'est pas une vaccination, mais une thérapie génique



Dans une vidéoconférence révélatrice [9] entre le Dr Judy Mikovits, Robert Kennedy Jr. et le Dr David Martin, il est expliqué que le vaccin à ARNm, selon la définition légale, n'est pas du tout un vaccin. Il est faussement appelé vaccin pour cacher le fait que le prétendu vaccin est, en fait, une thérapie génique.

Le Dr Wolfgang Wodarg, médecin et épidémiologiste expérimenté, a déclaré dans une interview censurée avec Rubikon : "En fait, ce vaccin "prometteur" devrait être INTERDIT à la grande majorité des gens parce qu'il s'agit de génie génétique !"

Mary Holland, vice-présidente et avocate en chef de l'Organisation de défense de la santé des enfants, met en garde : "Les nouvelles technologies de vaccination entraîneront probablement de nouveaux types de préjudices liés aux vaccins. Comme il n'y a jamais eu de vaccin à ARNm approuvé, nous ne savons pas vraiment à quoi ressembleront ces dommages. Comme les vaccins ont été développés si rapidement et que les essais cliniques sont si courts, les dommages à long terme sont totalement inconnus."



Ce qui est particulièrement effrayant, c'est que la grande majorité des gens ne savent même pas ce que le vaccin à ARNm provoque dans leur corps. Ils se laissent tout simplement vacciner aveuglément, et ce malgré le fait que de plus en plus d'experts médicaux indépendants et même orthodoxes mettent en garde contre cette pratique. (Voir les médecins du monde entier mettant en garde contre la vaccination par ARNm) [10]

Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que la société américaine modeRNA Therapeutics a été fondée en 2010 non pas en tant que fabricant de vaccins, mais en tant que société GenTech. L'exemple des nombreux scandales de Monsanto montre clairement que le génie génétique ne sert pas à protéger les espèces, mais plutôt à acquérir du pouvoir. L'objectif caché est de modifier génétiquement les espèces afin de les breveter ou de les posséder. L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger a dit un jour : "Celui qui contrôle les semences contrôle le monde." (Voir le portail de presse) [11]



Quelle est la prochaine étape ? Vont-ils breveter nos corps après nous avoir génétiquement modifiés avec le vaccin à ARNm ?



Le Dr Carrie Madej[12], spécialiste en médecine interne de plus de 19 ans d'expérience, affirme que le vaccin COVID-19 pourrait en fait être un cheval de Troie pour breveter les humains car il modifie notre ADN.



Selon un article publié dans le magazine scientifique britannique Phys.org en janvier 2020[13], il est confirmé que l'ARN modifié pourrait bien avoir un impact direct sur notre ADN. Le passage suivant est particulièrement alarmant :



Plusieurs groupes de recherche collaborent actuellement pour étudier les effets que cela peut avoir sur la molécule d'ADN. Nous savons déjà que les régions en boucle R sont associées à des séquences d'ADN qui contiennent des gènes actifs, et que cela peut entraîner des cassures chromosomiques et une perte d'information génétique.





Le fait que les principaux fabricants de vaccins, tels que Pfizer, avertissent leurs sujets de ne pas se reproduire après la vaccination est également alarmant. (cf. Pfizer, p. 132) Ainsi, la société pharmaceutique confirme que le vaccin à ARNm peut avoir des effets négatifs sur la reproduction humaine, et elle continue à vacciner !





Conclusion

Toute personne connaissant un peu l'histoire sait que l'expérimentation génétique et l'expérimentation humaine ne sont pas nouvelles. Si l'eugénisme moderne trouve ses origines au XIXe siècle, les idées, mesures et justifications de l'intervention et de l'influence de l'État et de la société sur la reproduction existent depuis l'Antiquité. On les trouve déjà dans la "Politeia" de Platon, qui se limite toutefois à la sélection et à l'éducation par l'État.

À la Renaissance, on trouve des courants de pensée identiques dans les écrits d'utopie sociale "Utopia" de Thomas Morus, "Nova Atlantis" de Francis Bacon et "La città del Sole" de Tommaso Campanella. Toutefois, comme le bon sens résiste instinctivement à de telles interventions, l'establishment s'est toujours efforcé de masquer ses véritables intentions par des étiquettes trompeuses. Les nazis, par exemple, ont maquillé l'eugénisme en "théorie de la santé héréditaire" ou en "soins héréditaires" pour le rendre attrayant aux masses, et aujourd'hui, le même programme malsain nous est vendu avec un nouveau "vaccin" pour nous sauver d'une prétendue pandémie.





Références:

[1] https://web.archive.org/web/20200812085538/https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019

[2] https://www.legitim.ch/post/schockierende-bilder-beh%C3%B6rden-verschweigen-massenhaft-corona-impfsch%C3%A4den

[3] https://principia-scientific.com/are-pcr-tests-secret-vaccines/

[4] https://hub.jhu.edu/2020/11/25/theragripper-gi-tract-medicine-delivery/

[5] https://advances.sciencemag.org/content/6/44/eabb4133

[6] https://www.businessinsider.com/microbiology-professor-china-anal-swab-test-covid-19-makes-sense-2021-1?r=MX&IR=T

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Human_subject_research

[8] http://web.archive.org/web/20110307094146/http:/www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_and_cancer_factsheet.htm

[9] https://www.bitchute.com/video/4fVFgHXPELoO/

[10] https://tinyurl.com/y32qpl74

[11] https://www.presseportal.de/pm/62556/3331518

[12] https://banthis.tv/watch?id=5f176746677a7f01e9302af6

[13] https://phys.org/news/2020-01-rna-effect-dna.html