La grande initiation auto-infligée de l'humanité

"L'énergie doit aller quelque part. Si on l'empêche de suivre son chemin naturel, elle doit se manifester par une distorsion".

La raison pour laquelle tant de gens souffrent sous l'imposition totalitaire des règles de confinement du Covid, est qu'ils craignent inconsciemment la lutte pour la liberté et la justice plus qu'ils ne craignent le servage, les blessures et même la mort aux mains d'une dictature opérant sous le pseudonyme de " gouvernement ".

Ceci était déjà perçu par Albert Einstein qui aurait dit : "Le monde est un endroit dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et ne font rien." Regarder et ne rien faire, sauf trembler, est ce qui conduit cette maladie appelée "Covid" à se manifester. C'est l'expression cellulaire d'un manque de résistance au mensonge et d'un manque d'appétit pour la vérité.

C'est une initiation par le feu à vivre selon un ensemble de valeurs différentes de celles qui ont conduit à la crise dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui.

La grande majorité de ceux qui reçoivent ce grand mensonge mondial appelé "pandémie" ne peuvent distinguer la fiction des faits, le fantôme de la réalité. L'introduction délibérée du chaos et de la confusion est soigneusement mêlée à des appels politiques sérieux à "être responsable, se faire vacciner", un appel ensuite régurgité par des troupeaux de "croyants" hypnotisés.

À une époque où la télévision est un opiacé numérique et où les "nouvelles" sont une propagande contrôlée à 100 %, des millions et des millions de personnes sont entraînées dans une dépendance suicidaire à l'égard d'"autorités" quasi-politiques dont les paroles et les instructions scénarisées constituent les flèches empoisonnées du génocide.

Il ne s'agit pas d'un film. Nous sommes déjà dans un scénario pré-planifié en temps réel initié par une petite cabale avec l'intention de réduire la population mondiale de 75 à 90% et, dans le processus, de voler toutes les possessions en propriété privée et d'utiliser des technologies EMF armées pour créer un état de surveillance et de contrôle mental 24 heures sur 24. S'il y a un élément remarquable qui traverse tous les aspects de ce programme de contrôle, c'est sa sombre intention. Il s'agit d'une opération satanique.

Sous la surface des grandes phrases prononcées par les politiciens "protégeant et prenant soin du grand public", se cache une réalité bien différente. Ceux qui s'engagent à déployer la "Grande Pandémie", "Le Grand Passeport Santé", "La Grande Réinitialisation", "Le Grand Green Deal" et "Le Grand Programme d'Irradiation 5G" opèrent dans une dimension qui n'est pas entièrement humaine. Ils constituent un club dont les membres dirigeants se réunissent sous l'emblème de loges maçonniques, de réseaux de maltraitance d'enfants et d'"églises" de cérémonies rituelles occultes.

Ils sont branchés sur des fréquences énergétiques opposées à celles de la grande majorité des individus raisonnables, bienveillants et humains. Un niveau d'énergie qui ne peut être combattu avec succès que par des niveaux d'énergie opérant sur une plaine qui est essentiellement "légère".

Cela représente un défi remarquable pour nous tous. En élevant les niveaux de la lumière qui réside en nous, les contrôleurs potentiels de l'humanité ne peuvent pas récolter la douleur qu'ils infligent comme un carburant pour poursuivre leur champ d'opérations. Plus le pouvoir de l'esprit est avancé, moins ceux qui dépendent de l'énergie satanique peuvent continuer à opérer sur un champ vibratoire (la Terre) qui fonctionne essentiellement dans des champs énergétiques basés sur la lumière.

Sans leur énergie sombre, vampirisée par ceux qui souffrent de l'application de la "pandémie", des actes odieux commis contre les enfants - et de tous les autres actes délibérés de cruauté - les responsables ne peuvent pas exercer leur autorité sur l'humanité.

C'est ce que je crois être la strate la plus profonde du drame énergétique "cause et effet" qui se manifeste actuellement sur cette planète.

Ses auteurs sont des "trompeurs". L'art de la tromperie réside dans son pouvoir de séduction. La grande majorité de l'humanité est confrontée à cet état de fait démoniaque et perfide, mais elle ne le voit pas comme le rituel occulte soigneusement élaboré et dirigé qu'il est. Un rituel qui imite le processus de "souffrance et de rédemption" si bien exploité par les dogmes religieux et les fausses moralités fabriquées.

Le tournant dans tout cela se produira lorsqu'un nombre suffisant d'individus reconnaîtront leur propre embrigadement par les trompeurs. Car pour l'instant, les techniques d'oppression ne sont pas perçues comme une oppression, mais comme leur contraire, comme une sorte de "salut". Un salut contre quelque chose d'invisible, qui a été présenté comme un "grave danger" totalement disproportionné par rapport à la réalité.

Ce n'est donc qu'un processus d'élévation de la conscience qui peut finalement vaincre cette chimère, ce fantôme, qui a été amplifié en quelque chose d'apparemment "réel" dans l'esprit de l'initié.

Tout comme le virus Corona lui-même a été considérablement amplifié en laboratoire, afin d'être identifiable comme "quelque chose de réel". Une "chose" qui n'a cependant jamais été isolée physiquement - et qui ne peut donc pas être utilisée comme base d'un véritable vaccin. D'où la mise en place de l'injection expérimentale de thérapie génique qui est maintenant administrée à tous ceux qui succombent à la fraude.

Nous nous heurtons à notre propre susceptibilité à créer des fantômes, puis à y croire. Les psychologues de l'"esprit profond" de la cabale (gouvernement) le savent. Les trompeurs de l'"autorité" savent comment jouer sur cette susceptibilité et en faire l'expérience émotionnelle dominante de la vie quotidienne.

Les principaux chirurgiens de ce processus, contrôlés par l'État, sont les médias grand public. Des organismes tels que la BBC sont les hôtes de l'endoctrinement obscur dont la mémoire historique rend les mensonges soigneusement élaborés d'autant plus convaincants.

La chimère Covid et les fréquences de radiation EMF digitalisées toujours présentes qui manipulent et dénaturent continuellement les cellules du cerveau humain - se sont maintenant combinées en tant qu'"armes silencieuses pour des guerres tranquilles", altérant secrètement - et ouvertement - la pensée humaine rationnelle afin qu'un monde Covid de réalité virtuelle puisse être accepté comme "le monde réel". La "nouvelle normalité" projetée.

C'est le scénario qui sous-tend l'état actuel des choses sur cette planète, et ceux qui le suivent sont les agneaux sacrifiés du massacre métaphorique - et réel - qui s'ensuit.

Reconnaître que l'on a créé sa propre victimisation dans ce phénomène occulte étrange et tordu est la clé pour s'en libérer. "La vérité vous rendra libre" n'a jamais été une affirmation aussi vraie. C'est l'âge de la vérité. Le timing est parfait.

L'humanité se tient devant le miroir de la vérité et chacun d'entre nous voit que c'est nous qui avons provoqué tout cela et que c'est nous qui y mettrons fin.

Connais-toi toi-même" et tu sauras que Covid est notre propre peur inassouvie qui nous regarde en retour, riant cyniquement de notre capacité à nous torturer avec nos propres fantômes. "Connais-toi toi-même" et tu verras qui tu es vraiment et qui Dieu est vraiment, et combien tu es inséparable de ton Créateur.

Les énergies de lumière de la création s'élèvent et les démons sont forcés de se montrer au grand jour. Ce n'est pas beau à voir. Nous sommes témoins des manifestations les plus sombres de la vie, déchaînées, chaotiques et cruelles. C'est le prix à payer pour des décennies, voire des millénaires, d'échecs à agir selon l'appel de l'âme. L'appel divin à être qui nous sommes. C'est la longévité de ce déni qui a conduit les distorsions intérieures à s'actualiser et à jouer leur orgie de destruction dans notre propre cour.

L'énergie doit aller quelque part. Si on l'empêche de suivre son chemin naturel, elle doit se manifester par une distorsion. C'est une loi fondamentale de la physique - ce que nous appelons la "maladie". La "covidité" est la manifestation de la maladie fondamentale de l'humanité : une déviation radicale de la voie spirituelle de l'évolution.

Cette maladie s'évaporera comme la brume qui fond au soleil du matin, une fois que nous aurons cédé à la vérité et cessé notre histoire d'amour avec le mensonge. Nous ne pouvons pas nous détourner éternellement de l'énergie de la lumière qui illumine le bien et le mal avec la même puissance.

Nous sommes à l'aube d'un grand tournant. Un profond nettoyage du corps, de l'esprit et de l'âme. Le code Covid est presque déchiffré. C'est un sombre fantôme que nous avons fait naître.

Nous l'avons élu, n'est-ce pas ? Nous lui avons offert la possibilité de nous manipuler, n'est-ce pas ? Nous l'avons mis sur un piédestal, puis nous avons été impressionnés - et furieux - par son "autorité", n'est-ce pas ?

Jusqu'à présent, nous n'avons même pas réussi à l'enlever, même si nous l'avons vu détruire tout ce que nous considérions comme important et précieux, n'est-ce pas ?

J'utilise le mot "nous" non pas comme l'expression de mon expérience personnelle, mais comme l'expression de mon sentiment d'appartenance à la grande famille humaine.

Enfin, dans cette comédie d'erreurs, la position passive adoptée face au déploiement du test PCR et du vaccin occulte est une "inactivité" qui nous a conduits à devenir masqués et fous, dans ce contrat faustien avec nos propres tromperies intérieures.

Elless sont assez réelles, ces tromperies. Elles prennent la forme d'êtres physiques réels jouant des drames tragi-comiques de nos propres vides intérieurs dé-spiritualisés - afin que nous puissions enfin voir à quoi ressemblent ces vides - face à face.

C'est la nature de la grande danse quantique cosmique de l'existence. Elle permet à cet "Événement Covid" de jouer le rôle de miroir afin que nous puissions voir nos maux intérieurs dans la forme physique de ceux que nous élisons et/ou acceptons comme "leaders". De cette façon, nous reconnaissons enfin ce que notre essence spirituelle dénaturée manifeste en temps réel. Ils sont simplement la projection d'un profond refus de notre part d'aborder les appels plus profonds qui donnent une direction, un sens et un but à nos propres vies.

Allez, bonnes gens, cessez de vous accrocher aux sombres mythes de l'endoctrinement de l'État profond. Arrêtez cette maladie qui vous tourmente. Soyez courageux. Sortez de la douleur et allez vers la lumière. Elle est partout, omnisciente et omnipotente. Ce sont seulement les convictions illusoires que l'on s'impose à soi-même qui empêchent des millions de personnes d'entrer librement dans le soleil radieux de l'âme joyeuse de l'existence !

Cette étape - est tout ce qu'il faut pour enfin libérer "nous le peuple" des flagorneurs que nous avons laissé se nourrir de nos énergies divines. Cette étape - est tout ce qu'il faut pour enfin nettoyer le monde de toutes les entraves à sa destinée profondément créative.

Julian Rose est pionnier de l'agriculture biologique au Royaume-Uni, écrivain, activiste international, entrepreneur et enseignant holistique. Son dernier livre "Overcoming the Robotic Mind - Why Humanity Must Come Through" est une lecture particulièrement recommandée en ce moment : voir www.julianrose.info