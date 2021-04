Le Texas a mis fin au confinement et au masque obligatoire : maintenant, les États confinés sont ceux où le COVID se développe le plus.

https://mises.org/wire/texas-ended-lockdowns-and-mask-mandates-now-locked-down-states-are-where-covid-growing-most





Rédigé par Ryan McMaken - l'Institut Mises – 21 avril 2021



Au début du mois dernier, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé qu'il mettrait fin à l'obligation de port du masque dans l'État et permettrait à la plupart des entreprises de fonctionner à 100 % de leur capacité.



La réaction des médias aux ordres et de la gauche était prévisible. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que cette décision était "absolument irresponsable". Beto O'Rourke a qualifié le parti républicain de "culte de la mort". Joe Biden a qualifié la décision de "pensée néandertalienne". Keith Olbermann a insisté sur le fait que "le Texas a décidé de rejoindre le camp du virus" et a suggéré que les Texans ne devraient pas être autorisés à prendre le vaccin contre le covidium. Vanity Fair a publié un article intitulé "Les gouverneurs républicains célèbrent l'anniversaire du COVID avec un plan audacieux pour tuer 500 000 autres Américains".



D'autres États ont suivi le sillage du Texas, et le Mississippi, l'Alabama, la Floride et la Géorgie sont maintenant tous des États où les restrictions concernant le covid sont faibles ou inexistantes.



La Géorgie et la Floride, bien sûr, se distinguent toutes deux par le fait qu'elles mettent fin au confinement et aux restrictions beaucoup plus tôt que de nombreux autres États. Dans ces cas également, les gouvernements des États ont été critiqués pour leur politique, jugée imprudente et susceptible de provoquer des décès sans précédent. La politique de la Géorgie a été dénoncée comme une expérience de "sacrifice humain".



Pourtant, au cours des dernières semaines, ces prédictions sur le sort du Texas se sont révélées spectaculairement fausses. De plus, bon nombre des États où la croissance des cas de covid est la plus forte - et où le nombre total de décès est le plus élevé - sont des États où les mesures de confinement sont parmi les plus sévères.

L'échec de la narration du confinement dans cette affaire a été si écrasant que la semaine dernière, lorsqu'on l'a interrogé sur la situation au Texas, Anthony Fauci n'a pu que suggérer quelques lignes peu convaincantes sur le fait que les Texans portent peut-être volontairement des masques et se conforment plus rigoureusement que les habitants des autres États. Dans l'explication de Fauci, nous voyons un récit qui n'explique tout simplement pas les faits réels de la question.



Texas vs Michigan



La situation au Texas n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une situation qui, État par État, est dévastatrice pour le récit du confinement qui sauverait des vies.



Par exemple, examinons le nombre de cas de covid au 20 avril.



Le nombre de cas est la mesure préférée des partisans de l'ordre de rester à la maison, de la fermeture des entreprises, du port du masque et des mesures répressives au nom du contrôle de la maladie.



Au Texas, le nombre total de nouveaux cas (moyenne mobile sur sept jours) au 20 avril était de 3 004. Cela correspond à environ 103 par million.



Maintenant, regardons le Michigan, où une variété d'obligation stricte de port du masque et de confinement partiel se poursuivent. La capacité des restaurants est maintenue à 50 % et l'État continue d'édicter des règles sur le nombre de personnes que l'on peut inviter à dîner.



Dans le Michigan, la moyenne mobile sur sept jours des nouvelles infections au 20 avril était de 790 par million, soit près de huit fois plus que le Texas.

Selon la logique des défenseurs du confinement, les États où les confinements sont sévères devraient avoir beaucoup moins de cas et moins de croissance dans les cas.



Cependant, ce n'est certainement pas le cas. Dans le New Jersey, par exemple, où les confinements ont été longs et durs, la croissance des cas est près de quatre fois supérieure à celle du Texas. Et puis il y a la Pennsylvanie, le Minnesota, Rhode Island, le Maine et New York, qui ont tous des taux de croissance des nouveaux cas plus de deux fois supérieurs à ceux du Texas.



En fait, le seul État dont les politiques de covid sont particulièrement laxistes et qui figure dans le top 10 de la croissance des cas est la Floride, qui connaît néanmoins des taux de croissance plus faibles que ceux des États dirigés par des fétichistes du confinement comme Andrew Cuomo et Phil Murphy.



De plus, l'épidémie globale de covid-19 en Floride a été beaucoup moins meurtrière que celle des États qui ont adopté le confinement depuis longtemps. Le New Jersey, par exemple, a le pire taux de décès dus au covid-19 du pays, soit 2 838 par million au 20 avril. Juste derrière, on trouve New York et le Massachusetts avec un total de 2 672 et 2 537 décès par million, respectivement.



La Floride, quant à elle, se situe au vingt-huitième rang national en termes de décès du covid, avec 1 608 décès. Le Texas a un total de 1 721 décès par million.



En d'autres termes, la Floride n'est pas près de rattraper New York ou le New Jersey, et elle n'est certainement pas près de rattraper le Michigan, qui laisse les autres États dans la poussière en termes de croissance des cas. Pour ceux qui ont une peur bleue du covid, ils seraient mieux en Floride, au Texas ou en Géorgie que dans les États qui ont depuis longtemps adopté le confinement et prétendent "suivre la science".



Alors comment expliquer cela ?



Les partisans du confinement ne semblent pas avoir d'explication du tout.



La semaine dernière, Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a eu du mal à trouver une explication lors de son témoignage devant le Congrès.





Au cours des semaines précédentes, M. Fauci a eu tendance à s'appuyer sur le vieil argument éprouvé selon lequel il suffit d'attendre deux à quatre semaines de plus pour que les cas explosent partout où les restrictions covid sont allégées ou éliminées. Les défenseurs du confinement ont essayé cela pendant des mois après que la Géorgie ait mis fin à son ordre de rester à la maison, bien que la Géorgie ait constamment obtenu de meilleurs résultats que de nombreux États qui ont poursuivi leur confinement.

Mais maintenant que nous sommes à six semaines de la fin de l'obligation de port du masque et des confinements partiels du Texas, Fauci n'a pu offrir aucune explication plausible. Plutôt, lorsque le représentant Jim Jordan l'a pressé sur le sujet, Fauci a insisté sur le fait que ce qui compte vraiment, c'est la conformité plutôt que l'existence de l'obligation du port du masque et le confinement :

Il y a une différence entre le confinement et les personnes qui obéissent au confinement..... Vous savez, vous pouvez avoir une situation où l'on dit : "Nous allons confiner", et pourtant les gens font exactement ce qu'ils veulent- Jordan a demandé si cela expliquait la situation dans le Michigan et le New Jersey (et d'autres États où le nombre de cas de covid augmente rapidement). Fauci a alors prétendu qu'il ne pouvait pas entendre la question, et Jordan a été interrompu par le président de la commission.

Aucune personne connaissant la situation dans des Etats comme le Texas, la Floride et la Géorgie, ne trouverait plausible que la propagation du covid ait été réduite dans ces régions par une utilisation plus militante des masques et une distanciation sociale. Le témoignage de Fauci n'était clairement qu'un cas d'expert" du gouvernement cherchant une explication.

Mais ne vous attendez pas à ce que Fauci et ses partisans renoncent à insister sur le fait que New York et le Michigan font "ce qu'il faut" tandis que le Texas et la Floride adoptent le "sacrifice humain" dans le cadre d'un "culte de la mort".