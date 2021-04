Saint Exupéry Visionnaire

Lettre de 1943

« […] Il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde : rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien […] On ne peut plus vivre de frigidaires, de politique, de bilans et de mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu’à entendre les chants villageois du xve siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande (pardonnez-moi). Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot. Se font robots.

[…] Les hommes ont fait l’essai des valeurs cartésiennes : hors les sciences de la nature, ça ne leur a guère réussi. Il n’y a qu’un problème, un seul : redécouvrir qu’il est une vie de l’Esprit, plus haute encore que la vie de l’intelligence, la seule qui satisfasse l’homme. […] Et la vie de l’Esprit commence là où un Être “un” est conçu au-dessus des matériaux qui le composent.

[…] L’homme d’aujourd’hui on le fait tenir tranquille, selon le milieu, avec la belote ou le bridge. Nous sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi, sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissé libres de marcher. Moi je hais cette époque où l’homme devient, sous un "totalitarisme universel", bétail doux, poli et tranquille. On nous fait prendre ça pour un progrès moral !

[…] Mais si je rentre vivant de ce “job nécessaire et ingrat”, il ne se posera pour moi qu’un problème : que peut-on, que faut-il dire aux hommes ? »

« […] Et ainsi jusqu’au simple berger. Car celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s’il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu’un simple serviteur. Il est une sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable de tout l’Empire. »