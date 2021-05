Arizona : les données électorales ont été supprimées avant l'audit

BREAKING : Les responsables des élections du comté de Maricopa ont supprimé toute la base de données des machines à voter - y compris " toutes les informations électorales " de la base de données principale - avec une copie de la lettre du Sénat.

Patty McMurray Publié le 12 mai 2021 à 22h27

La semaine dernière, le Gateway Pundit a fait état de la réunion d'urgence convoquée par le conseil des superviseurs du comté de Maricopa, après que le comté ait été incapable de fournir des mots de passe aux auditeurs chargés de vérifier les résultats des élections de 2020 dans le comté. Il n'a pas non plus fourni l'accès aux routeurs, qui étaient également demandés dans le cadre de l'audit.

Cet après-midi, il a été découvert que "l'ensemble de la base de données" pour l'élection générale de 2020, montrant le "décompte et le rapport des résultats", a été supprimé !

Voici la lettre adressée à Jack Sellers, président du conseil de surveillance du comté de Maricopa, par Karen Fann, présidente du Sénat de l'Arizona :

Cher président Sellers :

Je vous écris pour solliciter votre aide et votre coopération dans la résolution de trois (3) problèmes graves qui ont surgi au cours de l'audit en cours du Sénat sur les résultats des élections générales du 3 novembre 2020 dans le comté de Maricopa.

Non-respect permanent des citations à comparaître du législateur

La première question concerne l'intention apparente du comté de Maricopa de revenir sur son engagement antérieur de se conformer pleinement aux assignations législatives émises le 13 janvier 2021 qui, comme vous le savez, ont été jugées valides et exécutoires par le juge Thomason.

À ce jour, les avocats du comté de Maricopa ont refusé de produire des images virtuelles des routeurs utilisés dans le cadre de l'élection générale, s'appuyant sur une affirmation concluante et non étayée selon laquelle la fourniture des routeurs mettrait en quelque sorte " en danger la vie des agents de la force publique, leurs opérations, ou les informations de santé protégées et les données personnelles des citoyens du comté de Maricopa ".

"Si cela est vrai, le fait que le comté de Maricopa stocke sur ses routeurs des quantités substantielles d'informations personnelles très sensibles de citoyens et d'employés est une accusation alarmante des pratiques laxistes du comté en matière de sécurité des données, plutôt que des assignations législatives.

De même, l'affirmation du comté selon laquelle la production des routeurs Internet à des fins d'inspection coûterait jusqu'à 6 millions de dollars semble en contradiction avec la déclaration antérieure du procureur adjoint du comté, Joseph La Rue, à l'agent de liaison en matière d'audit, Ken Bennett, selon laquelle les routeurs avaient déjà été déconnectés du réseau du comté et étaient prêts à être livrés au Sénat de manière imminente.

Néanmoins, dans un effort pour résoudre le différend concernant la production des routeurs, nous proposons que des agents de CyFIR, une société d'expertise numérique expérimentée et sous-traitante de Cyber Ninjas, examinent les images virtuelles des routeurs concernés dans les locaux du comté de Maricopa et en présence de représentants du bureau du shérif du comté de Maricopa.

Un tel arrangement permettrait au comté de Maricopa de conserver la garde et de surveiller l'examen des données des routeurs tout en garantissant que le Sénat puisse accéder aux informations dont il a besoin - et auxquelles il a constitutionnellement droit - pour mener à bien son audit. Le Sénat n'a aucun intérêt à consulter ou à prendre possession de toute information qui n'est pas liée à l'administration de l'élection générale de 2020.

Par ailleurs, le comté de Maricopa a refusé de fournir les mots de passe nécessaires pour accéder aux dispositifs de tabulation des votes. L'insistance de ses avocats sur le fait que le comté n'a pas la garde ou le contrôle de ces informations est démentie par la conduite par le comté de ses propres audits qui, s'ils étaient aussi complets qu'ils sont censés l'être, auraient presque certainement impliqué l'utilisation des mots de passe pour examiner les dispositifs de tabulation, et il est difficile de croire que le comté n'a aucun droit contractuel d'obtenir (c'est-à-dire de contrôler) les informations relatives aux mots de passe de Dominion.

Anomalies dans la chaîne de possession et l'organisation des bulletins de vote

Au fur et à mesure de la progression de l'audit, les contractants du Sénat ont pris conscience d'omissions, d'incohérences et d'anomalies apparentes concernant la manipulation, l'organisation et le stockage des bulletins de vote par le comté de Maricopa :

1. Le comté n'a pas fourni de documentation sur la chaîne de possession des bulletins de vote. Cette documentation existe-t-elle, et si oui, sera-t-elle produite ?

2. Les sacs dans lesquels les bulletins ont été stockés ne sont pas scellés, bien que l'équipe d'audit ait trouvé au fond de nombreuses boîtes des sceaux découpés du type de ceux qui auraient scellé un sac à bulletins. Pourquoi ces scellés ont-ils été placés au fond des boîtes ?

3. Les lots à l'intérieur d'une boîte sont fréquemment séparés par un simple séparateur sans aucune indication des numéros de lots correspondants.Dans certains cas, les séparateurs de lots sont complètement absents.Ce manque d'organisation a considérablement compliqué et retardé les efforts de traitement des bulletins de l'équipe d'audit.Quelles sont les procédures du comté pour trier, organiser et emballer les lots de bulletins ?

4. La plupart des urnes étaient simplement scellées avec du ruban adhésif ordinaire, sans aucun sceau d'inviolabilité : est-ce la pratique habituelle du comté pour stocker les bulletins de vote ?

5. L'équipe d'audit a rencontré un nombre important de cas dans lesquels il y a une disparité entre le nombre réel de bulletins contenus dans un lot et le total indiqué sur la fiche de rapport rose accompagnant le lot.Dans la plupart de ces cas, le total sur la fiche de rapport rose est supérieur au nombre de bulletins dans le lot, bien qu'il y ait quelques cas dans lesquels le total est inférieur.Quelles sont les raisons de ces divergences.Pour votre référence, veuillez voir plusieurs exemples illustratifs (c'est-à-dire non exhaustifs) dans le tableau ci-dessous :

Pour votre commodité, des images des bordereaux de rapport roses correspondants sont jointes à la pièce A.

Bases de données supprimées

Nous avons récemment découvert que l'ensemble du répertoire "Database" du lecteur D de la machine "EMSPrimary" a été supprimé. Cela supprime les détails relatifs aux élections qui semblent avoir été couverts par l'assignation à comparaître. En outre, la base de données principale du logiciel Election Management System (EMS), "Results Tally and Reporting", ne se trouve nulle part sur la machine EMSPrimary, même si tous les clients EMS font référence à cette machine comme emplacement de la base de données.

Cela suggère que la base de données principale pour toutes les données relatives aux élections générales de novembre 2020 a été supprimée. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces dossiers ont été supprimés et s'il existe des sauvegardes qui pourraient contenir les dossiers supprimés ?

L'image ci-dessous montre l'emplacement des dossiers dont on sait qu'ils ont été supprimés. En outre, la base de données principale pour "Results Tally and Reporting" n'est pas présente.

J'espère que nous pourrons résoudre ces problèmes et ces questions de manière constructive sans avoir recours à des citations à comparaître supplémentaires ou à d'autres procédures obligatoires. À cette fin, je vous invite, ainsi que tous les autres responsables ou employés du comté de Maricopa (y compris les responsables du service des élections) qui possèdent des connaissances ou des informations concernant les questions susmentionnées, à une réunion au Capitole de l'État de l'Arizona le mardi 18 mai 2021, à 13 h, dans la salle d'audience 109. Le président Petersen, l'ancien secrétaire Bennett et moi-même assisterons à cette réunion, qui sera retransmise en direct au public.

Veuillez me faire savoir dès que possible si vous acceptez mon invitation et, le cas échéant, quel personnel du comté de Maricopa y assistera.

Je vous remercie de votre coopération sur ces importantes questions d'intérêt public.

Respectueusement,

Karen Fann, Présidente

Sénat de l'Arizona

Lorsque les inspecteurs ont reçu les boîtes de bulletins de vote où l'audit a été effectué, le ruban inviolable était coupé sur les boîtes et le nombre de bulletins à l'intérieur des boîtes n'était pas le même que celui rapporté par le journaliste du comté, et ce qui a été remis au Sénat ne concorde pas.

Une semaine avant que les machines ne soient remises, les enregistrements ont été supprimés par un administrateur - ceci doit être considéré comme un acte de dissimulation intentionnel !

L'équipe d'audit de Maricopa Arizona a également tweeté au sujet de cette bombe :

Breaking Update : Le comté de Maricopa a supprimé un répertoire rempli de bases de données électorales du cycle électoral 2020 quelques jours avant que le matériel électoral ne soit livré à l'audit. C'est une spoliation de preuves !

Pourquoi la base de données serait-elle supprimée à moins qu'il y ait quelque chose d'énorme qu'ils essaient de cacher ? Cet article s'adresse à tous ceux qui ont essayé de convaincre les Américains qu'aucune fraude électorale n'a eu lieu lors des élections de novembre et que c'était l'élection la plus sûre et la plus sécurisée de l'histoire moderne.

Rien à voir ici !