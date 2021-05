Des scientifiques de renommée mondiale voient leur laboratoire fermé après une découverte inquiétante

Ces deux scientifiques sont le Dr Gatti et le Dr Molinari

Récemment, la police italienne a fait une descente à leur domicile, la police a pris tous les actifs numériques qui appartenaient aux deux scientifiques "nano-pathologistes", y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs, et les flash-drives, essentiellement des années de travail et de recherche.

James Grundvig, via le World Mercury Project, décrit très bien ce qui s'est passé :

"Parce que Gatti et Montanari ont porté leurs recherches sur les nanopoussières et les nanoparticules, de l'in-vivo (effectué dans un organisme vivant) et in-vitro (effectué dans un tube à essai) à ce qu'une contamination invisible pourrait résider dans les vaccins en 2016, ils sont passés sous le microscope des autorités américaines, européennes et italiennes.

Ils osaient touché la troisième vache à lait de la médecine. Ils avaient franchi la zone interdite, le crime supposé étant la recherche et la découverte scientifiques. En découvrant une nano-contamination dans des vaccins choisis au hasard, Gatti et Montanari ont révélé pour la première fois ce que personne ne savait : les vaccins ne contenaient pas seulement des adjuvants à base de sels d'aluminium, du Polysorbate-80 et d'autres produits chimiques inorganiques, mais aussi de l'acier inoxydable, du tungstène, du cuivre et d'autres métaux et éléments rares qui n'ont rien à faire dans des vaccins administrés à des fœtus, des femmes enceintes, des nouveau-nés, des bébés et des enfants en bas âge qui développent leurs poumons, leur système immunitaire et leur système nerveux".

Les scientifiques ont publié leurs travaux en janvier 2017, sous le titre New Quality-Control Investigations on Vaccines : Micro- et nano-contamination. Si la science n'était pas rongée par la corruption, une enquête aurait dû être lancée, les agences de santé se seraient impliquées et les politiques de sécurité des vaccins auraient fait l'objet d'un examen approfondi, mais cela n'est jamais arrivé.

Vous trouverez ci-dessous une interview récente des deux personnes, réalisée par Surêté Vaccins, dont la description rapide de la vidéo est la suivante,

"Deux chercheurs italiens ont découvert que les nanoparticules polluent presque tous les vaccins. La petite taille de ces particules leur permet de pénétrer dans nos cellules et d'avoir un effet inflammatoire permanent. Mme Gatti était sur le point de témoigner dans le cadre d'une enquête parlementaire sur les dommages causés par les vaccins des cours militaires italiens, mais les deux chercheurs ont fait l'objet d'une descente de police et tout leur matériel a été confisqué".

Les nanoparticules sont de très petits morceaux de matière, et elles peuvent pénétrer dans le corps humain, comme l'ont découvert ces deux scientifiques dans les années 90. C'est pourquoi nous disposons de tant de recherches publiées établissant un lien entre divers produits chimiques, comme les agents de nettoyage, et la destruction de la santé humaine.

Ces nanoparticules sont produites par les incinérateurs de déchets, la circulation automobile et de nombreuses autres façons. Comme elles flottent dans l'air, nous pouvons les inhaler, ce qui signifie qu'elles pénètrent dans nos poumons et passent ensuite dans le sang en quelques minutes. Cela entraîne un certain nombre de problèmes.

Ces particules sont transportées par le sang vers toutes les parties du corps, comme l'explique la vidéo ci-dessous. Lorsqu'elles pénètrent dans les tissus, le corps ne peut pas s'en débarrasser. Ces particules restent donc là pour toujours et sont à l'origine de diverses maladies que nous observons aujourd'hui.

Ils expliquent comment ils ont analysé et étudié les vaccins au cours des 15 dernières années.

"Autant dans le vaccin que dans le tissu touché par les particules contenues dans les vaccins. Nous avons découvert que ces vaccins étaient pollués par des particules, ces particules étaient contenues de manière égale dans le vaccin et dans le tissu, donc nous avons commencé à analyser les vaccins."

Ils poursuivent en expliquant, en ce qui concerne leur étude la plus récente sur les vaccins ,

"Après un certain temps, une université italienne nous a envoyé une étudiante pour sa thèse, et nous avons analysé 19 vaccins différents avec elle, trouvant qu'ils étaient tous pollués par des micro et nano particules. Puis nous avons continué à les analyser et maintenant nous avons analysé environ 30 vaccins avec de nombreux échantillons de chaque vaccin, et, nous avons découvert qu'ils étaient tous pollués..."

Au final, ils ont analysé 44 vaccins différents. Tous contenaient ces particules nocives, qui sont des corps étrangers entrant dans le corps humain. Chaque fois que cela se produit, le corps a une réaction, et ce n'est pas bon.

"Ces corps étrangers, ces particules, sont comme une balle. Si je tire sur quelqu'un, et que la balle fait un trou dans le cœur, peu importe que la balle soit en acier inoxydable, en titane, en fer ou autre, l'important est qu'elle ait fait un trou dans le cœur."

Ils y parlent un peu de l'étude et de ce qui se passe actuellement.

C'est tout simplement la vérité sur la science moderne qui continue d'être ignorée.

Il y a trois citations que j'aime utiliser pour illustrer au mieux ce que j'essaie de faire comprendre ici,

Dans le cas de la médecine, beaucoup d'informations ont émergé montrant à quel point la corruption est présente dans l'industrie.. Les rédacteurs en chef de plusieurs grandes revues médicales n'ont pas mâché leurs mots, l'un des meilleurs exemples étant sans doute celui du Dr Richard Horton, actuel rédacteur en chef du Lancet, qui déclare :

"L'argument contre la science est simple : une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, peut tout simplement être fausse."

Le Dr Marcia Angell, médecin et rédactrice en chef de longue date du New England Medical Journal (NEMJ), également considéré comme l'une des revues médicales à comité de lecture les plus prestigieuses au monde, aux côtés du Lancet, a déclaré ce qui suit :

"Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie des recherches cliniques publiées, ni de se fier au jugement de médecins de confiance ou à des directives médicales faisant autorité. Je ne prends aucun plaisir à cette conclusion, à laquelle je suis parvenu lentement et à contrecœur au cours de mes deux décennies en tant que rédacteur en chef du New England Journal of Medicine."

John Ioannidis, épidémiologiste à la faculté de médecine de l'université de Stanford, a publié un article intitulé "Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux", qui est ensuite devenu l'article le plus consulté de l'histoire de la Public Library of Science (PLoS). (source)

Voici une autre excellente citation d'Arnold Seymour Relman (1923-2014), professeur de médecine à Harvard et ancien rédacteur en chef du New England Medical Journal :

"La profession médicale est en train d'être achetée par l'industrie pharmaceutique, non seulement en termes de pratique de la médecine, mais aussi en termes d'enseignement et de recherche. Les institutions universitaires de ce pays se permettent d'être les agents rémunérés de l'industrie pharmaceutique. Je pense que c'est honteux".

Autres exemples de corruption

En 2016, un groupe de scientifiques du CDC nommé, SPIDER (Scientists Preserving Integrity, Diligence and Ethics), a publié une liste de plaintes sous la forme d'une lettre au chef de cabinet du CDC, où ils disent ,

"Il semble que notre mission soit influencée et façonnée par des parties extérieures et des intérêts malhonnêtes... et que l'intention du Congrès pour notre agence soit contournée par certains de nos dirigeants. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que cela devient la norme et non l'exception rare."

Cette affaire a été couverte par plusieurs militants, de Robert F. Kennedy Jr. à un autre article du Huffington Post, mais elle n'a malheureusement reçu que peu ou pas d'attention de la part des médias grand public.

Peu de temps avant, et peut-être de manière encore plus choquante, on trouve le témoignage d'un scientifique chevronné du CDC, auteur de plusieurs études communément citées qui ne montrent aucun lien entre le vaccin ROR et l'autisme. En fait, l'une de ses études, publiée en 2004, est l'étude la plus souvent citée pour réfuter le lien entre le vaccin ROR et l'autisme.

Il s'agit du Dr William Thompson, qui a courageusement déclaré au monde entier que c'était "le point le plus bas" de sa carrière qu'il ait "approuvé ce document". Il a déclaré que les auteurs "n'ont pas fait état de résultats significatifs" et qu'il a "complètement honte" de ce qu'il a fait, qu'il a été "complice et a suivi le mouvement, et qu'il regrette d'avoir "fait partie du problème." (source)(source)(source)

Voici une déclaration officielle du Dr Thompson décrivant la situation dans ses propres termes. Il s'agit peut-être de la meilleure source d'information concernant cette affaire.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres.

Et alors ?

Nous vivons à une époque de grande transparence, de nombreuses informations nouvelles sortent qui contredisent complètement ce que l'on nous a dit, et des exemples plutôt effroyables de fraude scientifique ont été donnés, et pas seulement pour les vaccins.

Ce genre d'information peut malheureusement créer un clivage au sein de la population, les uns crachant leur venin sur les autres en utilisant des termes comme "anti-vax" ou "pro-vax". En fin de compte, ces étiquettes et la façon dont nous nous disputons à leur sujet ne résolvent pas grand-chose. Si tout ce que nous faisons est de réagir avec des émotions lorsqu'il s'agit de sujets aussi importants, nous pourrions tout aussi bien ne pas avoir de conversation à leur sujet.

Nous devons tous nous réveiller et réaliser que rien n'est figé, et que la façon dont nous faisons les choses ici change constamment. On ne peut nier le fait que les médias financés par les entreprises et les gouvernements sont gravement frauduleux et ne présentent qu'un seul côté de la médaille.

Les médias ne prêtent absolument aucune attention aux recherches sur les vaccins qui ne correspondent pas au discours de leurs propriétaires. Quelque chose ne tourne pas rond ici, et il y a plus d'occasions qu'il n'en faut pour le voir.

L'essentiel est de diffuser l'information de manière pacifique et de ne pas oublier que vous avez toujours le choix quant aux décisions que vous prenez concernant votre santé et celle de votre enfant.

N'ayez pas peur de penser par vous-même.

"La principale raison pour laquelle nous prenons tant de médicaments est que les compagnies pharmaceutiques ne vendent pas de médicaments, elles vendent des mensonges sur les médicaments. C'est ce qui rend les médicaments si différents de toute autre chose dans la vie... Pratiquement tout ce que nous savons sur les médicaments est ce que les compagnies ont choisi de nous dire, à nous et à nos médecins... la raison pour laquelle les patients font confiance à leurs médicaments est qu'ils extrapolent la confiance qu'ils ont dans leurs médecins dans les médicaments qu'ils prescrivent.

Les patients ne réalisent pas que, même si leurs médecins en savent beaucoup sur les maladies, la physiologie et la psychologie humaines, ils en savent très, très peu sur les médicaments qui ont été soigneusement concoctés et habillés par l'industrie pharmaceutique... Si vous ne pensez pas que le système est hors de contrôle, envoyez-moi un courriel et expliquez-moi pourquoi les médicaments sont la troisième cause de décès... Si une épidémie aussi meurtrière avait été causée par une nouvelle bactérie ou un nouveau virus, ou même un centième de ceux-ci, nous aurions fait tout notre possible pour la maîtriser."