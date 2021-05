Grande-Bretagne : un membre senior du conseil d'administration du NHS ( National Health Service) nous alerte : Arrêtez le génocide ou nos enfants seront les prochains

UK Column – Le 18 avril 2021

La transcription ci-dessous est celle d'un appel passé à Brian Gerrish le 18 avril 2021. La voix de l'appelant a été modifiée pour protéger son identité.

Le membre senior du conseil d'administration du NHS prévient que le gouvernement contrôle désormais le NHS, et que c'est le gouvernement qui dicte en fait ce que le NHS doit faire pendant les mesures d'urgence Covid. Elle affirme que le résultat des politiques de vaccination et de Covid imposées par le gouvernement peut être décrit comme un génocide. Les messages du gouvernement à ses collègues du NHS leur enlèvent toute capacité de pensée rationnelle, et ils sont effectivement contrôlés par l'esprit pour mettre en œuvre des politiques que, dans des moments plus rationnels, ils contesteraient comme étant mauvaises. La peur prévaut, et on attend d'elle et de ses collègues du conseil d'administration qu'ils respectent une ligne politique non écrite, définie principalement lors de conférences téléphoniques sans trace écrite. Elle prévient que si ses collègues en difficulté ne s'expriment pas, "vos enfants seront les prochains".

Brian Gerrish : J'ai été contacté par un professionnel du NHS qui aimerait me parler de ce qui se passe dans le NHS. Donc, sans plus attendre, passons à notre interlocuteur d'aujourd'hui.

Merci beaucoup de m'avoir appelé. C'est vraiment merveilleux que vous ayez eu la confiance de nous appeler au UK Column. Je vais vous poser la question clé : pourquoi m'avez-vous appelé aujourd'hui ?

Lanceuse d'alerte : Oui, merci. J'ai écouté - je crois que c'était votre émission de mercredi [14 avril] - le témoignage de l'infirmière que vous avez diffusé, et il m'a vraiment touché. J'ai vraiment eu mal au cœur et j'ai compris ce qu'elle traversait. Vous savez, elle avait manifestement une connaissance du NHS à l'échelle du Royaume-Uni, et une grande connaissance de ce qui se passe dans son travail.

Donc, comme vous l'avez dit, je suis un professionnel du NHS et je siège au conseil d'administration du NHS.

L'autre raison pour laquelle j'ai pris contact avec vous, c'est qu'elle a parlé à plusieurs reprises du "prochain niveau de gestion", à savoir le conseil d'administration. Je pense qu'elle rendait compte à l'un de ces conseils. Vous savez, je voulais juste partager mon histoire personnelle sur ce qui s'est passé depuis mars dernier.

Brian Gerrish : C'est bien sûr merveilleux, car les informations provenant directement de personnes qui sont des professionnels du système sont extrêmement précieuses. Je vais vous dire tout de suite que je réalise que faire cela est une pression énorme, donc merci, et nous respectons cela.

Donc, vous parlez de ce que vous vous sentez à l'aise de partager avec le public.

Lanceuse d'alerte : OK, merci. Donc, je suppose que lorsque le Coronavirus a commencé, et lorsqu'il est arrivé au Royaume-Uni - en mars de l'année dernière - évidemment les conversations portaient principalement sur les mesures pour arrêter l'infection, les prévisions, vous savez, "voici ce que nous prévoyons", vous savez, "comment gérer les services". C'est ce qui se passait, puis, au cours de l'été, on a commencé à parler un peu du développement de vaccins et de traitements potentiels, etc.

Et puis les traitements ont complètement disparu, et les discussions sur les vaccins se sont accélérées, et en novembre, nous avons vraiment commencé à parler de manière prédominante. Et, je veux dire, vous ne pouvez pas l'appeler un vaccin, parce qu'il ne répond pas à la définition, donc je vais l'appeler une injection, mais je m'assure juste que tout le monde est sur la même longueur d'onde que moi.

En novembre, il est devenu clair pour moi, et pour quelques autres collègues que je connais dans d'autres NHS Boards, que l'on allait nous demander de déployer complètement ce vaccin - et aussi qu'il y avait vraiment des problèmes de sécurité à long terme, et des choses que nous ne savions pas. Nous avons donc été surpris par l'ampleur et la rapidité de l'opération.

À l'époque, nous avons eu de nombreuses discussions, en tant que conseil d'administration, sur nos inquiétudes à ce sujet. N'oubliez pas que lorsque le NHS fait l'objet de mesures d'urgence, ce qui est et a été le cas, le gouvernement est en mesure de contrôler étroitement les activités du NHS et de lui dicter beaucoup plus de choses que s'il n'était pas en situation d'urgence.

Notre directeur général a donc discuté de nos préoccupations, et je peux dire que d'autres conseils ont eu les mêmes discussions, et en résumé, ce qu'on nous a dit en décembre, c'est : "Si vous refusez de coopérer à la mise en place de ce système, nous vous retirerons". Et cela n'a pas été dit explicitement, et cela n'a pas été mis dans les e-mails, mais il a certainement été très indiqué que c'était le cas.

Brian Gerrish : Donc c'était essentiellement une menace voilée. Je pense que vous appelleriez cela une menace voilée.

Lanceuse d'alerte : Oui. Et le deuxième défi que nous avons eu, et qui a été au centre de beaucoup de nos discussions, c'est que même si nous ne le faisions pas - si nous disions " Écoutez, nous ne le ferons pas " - alors le public que nous servons serait très en colère, ou la majorité du public que nous servons : certainement pas tous, mais la majorité du public que nous servons, aurait été très en colère à ce moment-là et aurait probablement essayé d'aider à notre retrait, parce qu'ils voulaient cela, et comment osons-nous essayer de les en empêcher !

À ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit : " Je peux soit partir, parce que je ne suis pas d'accord, soit rester et consacrer mon énergie à des choses comme le consentement éclairé, à veiller à ce que nous saisissions correctement les effets secondaires, à donner des informations équilibrées au public pour qu'il puisse prendre une décision éclairée ". Et, vous savez, les gens allaient prendre ça quoi que je fasse, mais peut-être qu'en étant là et en essayant de me concentrer sur ces domaines, je pourrais faire la différence.

C'était donc ma position à l'époque, et puis, au fil des mois, la pression du gouvernement n'a cessé de croître, et j'ai contesté à plusieurs reprises, et la plupart du temps, c'est balayé d'un revers de main ; parfois, les gens sont très désinvoltes en retour ; et parfois, c'est le silence. Mais je continue à essayer de contester, en utilisant les propres données du gouvernement, en utilisant certaines des politiques, en examinant même cet énorme problème de Covid qui prend le dessus sur tout, de sorte que tous les autres services de santé ne fonctionnent pas comme ils le devraient.

Et ce dont j'ai été témoin, vraiment, parallèlement à cela, c'est une augmentation massive de la propagande, de fausses déclarations à ce sujet, un manque total de consentement éclairé, des effets secondaires non signalés par les patients et le personnel du NHS, et cette normalisation de "Si vous êtes au lit pendant deux jours, c'est OK"( !) Et je ne me souviens pas, lorsque nous avions le vaccin contre la grippe - vous savez, les gens qui se font vacciner contre la grippe il y a quelques années - si vous étiez au lit pendant deux jours après avoir été vacciné contre la grippe, cela n'aurait pas été considéré comme OK ! Mais pour le vaccin Covid, c'est devenu normal.

Brian Gerrish : C'est un point extrêmement intéressant.

Lanceuse d'alerte : Mmm. Donc, en gros, après ces discussions - on m'a dit à plus d'une occasion que je pouvais partir si je n'étais pas d'accord, et "Le consensus a été atteint ; nous devons simplement nous y mettre maintenant". Au fil des mois, j'ai constaté que les gens se sentaient de plus en plus à l'aise avec ce déploiement et qu'ils se disaient : "Nous devons simplement nous y mettre, et voici ce que nous devons faire".

Et j'ai été témoin de beaucoup de va-et-vient de la part des gens autour de moi. Des périodes d'inquiétude, puis ils reçoivent les documents du gouvernement, et puis c'est comme, "Oh, c'est bien, c'est bien." Donc, c'est presque comme une bataille interne qui se déroule avec les collègues qui m'entourent, qui leur cause beaucoup de stress et de maladie.

Brian Gerrish : Certains de vos collègues du Conseil ont-ils des inquiétudes sur ce qui se passe ?

Lanceuse d'alerte : Oui, et ils le font parfois, mais ce qui semble se passer, c'est que c'est comme des montagnes russes. Il y aura quelque chose que je dirai, ou quelque chose qui se produira, ou quelque chose aux nouvelles qui suscitera des inquiétudes, mais une fois qu'ils auront reçu la ligne du gouvernement, cela se calmera quelque peu. Et c'est ce qui me pose problème. C'est comme une dissonance cognitive où l'inquiétude monte, puis quelqu'un les apaise et leur dit : "C'est bon, non, on a ça, et c'est bon." Et maintenant, nous sommes dans cette sorte de schéma où l'on attend simplement : "Eh bien, quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ?"

Je pense que c'est vraiment important, en fait, que les auditeurs comprennent, parce que je pense que beaucoup de gens pensent que le NHS a le contrôle total de la situation, et ne réalisent pas que dans le cadre des mesures d'urgence, on leur dit quoi faire.

Brian Gerrish : C'est un point très important. Et comment leur dit-on ce qu'ils doivent faire ? On peut supposer que la politique vient du gouvernement, mais à qui est-elle transmise ? Est-ce qu'elle va aux directeurs généraux ?

Lanceuse d'alerte : Oui, et le directeur de la sécurité publique ou l'équivalent.

Brian Gerrish : Donc ces individus en particulier sont ceux qui, disons, reçoivent directement les communications du gouvernement, et ils doivent ensuite vendre cette politique au système local du NHS lui-même.

Lanceuse d'alerte : Oui.

Brian Gerrish : Et comment les instructions arrivent-elles du gouvernement ? Est-ce que cela se fait par e-mail et lettres, ou est-ce que cela se passe par des appels téléphoniques directs, par exemple ? Eh bien, ce serait des conférences téléphoniques maintenant, je suppose.

Lanceuse d'alerte : Oui, c'est un mélange, mais une grande partie des détails sont généralement transmis lors des conférences téléphoniques, et il n'y a pas autant d'informations envoyées par e-mail, par courrier électronique sur les politiques.

Brian Gerrish : Et juste pour cibler un peu les choses : pouvez-vous juste nous donner un résumé de ce qui vous préoccupe ? Vous décrivez que les choses ne vont pas bien, vous parlez des vaccins, et vous dites que les gens passent deux jours au lit, ce qui aurait été un problème pour le vaccin normal contre la grippe, mais personne n'en tient compte. Dites-nous juste ce qui vous préoccupe en ce moment à propos de ce que vous voyez se passer.

Lanceuse d'alerte : Oui, il y en a tellement. Je pense que les plus importantes sont l'absence d'un véritable consentement éclairé, l'absence d'un rapport équilibré entre les risques et les avantages pour les gens. Je pense qu'on dit aux gens que leurs effets indésirables sont "normaux". Je sais que le système de déclaration des cartes jaunes ne reflète pas la quantité d'événements indésirables qui se produisent réellement, et je vais vous en donner un exemple. Je connais un patient qui a signalé son effet secondaire extrême à une infirmière, et cette dernière ne l'a pas signalé au système de déclaration des cartes jaunes. C'est donc une préoccupation, car nous n'avons pas un reflet exact de ce qui se passe réellement après ces injections.

Et je pense que les effets de sécurité à long terme de ces injections ne sont pas encore connus, mais nous pouvons voir que l'impact à court terme est énorme. Et nous nous dirigeons maintenant vers un territoire où nous nous adressons à des individus sains, jeunes, fertiles, et - Dieu nous en préserve - à des enfants. Et cela, très franchement, me terrifie.

Brian Gerrish : Oui, et je pense que d'autres personnes ressentent la même chose, parce qu'elles pourraient dire : "Bon, d'accord, nous savons qu'il y a des effets indésirables pour le moment." Néanmoins, si nous devions adopter la position selon laquelle le nombre et la nature des effets indésirables à ce jour sont acceptables par rapport aux avantages (quels qu'ils soient), l'élément clé que le public ne connaît pas est ce que seront les réactions indésirables futures.

Lanceuse d'alerte: Oui, c'est exactement ça. Et je pense que cela est utilisé pour dire, "Eh bien, regardez, nous n'avons pas eu autant d'événements indésirables par rapport aux millions de personnes que nous avons vaccinées" - mais ce n'est pas une représentation réelle, et donc vous ne pouvez pas vraiment établir ces parallèles.

Brian Gerrish : Comment le personnel en activité - vous avez principalement parlé de la réaction d'un niveau assez élevé du NHS - comment tout cela affecte-t-il les médecins et les infirmières sur le terrain, dans les salles ? Les personnes qui doivent faire face aux effets indésirables, mais aussi celles qui doivent administrer les vaccins : comment cela les affecte-t-il ?

Lanceuse d'alerte : C'est là que je suis d'accord avec votre interlocuteur du 14 avril. La plupart des gens ne font que suivre ce qu'on leur demande de faire, et - même au niveau du conseil d'administration - ne savent pas ce que contiennent ces injections. J'ai testé cette théorie et j'ai constaté qu'elle était vraie. Ce que nous voyons en ce moment est, de mon point de vue, une main-d'œuvre très épuisée à qui l'on dit constamment des choses différentes.

Je vais aussi vous donner un exemple qui m'a beaucoup préoccupé récemment. Des gens qui ont les mains sèches et craquelées à cause de la quantité de lavages de mains qu'ils doivent faire ; le port constant de masques, qui cause d'énormes problèmes de peau ; des maux de tête massifs ; beaucoup de gens en arrêt maladie - et la pression qui s'exerce sur le système est énorme.

Brian Gerrish : Les effets que vous décrivez, des personnes qui se retrouvent avec des mains douloureuses et crevassées (et j'en ai entendu parler par de nombreuses autres personnes du NHS) : Je sais que les gels désinfectants qu'ils utilisent peuvent avoir différents effets, mais l'un des principaux est qu'ils ont tendance à dessécher la peau des gens, et si vous les utilisez tout le temps, vous finissez par avoir la peau craquelée. Bien sûr, si vous avez la peau craquelée, cela va vous rendre très vulnérable comme voie supplémentaire d'infection, avec les personnes auxquelles vous avez affaire en tant que professionnel de santé.

Et qui s'occuperait de ça ? Le Health and Safety Executive, ou qui est responsable au sein du NHS pour répondre à ce genre de préoccupations concernant le port de masques et ce qui arrive aux mains des gens en raison des préconisations sanitaires ?

Lanceuse d'alerte : Eh bien, le département qui supervise cela dans les services est le contrôle des infections. Et cela sera ensuite transmis à la Commission médicale.

Brian Gerrish : Et est-ce qu'ils produisent des rapports ? Est-ce qu'ils font leur travail et qu'il est ensuite non utilisé, ou est-ce qu'ils ne font tout simplement pas leur travail ?

Lanceuse d'alerte : Je ne pourrais pas le dire précisément, mais d'après ce que j'ai compris, beaucoup de gens se plaignent, mais ce n'est pas enregistré officiellement. Je regarde donc mes mains fendues, mais ce n'est pas enregistré officiellement. Et je pense qu'il y a de la peur à propos de l'enregistrement de ces choses, et qu'il y a un contrôle de l'esprit, presque, à propos de "Eh bien, vous devez le faire, parce que sinon vous pourriez être responsable de la propagation de cette infection, ou de la mort de cette personne". J'ai l'impression que la pression est énorme.

Brian Gerrish : Je ne veux pas vous influencer, car vous êtes ici pour raconter votre expérience, alors je vais formuler les choses très soigneusement. Au début, lorsque la pandémie a été déclarée, comment cela a-t-il affecté les gens ?

Lanceuse d'alerte : Je pense qu'il y avait un certain niveau de peur, mais en fait, j'ai l'impression que la peur a augmenté, parce que la propagande, les médias et la pression du gouvernement ont augmenté. C'est presque comme si vous voyiez la peur et la pression augmenter en même temps. Donc, si vous me dites "Comment les gens ont-ils réagi en avril de l'année dernière par rapport à ce qu'ils sont maintenant ?", ils sont bien pires maintenant en termes de santé globale, de bien-être mental et de niveau de peur.

Brian Gerrish : C'est un état de fait très triste et très grave. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le document SPI-B du 22 mars 2020 qui a été présenté lors de la réunion du conseil d'administration du SAGE, quel que soit le nom qu'on lui donne, où il est spécifiquement dit que l'idée était d'augmenter le facteur peur dans l'ensemble de la population. Il disait : "Les gens n'ont pas assez peur, nous devons les rendre plus craintifs pour que la politique soit effectivement mise en place".

Maintenant, la plupart des gens à qui nous avons fait circuler et diffusé ce document, l'ont bien sûr lu en tant que membre du public, et ils considèrent que c'était le message du gouvernement sur la façon de traiter le public - mais je pense qu'il n'est pas déraisonnable de dire que ces politiques psychologiques ont également été directement injectées dans le NHS, et en fait dans d'autres parties du gouvernement et de la fonction publique. Mais si nous nous concentrons sur le NHS, cette psychologie appliquée a été introduite directement dans le NHS, et on nous a donné (et nous avons trouvé par nous-mêmes) un certain nombre de documents au sein de divers trusts du NHS en Angleterre décrivant comment ils vont utiliser la psychologie comportementale appliquée pour faire progresser le programme de soins Covid et de vaccination dans les hôpitaux.

Donc, cette politique délibérée de psychologie appliquée n'était pas seulement destinée au grand public ; elle a été introduite par le NHS également, il me semble.

Lanceuse d'alerte : Oui, et je pense que ces types de choses ne sont pas complètement évidents, mais je peux certainement vous donner des exemples où j'ai eu des conversations très rationnelles avec mes pairs et puis nous pouvons nous asseoir quelques jours plus tard et cette conversation rationnelle a disparu. Et j'en ai une irrationnelle qui n'a pas de sens ; elle est basée sur la peur ou les émotions ou quelque chose qui a changé - par rapport à ce qu'on leur a dit dans d'autres réunions, ou ce qui s'est passé dans les briefings.

Je ne peux donc pas faire de commentaire direct sur le fait que ce soit si visible, mais il semble certainement qu'il y ait des preuves que - j'ai simplement l'impression que la plupart des gens du NHS semblent très irrationnels dans leurs choix et dans ce qu'ils choisissent de continuer à faire. Et ce n'est pas une excuse pour eux, en aucune façon, mais, vous savez, même à un niveau très élevé dans le NHS, les gens ne pensent pas rationnellement, et ils ont certainement été manipulés psychologiquement.

Brian Gerrish : Si nous prenons le cas des personnes du NHS qui ont déjà été vaccinées, lorsqu'elles ont reçu leur vaccin, étaient-elles réellement conscientes du détail réel des effets indésirables via le système de la carte jaune ? Les membres du NHS en savent-ils plus sur les vaccins, lorsqu'ils sont vaccinés, que, disons, un membre ordinaire du public ?

Lanceuse d'alerte : C'est l'autre chose qui a résonné avec votre interlocuteur de mercredi. Non, ils ne le font pas. J'ai posé la question à de nombreuses personnes, qu'il s'agisse de personnes qui font les injections ou de personnes qui siègent au conseil d'administration, et elles ne savent pas ce que contiennent les vaccins, et elles ne comprennent pas vraiment les risques. Je dirais également que la plupart des personnes à qui j'ai parlé et qui occupent un poste de direction au sein du NHS m'ont dit : "J'étais partagé entre le prendre ou ne pas le prendre".

Donc, à un certain niveau, il y a une croyance inconsciente que ce n'est peut-être pas sûr, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de cinquante-cinquante, mais au fil du temps, ils l'ont pris. Beaucoup de gens l'ont donc pris plus tard, plutôt que lors de la première vague, lorsqu'il était proposé aux professionnels de la santé. Et, bien sûr, ils font maintenant partie de ce groupe de personnes qui ne voudraient peut-être pas connaître les effets indésirables pour eux-mêmes, parce qu'ils ont pris cette injection.

Brian Gerrish : On aurait pu penser qu'à l'intérieur du système NHS, en particulier lorsque l'on remonte la chaîne de gestion, les gens seraient absolument au courant de l'existence des fiches d'effets indésirables de la carte jaune. C'est sur le site Web du gouvernement ; le NHS fait une référence indirecte au système de la carte jaune dans sa propre partie du site Web public du NHS, mais même lorsque vous arrivez à la partie MHRA, vous devez vraiment chercher les fiches techniques elles-mêmes. Je trouve toujours incroyable l'idée que les gens du NHS n'aient pas vu ces fiches eux-mêmes !

Lanceuse d'alerte : Oui, exactement, et quand j'ai soulevé et présenté ces faitss, et essayé de faire bouger les choses, ce qui est revenu souvent c'est, "Eh bien, oui, vous savez, il n'y en a que quelques-uns, il y a ceci, il y a cela, mais en fait, nous vaccinons des millions de personnes". Maintenant, même si vous tenez compte du fait que les rapports ne sont pas exacts, quand nous pensons à n'importe quel autre médicament dans l'histoir,e qui est passé par le NHS, il ne serait pas acceptable que tant de personnes meurent, point final. Et pourtant, dans cette circonstance, pour une raison quelconque, c'est acceptable.

Brian Gerrish : Eh bien, c'est présenté comme acceptable.

Lanceuse d'alerte : Absolument. Je veux dire, ça ne l'est pas, mais oui.

Brian Gerrish : L'autre personne qui a appelé a soulevé la question du manque d'information des patients et du fait que les brochures d'information pour les patients n'étaient pas remises, de sorte que les gens n'ont pas vraiment reçu d'information lorsqu'ils ont été vaccinés. Ils ont peut-être reçu quelque chose après avoir été vaccinés, mais ils n'ont pas reçu d'informations préalables qui leur auraient permis de faire ce choix si important en toute connaissance de cause. Avez-vous également constaté, ou êtes-vous au courant, que le public se fait vacciner sans recevoir toutes les informations nécessaires ? Je pense que vous l'avez mentionné plus tôt dans cette conversation, alors excusez-moi si je vous fais répéter, mais je pense que c'est une chose importante.

Lanceuse d'alerte : Oui, c'est l'une des choses sur lesquelles j'ai pensé que si je restais, je pourrais peut-être avoir une influence : veiller à ce que cela se produise. Et je pense que, dans une certaine mesure, mes appels ont été entendus à ce sujet, mais c'est encore terriblement insuffisant. Les gens reçoivent souvent le dépliant vingt minutes, quinze minutes, avant de recevoir l'injection. Ils sont déjà dans le centre de vaccination. C'est une opération très habile. On leur dit que tout ira bien. Vous savez, il n'y a pas de temps pour une réflexion profonde ou des questions.

Brian Gerrish : Pouvez-vous dire quelque chose sur les femmes enceintes ? La grossesse a été l'un des sujets brûlants, et bien sûr les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables, l'enfant est vulnérable. Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet, ou bien les femmes enceintes passent-elles par le système et sont-elles vaccinées comme tout le monde ?

Lanceuse d'alerte : Je n'en ai pas connaissance, non.

Brian Gerrish : Eh bien, vous avez été très courageux de vous exprimer, et c'est merveilleux, car bien sûr, chaque fois que quelqu'un s'exprime, quelqu'un l'écoute et dit : " Oh, mon Dieu, je suis au courant de cela ", et donc ils sont prêts à s'exprimer également. J'espère donc vraiment que ce que vous avez fait avec nous aujourd'hui va déclencher cette réaction chez quelqu'un d'autre.

Si vous aviez une baguette magique, que voudriez-vous voir se produire en ce moment pour aider à résoudre ce qui se passe ?

Lanceuse d'alerte : Si j'avais une baguette magique, cela s'arrêterait tout simplement. Cela s'arrêterait maintenant, avant de blesser quelqu'un d'autre. Ce serait génial. Ce serait le plus beau jour de ma vie, parce que chaque jour, je me réveille en pensant à la façon dont je peux trouver cette pépite d'or pour essayer de faire prendre conscience aux gens qui m'entourent des dégâts que nous causons. Nous causons - je veux dire, nous avons entendu le mot "génocide" de la part de la dame mercredi. Je ne suis pas en désaccord avec cette déclaration. Et c'est terrifiant, et cela m'attriste, et la raison pour laquelle je reste où je suis pour le moment est d'essayer de faire une différence de quelque manière que ce soit, mais - comme elle l'a dit, et je suis absolument d'accord avec cela - je veux voir le jour du jugement. Je donnerai des preuves.

Et aussi, j'accepterai tout ce qu'on me demandera de faire pour rester et faire partie de tout cela, mais je continuerai à essayer de faire tout ce que je peux pour le public que nous servons, parce que ce n'est pas en abandonnant et en partant que nous obtiendrons le bon résultat. Et donc, si je peux faire de petites différences jusqu'à ce que je n'en puisse plus, alors c'est ce que je ferai.

Brian Gerrish : Merci d'avoir partagé cela avec nous. Et - je vais le dire en termes professionnels - si nous pouvions faire les bonnes choses et faire en sorte que tout le processus s'arrête en ce moment, ai-je raison de dire que ce serait l'occasion pour nous - en tant que nation, en tant que NHS - de faire une pause, de reprendre notre souffle, puis de regarder réellement ce qui s'est passé, de l'analyser correctement, et de décider vraiment si les politiques qui ont été promulguées étaient erronées ou si elles ont été délibérément mises en place ; sont-elles malveillantes ? Nous pourrons ainsi avoir une analyse complète de ce qui s'est passé.

Lanceuse d'alerte : Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que le danger, aussi, est que pour une partie de la population, ils vont regrouper cela avec, vous savez, "Tous les vaccins sont mauvais", ou "Tout ceci est mauvais" ou "Tout cela est mauvais". Or, il se passe chaque jour des choses étonnantes au sein du NHS qui sauvent des vies. Les gens sont engagés et attentionnés. Et donc, vous pourriez perdre tout cela avec ce qui se passe, et nous devons nous arrêter et vraiment, vraiment réévaluer.

Et, vous savez, l'autre chose est que nous avons besoin de nous retrouver. Les gens qui essaient désespérément de faire la différence et qui essaient désespérément de crier à tue-tête, "S'il vous plaît, arrêtez !" Nous devons nous trouver les uns les autres, et c'est très difficile, parce que nous sommes très dispersés, nous sommes diabolisés, on nous dit de nous taire, dans chaque emploi, et cela rend le processus beaucoup plus difficile.

Brian Gerrish : Eh bien, je ne peux que vous remercier, mais je le pense vraiment, car il est difficile de s'exprimer. Vous avez donné un aperçu très complet de ce que vous avez vu se produire, et votre résumé à la fin, je pense, est tout simplement merveilleux, parce que, oui, nous devons rassembler les gens.

Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de se faire vacciner - c'est ma première question - et la deuxième question est : quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'est déjà fait vacciner ?

Lanceuse d'alerte : Je pense que le conseil pour la première question est : "Faites vos propres recherches." Je pense qu'en tant que nation, nous sommes trop dépendants de nos professionnels de santé. Et ce n'est pas une clause dérogatoire, mais, vous savez, vous me demandez comment donner à quelqu'un le pouvoir de vraiment prendre le contrôle - parce que c'est son corps, d'accord, c'est son corps - et absolument, le NHS est là pour le soutenir, mais faites vos propres recherches, et faites-les à fond. Si vous ne savez pas comment regarder les études cliniques, trouvez quelqu'un qui le sait et demandez-lui de vous aider.

Mettez au défi les personnes qui vous appellent pour vous proposer un vaccin. Mettez-les au défi et posez-leur des questions. Nous devons conserver notre esprit critique. C'est la chose la plus importante. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Les gens me le demandent, et je ne vais pas leur dire. Je vais leur dire : "Ecoutez, il n'y a pas de données sur la sécurité à long terme, et il peut y avoir des problèmes. Vous devez évaluer le rapport risques-avantages. Allez faire vos propres recherches aussi !" Je pense que c'est un point essentiel.

Si les gens ne sont pas en mesure de le faire, je leur donne souvent quelques domaines qu'ils peuvent explorer, et j'essaie toujours d'être équilibré, car je pense que c'est important. Vous savez, les gens doivent se faire leur propre opinion à ce sujet.

Brian Gerrish : Le deuxième groupe est évidemment celui des personnes qui ont été vaccinées. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens : ils ont été vaccinés, s'ils ont eu un effet indésirable, ils sont vraiment prêts à chercher l'information et à essayer de trouver pourquoi, donc ce sont des gens très motivés. Mais les personnes qui ont été vaccinées n'ont peut-être pas eu d'effets indésirables du tout. Devraient-ils continuer et se faire vacciner une deuxième fois ?

Lanceuse d'alerte : Encore une fois, je ne peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais ce que je dirais, c'est que je vois de plus en plus de personnes qui remettent en question la sécurité du vaccin après avoir reçu la première dose, à cause de ce qui se passe dans les médias, et j'ai l'expérience de personnes qui ont eu des effets indésirables mais qui n'en ont pas parlé. Et ce que je dirais, dans les deux cas, c'est : si vous avez un événement indésirable, signalez-le, parlez-en. Ne vous contentez pas d'un refus. Pour vous, et pour les autres derrière vous. Vous savez, vous avez le droit, et vous devriez vous lever et dire, "Ce n'est pas assez bon, et je dois le signaler, et vous devez vous assurer que les gens sont tenus de rendre des comptes pour cela aussi".

Je pense, pour le deuxième élément, que si les gens n'ont pas d'effets et qu'ils sont inquiets, alors je leur conseille de parler à quelqu'un. Ne restez pas assis en silence. Parlez à quelqu'un, parlez-en, faites vos recherches. C'est certainement ce que je ferais, et j'encouragerais n'importe qui d'autre à le faire aussi.

Brian Gerrish : Eh bien, c'est extrêmement utile, parce que bien sûr, en mettant ces questions en lumière, nous ne voulons pas ajouter au stress général et à l'anxiété dont souffrent les gens, et je peux imaginer que si vous avez reçu un vaccin et que vous entendez parler d'effets indésirables, cela peut vraiment peser sur votre esprit.

Lanceuse d'alerte : Oui, bien sûr.

Brian Gerrish : Je comprends donc parfaitement : ce que vous dites là, c'est qu'il faut faire vos recherches pour être heureux dans votre propre esprit.

Lanceuse d'alerte : Oui.

Brian Gerrish : Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ? Ce que vous avez donné a été extrêmement intéressant et instructif.

Lanceuse d'alerte : Non, je pense que la seule chose que j'aimerais ajouter est : parlons-nous et soutenons-nous davantage. Je pense que beaucoup de gens qui ont été vaccinés sont assis chez eux, ils ont peur et sont inquiets, ils ne savent pas quoi faire, et ils regardent les nouvelles principales ou leur brochure du NHS. Et parler aux gens, obtenir du soutien et regarder une grande variété d'informations est tellement important pour les gens, et cela leur donnera le sentiment d'avoir plus de contrôle sur ce qui leur arrive, sur leur corps et sur leur vie.

Brian Gerrish : Et une chose qui m'est venue à l'esprit pendant que vous parliez, alors permettez-moi une toute dernière question : quel conseil, ou que diriez-vous à vos collègues du NHS, pour les encourager à réfléchir à ce qui se passe ?

Lanceuse d'alerte : Honnêtement, ce qui me vient à l'esprit est : "Vos enfants sont les prochains". Et c'est terrifiant, et ça me fait vomir quand j'y pense. Alors si vous ne parlez pas parce que vous avez été vacciné, ou si vous ne parlez pas parce que vous avez peur (je le comprends), ou si vous ne parlez pas parce que vous ne voulez pas perdre votre emploi (et je le comprends tout à fait), sachez simplement que cela ne s'arrêtera pas tant que nous ne nous lèverons pas tous pour dire "Stop". Et nous sommes de plus en plus jeunes ici maintenant, et notre temps est compté.

Brian Gerrish : Merci beaucoup de vous joindre à moi, et il a été extrêmement utile d'entendre les informations que vous avez à transmettre. Je sais que cela vous a demandé beaucoup de courage, alors merci beaucoup.