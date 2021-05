Inde : Les cas de COVID-19 chutent alors que le pays se tourne vers l'ivermectine et l'hydroxychloroquine

TheCOVIDBlog.com 16 mai 2021 (mis à jour le 17 mai 2021)



MISE À JOUR le 17 mai 2021 - L'État du Tamil Nadu cesse d'utiliser l'Ivermectine. Comme ça, malgré le fait que l'Ivermectin sauve des vies, The Hindu rapporte que le département de la santé de l'état a retiré l'Ivermectine de ses protocoles de gestion des cas. C'est un meurtre avec préméditation, quelle que soit la manière dont on le découpe.



-HISTOIRE ORIGINALE



NEW DELHI - L'Inde a reçu le titre de Capitole du monde du COVID après que la Chine, l'Italie et les États-Unis l'aient détenu pendant une grande partie de l'année dernière.



Le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine comptait moins de 138 000 cas actifs de COVID au début du mois de février 2021. C'est le chiffre le plus bas depuis janvier 2020. Les cas actifs de COVID en Inde se situent autour de 3,6 millions aujourd'hui, selon le ministère indien de la santé et de la protection de la famille. Les médias grand public attribuent ce pic massif à un "variant mutant effrayant" appelée B.1.617.



Ces mêmes médias spéculent également sur l'efficacité des "vaccins" contre ce variant. Seulement environ 2,8% de l'Inde est vacciné. N'ayez crainte. L'Ivermectine et l'hydroxychloroquine sont là.



Le 28 avril, le ministère indien de la santé a mis à jour ses directives concernant les quarantaines, le traitement des asymptomatiques et des personnes présentant des symptômes légers du COVID-19. L'agence indique désormais que les patients asymptomatiques doivent "envisager de prendre de l'Ivermectine (200 mcg/kg une fois par jour, à prendre à jeun) pendant 3 à 5 jours.

" Les soignants des patients en quarantaine ont pour consigne de "prendre une prophylaxie à base d'hydroxychloroquine conformément au protocole et à la prescription du médecin traitant." Voir le document complet ici.



L'Organisation mondiale de la santé et les grandes entreprises pharmaceutiques s'affolent.



Il y a 292 études (219 sont évaluées par des pairs) prouvant l'efficacité de l'hydroxychloroquine comme traitement et prophylaxie contre le COVID-19.

L'ivermectine dispose de 93 études (54 revues par des pairs) prouvant son efficacité en tant que traitement et prophylaxie contre le COVID-19. Malgré le fait désormais indiscutable que ces médicaments tuent essentiellement le COVID-19 en quelques heures ou quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), financée par Bill Gates, et les grandes entreprises pharmaceutiques s'emportent contre les nouvelles directives de l'Inde et leurs résultats.



La scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan, a tweeté le 10 mai que son organisation recommandait de ne pas utiliser l'Ivermectine pour le COVID-19. Elle a supprimé ce tweet peu après. Mme Swaminathan, qui est indienne, a cité un communiqué de presse publié en février par Merck, la société qui a découvert le Stromectol (alias Ivermectine) et qui en détenait les brevets depuis longtemps expirés.

La société a écrit qu'il n'y a "aucune preuve significative" et "aucune base scientifique" pour utiliser l'Ivermectine pour traiter et prévenir le COVID-19. Merck est l'un des principaux donateurs de la Fondation CDC, tout comme la société Pfizer/GlaxoSmithKline, désormais fusionnée.



Le réseau canadien Global Television Network a qualifié l'ivermectine et l'hydrochloroquine de "deux médicaments qui, selon les théoriciens de la conspiration, guérissent le COVID-19 et qui, selon les scientifiques, sont inutiles pour traiter la maladie". Le Middle East North Africa Financial Network a déclaré qu'il y avait "peu de preuves" de l'efficacité de l'Ivermectine. Le Times of India a qualifié les deux médicaments de "dangereux".



Les cas de COVID ont chuté en Inde au cours des deux dernières semaines.



Le Dr Pierre Kory est le médecin en chef de l'Alliance Front Line Covid-19 Critical Care. Les médias grand public qualifient le bon docteur de "désinformateur". Il est surtout connu pour son témoignage au Congrès sur l'Ivermectine. Le Dr Kory a fait une conférence Zoom en direct cette semaine pour montrer à quel point l'Ivermectine et l'hydroxychloroquine sont efficaces depuis que l'Inde a modifié ses politiques.



Voici les données de l'état de Maharashtra au cours des deux semaines qui ont suivi la mise en place de l'Ivermectine.





Illusion de la vérité



La BBC a publié en 2016 un article intitulé "Comment les menteurs créent l'illusion de la vérité". Elle citait une étude de l'université Vanderbilt pour enfoncer le clou. Pour l'essentiel, plus quelque chose est répété comme un fait, plus les gens y croient. Mais l'écrivain Tom Stafford a fait une excellente observation :



Ce que Fazio et ses collègues ont découvert, c'est que la plus grande influence sur le fait qu'une déclaration soit jugée vraie était... qu'elle soit réellement vraie. L'effet de répétition ne pouvait pas masquer la vérité. Avec ou sans répétition, les gens étaient toujours plus susceptibles de croire les faits réels que les mensonges.



Un exemple de ceci s'est produit la semaine dernière. Le sénateur Rand Paul, R-KY, a confronté Anthony Fauci sur le fait que le National Institutes of Health (NIH), sous la direction de Fauci, a financé la recherche sur le virus du "gain de fonction" à Wuhan, en Chine.



Fauci a répété au moins trois fois que le NIH "n'a pas financé et ne finance pas la recherche par gain de fonction à Wuhan." Newsweek, que beaucoup considèrent comme un "média libéral", a d'abord rapporté que Fauci finançait la recherche par gain de fonction du laboratoire de Wuhan en avril 2020. Les médias australiens en ont parlé en mai de l'année dernière.



La subvention de 3,75 millions de dollars accordée par le NIH à EcoHealth Alliance pour "Comprendre le risque d'émergence des coronavirus de chauve-souris" de 2014 à 2020 est également répertoriée sur USA Spending.gov (archives ici). EcoHealth a ensuite donné 600 000 $ de cette somme à l'Institut de virologie de Wuhan. Notez que Fauci est le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), une division du NIH, depuis 1984.



En outre, la subvention accordée à EcoHealth/Wuhan a été annulée par le NIH l'année dernière avant d'être rétablie quatre mois plus tard. Fauci peut mentir autant qu'il veut. Mais c'est un fait que le NIH, sous sa direction, a financé le laboratoire de Wuhan et ses recherches sur le gain de fonction.



La guerre contre l'information continue



La même chose se produit avec l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Les médias grand public, les grandes entreprises pharmaceutiques et technologiques répètent sans cesse des mensonges sur la dangerosité et l'inefficacité de ces médicaments contre le COVID-19.

Il existe des preuves concrètes de l'efficacité de ces médicaments en Inde et au Mexique. Judith Smentkiewicz est une histoire individuelle réelle. Il existe de nombreuses études évaluées par des pairs sur ces médicaments et leur efficacité contre le nouveau coronavirus, qu'il s'agisse de "variants" ou non. À un moment donné, le bon sens doit prendre le dessus sur tous les amateurs de masques et de vaccins expérimentaux.



Des motifs sinistres se cachent derrière ce programme de vaccination. Nous ne sommes pas là pour spéculer sur ces motifs. Mais nous sommes ici pour vous dire de rester vigilants et de protéger vos amis et vos proches.