La loi fédérale interdit de rendre obligatoires les vaccins, tests et masques Covid à usage d'urgence

3 ressources à utiliser pour informer votre école ou votre employeur (article original)

En vertu de la loi fédérale, les employeurs et les universités ne peuvent pas légalement imposer les vaccins Covid, car il s'agit de produits non homologués bénéficiant d'une autorisation d'utilisation d'urgence qui sont, par définition, expérimentaux.

Aimee Villella McBride Stephanie Locricchio 18/05/21

Alors que plus d'une centaine d'établissements d'enseignement supérieur américains rendent obligatoires les vaccins Covid en cas de présence en personne et que les écoles rendent le masque obligatoire, il est essentiel que les gens comprennent leurs droits.

Voici l'essentiel : rendre obligatoire des produits autorisés en vertu du statut d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) viole la loi fédérale, comme l'indiquent les notifications légales suivantes.

Tous les vaccins Covid, les tests PCR et antigéniques Covid et les masques sont simplement autorisés par l'EUA, et non approuvés ou homologués par le gouvernement fédéral. Leur sécurité et leur efficacité à long terme n'ont pas été prouvées.

Les produits EUA sont par définition expérimentaux, ce qui exige que l'on donne aux gens le droit de les refuser. Selon le code de Nuremberg, fondement de la médecine éthique, personne ne peut être contraint de participer à une expérience médicale. Le consentement de l'individu est "absolument essentiel".

Plus tôt cette année, Mary Holland, présidente et avocate générale de Children's Health Defense, et l'avocat Greg Glaser ont déclaré que la loi fédérale interdit aux employeurs de rendre obligatoires les vaccins EUA Covid (ou les tests ou masques EUA Covid-19).

Holland et Glaser ont écrit :

"Si un vaccin a été délivré par autorisation d'urgence EUA par la FDA, il n'est pas entièrement homologué et nécessite le consentement. Une partie privée, telle qu'un employeur, une école ou un hôpital, ne peut contourner la loi EUA, qui interdit les obligations. En effet, la loi EUA interdisant les obligations est si explicite qu'il n'existe qu'un seul cas précédent concernant une tentative de rendre obligatoire un vaccin EUA."

Que faire si votre école ou votre employeur vous oblige à recevoir le vaccin Covid ?

L'équipe juridique de Children's Health Defense a rédigé trois notifications légales que toute personne confrontée à un vaccin Covid, un test Covid ou un masque obligatoire peut utiliser pour informer les employeurs et les universités qu'ils violent la loi fédérale. Vous pouvez télécharger les trois notifications ici.

Toutes les notifications comprennent cette formulation :

"La loi fédérale, Title 21 U.S.C. § 360bbb-3(e)(1)(A)(ii)(I-III) du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, stipule ce qui suit à propos des produits bénéficiant d'une autorisation d'utilisation d'urgence :

Les individus à qui le produit est administré sont informés :

(I) que le Secrétaire a autorisé l'utilisation d'urgence du produit ;

(II) des avantages et des risques significatifs connus et potentiels de cette utilisation, et de la mesure dans laquelle ces avantages et ces risques sont inconnus ; et

(III) de la possibilité d'accepter ou de refuser l'administration du produit, des conséquences, le cas échéant, du refus d'administration du produit, et des alternatives au produit qui sont disponibles et de leurs avantages et risques.

Toute entité ou organisation qui exige des vaccins EUA COVID-19, des tests COVID-19 ou des masques est en violation de la loi fédérale, et fera probablement l'objet de poursuites judiciaires si elle n'autorise pas les exemptions ou les alternatives."

Soumettre les avis préparés par Children's Health Defense est la première étape avant de demander une exemption ou d'engager une action en justice.

Les lois sur les exemptions de vaccins varient selon les États. Rendez-vous sur le site du National Vaccine Information Center pour en savoir plus sur les exemptions de votre État.

Il est essentiel de s'opposer aux obligations et de préserver les droits de l'homme fondamentaux et légalement protégés sur les questions liées à la liberté de santé. Ne soyez pas la proie de la coercition et de la pression, utilisez les ressources disponibles pour protéger vos droits légaux.