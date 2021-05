Jean de Vézelay : extraits d'une prophétie qui se réalise

Jean de Vézelay est appelé aussi Jean de Mareuil ou Jean de Jérusalem. Il est né en Bourgogne en France en 1042 et il est mort à Jérusalem en 1119-1120. C’était un enfant du monastère bénédictin du Vézelay, originaire de Bourgogne. Recueilli par des religieux sur la route de Compostelle, devenu un moine chrétien, puis chevalier croisé.

L'un des fondateurs de l'Ordre du Temple et l'un des premiers templiers, il participa à la libération de Jérusalem en 1099, conquise 20 ans plus tôt par les Turcs. C’est au cours de son séjour dans la Ville Sainte qu’il rédigea son recueil prophétique. »

https://www.jp-petit.org/METAPHYSIQUE/prophetie_Jerusalem.htm

6

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Le père prendra son plaisir avec sa fille

L'homme avec l'homme la femme avec la femme

Le vieux avec l'enfant impubère

Et cela sera aux yeux de tous

Mais le sang deviendra impur.

9

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Les hommes se jugeront entre eux selon leur sang et leur foi

Nul n'écoutera le cœur souffrant des enfants

On les dénichera comme des oisillons

Et personne ne saura les protéger de la main raidie par le gantelet.



11

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

L'homme fera marchandise de tout

Chaque chose aura son prix

L'arbre, l'eau et l'animal

Plus rien ne sera vraiment donné et tout sera vendu

Mais l'homme alors ne sera plus que poids de chair



On troquera son corps comme un quartier de viande

On prendra son œil et son cœur

Rien ne sera sacré, ni sa vie ni son âme

On se disputera sa dépouille et son sang comme une charogne à dépecer





13

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

L'enfant sera lui aussi vendu

Certains se serviront de lui comme d'une quintaine (*)

Pour jouir de sa neuve peau

D'autres le traiteront comme un animal servile

On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant

Et son mystère.



Il sera comme un poulain qu'on dresse

Comme un agneau qu'on saigne qu'on abat

Et l'homme ne sera plus rien que barbarie

(*) Note de J.P.Petit : La quintaine était cette sorte de mannequin bourré de son dont les chevaliers se servaient pour s'entraîner à l'épée ou à la lance (Larousse).





19

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Un ordre noir et secret aura surgi

Sa loi sera de haine et son arme le poison

Il voudra toujours plus d'or et étendra son règne sur toute la terre

Et ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang

Les hommes justes et les faibles subiront sa règle.



Les Puissants se mettront à son service

La seule loi sera celle qu'il dictera dans l'ombre

Il vendra le poison jusque dans les églises

Et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon

21

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Les maladies de l'eau du ciel et de la Terre

Frapperont l'homme et le menaceront

Il voudra faire renaître ce qu'il a détruit et protéger ce qui demeure

Il aura peur des jours qui viennent

Mais il sera bien tard.



Le désert rongera la terre et l'eau sera de plus en plus profonde

Elle ruissellera certains jours en emportant tout comme un déluge

Et elle manquera le lendemain à la terre

Et l'air rongera le corps des plus faibles

23

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Le soleil brûlera la terre

L'Air ne sera plus le voile qui protège du feu

Il ne sera qu'un rideau troué

Et la lumière brûlante rongera les peaux et les yeux.

25

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Les animaux que Noé avait embarqués sur son Arche

Ne seront plus entre les mains de l'Homme

Que bêtes transformées selon sa volonté

Et qui se souciera de leur souffrance vivante?

L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il aura voulu

Et il en aura détruit d'innombrables.



Que sera devenu l'homme qui aura changés les lois de la vie ?

Qui aura fait de l'animal vivant une motte de glaise ?

Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du Diable ?





26

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Il faudra avoir peur pour l'enfant de l'homme

Le poison et le désespoir le guetteront

On ne l'aura désiré que pour soi et non pour lui ou pour le monde

Il sera traqué pour le plaisir et parfois on vendra son corps

Mais même celui qui sera protégé par les siens

Sera menacé d'avoir l'esprit mort.





28

Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille

Des contrées entières seront la proie de la guerre

Au-delà du limès (*) romain et même sur l'ancien territoire de l'Empire

Les hommes des mêmes cités s'égorgeront

Ici sera la guerre entre tribus et là entre croyants.



Les Juifs et les enfants d'Allah n'en finiront pas de s'opposer

Et la terre du Christ sera leur champ de bataille

Mais les infidèles voudront partout défendre la pureté de leur foi

Et il n'y aura en face d'eux que doute et puissance

Alors la mort s'avancera partout comme l'étendard des temps nouveaux

(*) Note de J.P.Petit : Le limès est un ensemble de fortifications plus ou moins continue qui marquait jadis les limites de l'empire romain (Larousse).