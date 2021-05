Les concepteurs du vaccin d'Oxford-AstraZeneca sont liés au mouvement eugéniste britannique

Les développeurs du vaccin Oxford-AstraZeneca ont des liens non divulgués auparavant avec la Société Eugénique Britannique rebaptisée ainsi qu'avec d'autres institutions liées à l'Eugénisme comme le Wellcome.

Jeremy Loffredo etWhitney Webb 26 décembre 2020

Le 30 avril, AstraZeneca et l'Université d'Oxford ont annoncé un "accord historique" pour le développement d'un vaccin contre le COVID-19. L'accord prévoit qu'AstraZeneca supervise certains aspects du développement ainsi que la fabrication et la distribution tandis que du côté d'Oxford, via l'Institut Jenner et l'Oxford Vaccine Group, la recherche et le développement du vaccin. Moins d'un mois après la conclusion de cet accord, le partenariat Oxford-AstraZeneca a obtenu un contrat du gouvernement américain dans le cadre de l'opération Warp Speed, l'effort public-privé de vaccination contre le COVID-19 dominé par l'armée et les services de renseignement américains.

Bien que le partenariat ait été annoncé en avril, l'Institut Jenner d'Oxford avait déjà commencé à développer le vaccin COVID-19 plusieurs mois auparavant, à la mi-janvier. Selon un récent rapport de la BBC, c'est en janvier que l'Institut Jenner a pris conscience de la gravité de la pandémie, lorsqu'Andrew Pollard, qui travaille pour l'Institut Jenner et dirige le Oxford Vaccine Group, "a partagé un taxi avec un modélisateur qui travaillait pour le Scientific Advisory Group for Emergencies du Royaume-Uni". Pendant le trajet en taxi, "le scientifique lui a dit que des données laissaient penser qu'il allait y avoir une pandémie semblable à celle de la grippe de 1918." En raison de cette unique rencontre, nous dit-on, l'Institut Jenner a commencé à verser des millions dans le développement précoce d'un vaccin contre le COVID-19, bien avant que l'étendue de la crise ne soit claire.

Pendant une grande partie de l'année 2020, le vaccin d'Oxford-AstraZeneca a été considéré comme l'un des premiers favoris, bien que son avance ait été entachée par des scandales liés à ses essais cliniques, notamment le décès de participants, des interruptions soudaines de l'essai, l'utilisation d'un "placebo" problématique avec son propre lot d'effets secondaires, et le mauvais dosage "involontaire" de certains participants qui a faussé le taux d'efficacité déclaré.

Les problèmes importants qui sont apparus au cours des essais ont suscité peu d'inquiétude de la part des deux principaux développeurs du vaccin, malgré l'attention critique accordée par les médias grand public à ses complications. Le principal développeur du vaccin Oxford-AstraZeneca, Adrian Hill, a déclaré à la chaîne NBC le 9 décembre que le vaccin expérimental devrait être approuvé et distribué au public avant la fin des essais de sécurité, affirmant que "si l'on attendait la fin des essais, ce serait au milieu de l'année prochaine. C'est trop tard, ce vaccin est efficace, disponible à grande échelle et facile à déployer."

Sarah Gilbert, l'autre chercheuse principale sur le vaccin, semblait croire qu'une approbation prématurée de la sécurité était probable, déclarant à la BBC le 13 décembre que les chances de déployer le vaccin d'ici la fin de l'année étaient "assez élevées." Aujourd'hui, le Royaume-Uni devrait approuver le vaccin Oxford-AstraZeneca peu après Noël, et l'Inde devrait également approuver le vaccin la semaine prochaine.

Bien que les controverses entourant les essais du vaccin aient fini par miner son statut de leader, le vaccin Oxford-AstraZeneca reste fortement promu en tant que vaccin de choix pour le monde en développement, car il est moins cher et présente des exigences de stockage beaucoup moins complexes que celles de ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna.

Au début du mois, Richard Horton, rédacteur en chef de la revue médicale The Lancet, a déclaré à CNBC que "le vaccin Oxford-AstraZeneca est actuellement le vaccin qui permettra d'immuniser la planète plus efficacement et plus rapidement que tout autre vaccin dont nous disposons", en grande partie parce qu'il s'agit d'un "vaccin qui peut atteindre les pays à revenu moyen inférieur". CNBC a également cité Andrew Baum, responsable mondial des soins de santé pour le groupe Citi, qui a déclaré que le vaccin Oxford-AstraZeneca "est vraiment le seul vaccin qui va supprimer ou même éradiquer le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, chez des millions de personnes dans le monde en développement".

Outre les affirmations de longue date selon lesquelles le vaccin Oxford-AstraZeneca sera le vaccin de choix pour le monde en développement, ce candidat vaccin a également été traité par plusieurs médias grand public, et même indépendants, comme "bon pour les gens, mauvais pour les profits" en raison de "l'intention explicite du partenariat de fournir [le vaccin] dans le monde entier sans but lucratif, ce qui signifie que les nations les plus pauvres de la planète n'auront pas à s'inquiéter d'être exclues d'un traitement par manque de fonds".

Cependant, une enquête sur les développeurs du vaccin et sur les réalités de leur "promesse sans but lucratif" révèle une histoire très différente de celle qui a été présentée pendant la majeure partie de l'année par les communiqués de presse des entreprises, les experts et les universitaires liés au vaccin et la presse grand public.

Par exemple, les médias grand public ont peu parlé, voire pas du tout, du rôle de la société privée des développeurs du vaccin - Vaccitech - dans le partenariat Oxford-AstraZeneca, une société dont les principaux investisseurs sont d'anciens hauts dirigeants de la Deutsche Bank, le géant de la Silicon Valley Google et le gouvernement britannique. Tous ces acteurs ont l'intention de tirer profit du vaccin aux côtés des deux concepteurs du vaccin, Adrian Hill et Sarah Gilbert, qui conservent une participation estimée à 10 % dans la société. Un autre point négligé est le projet de modifier radicalement le modèle de vente actuel du vaccin après la première vague d'administration, ce qui ferait exploser les profits, surtout si la volonté désormais évidente de faire de la vaccination par le COVID-19 une affaire annuelle dans un avenir prévisible se concrétise.

Le plus troublant est sans doute le lien direct entre les principaux développeurs du vaccin et le Wellcome Trust et, dans le cas d'Adrian Hill, le Galton Institute, deux groupes ayant des liens de longue date avec le mouvement eugéniste britannique. Cette dernière organisation, qui porte le nom du "père de l'eugénisme" Francis Galton, est la Société britannique d'eugénisme, un groupe connu depuis plus d'un siècle pour sa promotion de pseudo-sciences racistes et ses efforts visant à "améliorer les souches raciales" en réduisant la population des personnes jugées inférieures.

Les liens d'Adrian Hill avec le Galton Institute devraient susciter des inquiétudes évidentes, étant donné les efforts déployés pour faire du vaccin Oxford-AstraZeneca qu'il a développé avec Gilbert le vaccin de choix pour le monde en développement, en particulier les pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud et du Sud-Est, et d'Afrique, les régions mêmes où les anciens membres du Galton Institute ont appelé à réduire la croissance démographique.

Le dernier volet de cette série sur l'opération Warp Speed explore en détail les efforts et la course à la vaccination du gouvernement américain, les liens du vaccin Oxford-AstraZeneca avec des institutions liées à l'eugénisme, le rôle secret de Vaccitech et le mythe de la vente du vaccin à "but non lucratif" et motivée par l'altruisme.

GlaxoSmithKline et l'Institut Jenner

L'Edward Jenner Institute for Vaccine Research a été initialement créé en 1995 à Compton, dans le Berkshire, sous la forme d'un partenariat public-privé entre le gouvernement britannique, via le Medical Research Council et le ministère de la Santé, et le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline. Après une "révision par les sponsors [de l'institut]", il a été relancé en 2005 à Oxford sous la direction d'Adrian Hill, qui occupait auparavant un poste de direction au Centre de génétique humaine du Wellcome Trust. Hill, le principal développeur du vaccin COVID-19 d'Oxford-AstraZeneca, dirige toujours un groupe de recherche à Wellcome visant à "comprendre la base génétique de la susceptibilité à différentes maladies infectieuses, en particulier... les infections respiratoires sévères". . les infections respiratoires sévères", qui mène la plupart de ses études en Afrique. Le Medical Research Council du Royaume-Uni est également devenu un collaborateur du Wellcome Trust, notamment pour les initiatives liées aux vaccins. Le Wellcome Trust, dont il est question plus en détail plus loin dans cet article, a été créé à l'origine grâce au financement de Henry Wellcome, qui a fondé la société qui est devenue plus tard GlaxoSmithKline.

La partenaire de Hill à l'Institut Jenner et l'autre co-développeur du vaccin COVID-19 d'Oxford est Sarah Gilbert. Mme Gilbert vient également du Wellcome Trust, où elle était "directrice de programme", et est une étudiante de M. Hill. Ensemble, Gilbert et Hill ont travaillé à positionner l'institut comme le centre de tous les futurs efforts de vaccination entrepris en réponse aux pandémies mondiales.

La relocalisation de l'Institut Jenner à Oxford a été largement facilitée par le Medical Research Council, qui a fait un don de 1,25 million de livres sterling entre 2005 et 2006, après la décision de remplacer les sponsors initiaux de l'institut (GlaxoSmithKline, le Medical Research Council, le ministère de la santé) par l'université d'Oxford et l'Institute for Animal Health, désormais appelé Pirbright Institute. Grâce à la participation de Pirbright, l'Institut Jenner relancé est devenu le seul à développer des vaccins pour l'homme et le bétail.

Le Jenner Institute relancé en est venu à dominer le développement de vaccins financés par des fonds publics au Royaume-Uni, ainsi que l'essai de vaccins produits par les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde par le biais d'essais cliniques, et a supervisé d'importants essais de sécurité pour des vaccins suscitant un grand intérêt médiatique ces dernières années. Certains des essais menés par l'Institut Jenner ont suscité la controverse par la suite, comme ceux réalisés sur des nourrissons sud-africains en 2009, au cours desquels sept nourrissons sont morts.

Une enquête menée par le British Medical Journal a révélé que le Jenner Institute dirigé par Hill avait, dans le cas de l'Afrique du Sud, sciemment trompé les parents sur les résultats négatifs et les méthodes douteuses utilisés dans les études sur les animaux, ainsi que sur l'inefficacité avérée du vaccin.

Le vaccin en question, un vaccin expérimental contre la tuberculose mis au point conjointement par Emergent Biosolutions et l'Institut Jenner, a été abandonné après que l'étude controversée menée sur des nourrissons a confirmé ce que l'on savait déjà, à savoir que le vaccin était inefficace. L'essai, largement financé par Oxford et le Wellcome Trust, a ensuite été qualifié d'"historique" par la BBC. Hill, au moment où l'étude a été menée, avait un intérêt financier personnel dans le vaccin.

Des cas similaires de pratiques douteuses dans les essais d'efficacité et les effets de l'augmentation des doses ont conduit les experts en vaccins à critiquer le vaccin COVID-19 développé par Hill et Gilbert. Hill et Gilbert détiennent un intérêt financier considérable dans le vaccin COVID-19 d'Oxford-AstraZeneca. Alors que le vaccin aurait une efficacité de plus de 90 %, ces chiffres - souvent cités dans les rapports grand public - sont déclarés par les développeurs et les fabricants du vaccin (c'est-à-dire l'équipe d'Oxford et AstraZeneca), ce qui est significatif étant donné que Hill et d'autres scientifiques de l'Institut Jenner ont déjà été surpris en train de manipuler les résultats d'essais pour favoriser un produit vaccinal dans lequel ils étaient personnellement investis.

L'importance de l'Institut Jenner dans le développement et l'essai de vaccins s'explique en grande partie par le rôle de premier plan que joue Hill au sein du Réseau britannique des vaccins, qui choisit les vaccins à développer, la manière de les développer et les entreprises qui devraient recevoir des "investissements ciblés" du gouvernement britannique. Le Vaccines Network joue également un rôle clé dans l'identification "des technologies vaccinales qui pourraient jouer un rôle important dans les futures épidémies". Deux des principaux bailleurs de fonds du Vaccines Network britannique sont le Wellcome Trust et GlaxoSmithKline.

Il n'est pas surprenant que le Réseau Vaccins ait orienté plusieurs millions de livres vers l'Institut Jenner dirigé par Hill, avec des projets achevés, notamment une plateforme de particules de type viral "plug and display" pour la vaccination à réponse rapide. Les études initiales de l'Institut Jenner sur les nouveaux vaccins à adénovirus de chimpanzés contre le coronavirus (dans ce cas, le MERS), le même vecteur viral que celui utilisé pour le vaccin Oxford-AstraZeneca, ont également été financées par le Vaccines Network. Outre le réseau de vaccins, l'Institut Jenner coordonne également le développement de l'équivalent du réseau de vaccins de l'UE, MultiMalVax.

Le Jenner Institute entretient également des relations étroites avec GlaxoSmithKline et la biotech italienne Okairos, qui a été rachetée par GlaxoSmithKline en 2014. Peu après son acquisition, Okairos et son nouveau propriétaire, GlaxoSmithKline, sont devenus des acteurs clés de la campagne de 2014 en faveur d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola, un investissement qui reflète à bien des égards la ruée actuelle vers le vaccin COVID-19. Les essais de sécurité précipités de ce vaccin ont été supervisés par Adrian Hill et le Jenner Institute et financés par le gouvernement britannique et le Wellcome Trust. GlaxoSmithKline et Okairos sont les seules entreprises représentées au conseil consultatif scientifique de l'Institut Jenner.

L'Institut Jenner ainsi que GlaxoSmithKline-Okairos et une petite biotech française appelée Imaxio développent depuis 2015 un vaccin expérimental contre le paludisme, dont les essais sur l'homme sont annoncés le 12 décembre 2020. Ces essais seront menés sur 4 800 enfants en Afrique au cours de l'année 2021, dans plusieurs des mêmes pays où le groupe de recherche de Hill au Wellcome Center for Human Genetics a étudié la susceptibilité génétique à plusieurs maladies. "Cette année, en Afrique, beaucoup plus de personnes mourront du paludisme que du Covid", a récemment déclaré M. Hill à propos des essais qui débuteront bientôt.

Actuellement, le Jenner Institute est financé par la Jenner Vaccine Foundation, mais les documents de la fondation font état à plusieurs reprises d'un afflux considérable d'argent provenant des Wellcome Trust Strategic Awards. Un "comité d'examen spécial" du Wellcome Trust a même fait pression sur l'Institut Jenner pour qu'il demande un nouveau "financement stratégique de base" au trust après avoir visité l'institut et évalué son travail.

Le Jenner Institute présente son financement par le Wellcome comme la principale orientation de ses décisions de développement, qui sont prises "à partir du modèle réussi du soutien stratégique du Wellcome Trust".

La fondation de l'Institut Jenner n'est toutefois pas la seule source de revenus de ses chercheurs principaux. Hill et Gilbert ont travaillé à la commercialisation de nombreux vaccins de l'institut par le biais de leur propre société privée, Vaccitech. Bien que les médias décrivent souvent le vaccin comme un effort conjoint entre AstraZeneca et l'université d'Oxford, Vaccitech est une partie prenante clé de ce partenariat, étant donné que le vaccin candidat repose sur une technologie développée par Hill et Gilbert et appartenant à Vaccitech.

Un examen plus approfondi de Vaccitech permet de comprendre pourquoi le nom de la société a été absent de presque tous les articles médiatiques sur le vaccin Oxford-AstraZeneca, car il démolit l'affirmation très répandue selon laquelle le vaccin serait "sans but lucratif" et offert à bas prix pour des raisons charitables.

Vaccitech : Faire du bien en faisant du "bon" ?

La raison officielle pour laquelle Sarah Gilbert et Adrian Hill ont créé Vaccitech en 2016 selon le Times est que "les chercheurs d'Oxford [seraient] encouragés à créer des entreprises pour commercialiser leurs travaux." Vaccitech, comme d'autres entreprises de recherche "commercialisées" d'Oxford, a été créée à partir de l'Institut Jenner via la branche de commercialisation de l'université, Oxford Science Innovations, qui est actuellement la plus grande partie prenante de Vaccitech, avec 46 %. Hill et Gilbert conserveraient une participation de 10 % dans la société.

Le plus gros investisseur d'Oxford Science Innovations, et par extension l'un des plus gros actionnaires de Vaccitech, est Braavos Capital, la société de capital-risque lancée en 2019 par Andrew Crawford-Brunt, longtemps responsable mondial des opérations sur actions de la Deutsche Bank dans sa succursale de Londres. Grâce à sa participation dans Oxford Science Innovations, Braavos détient environ 9 % de Vaccitech.

Avant leCOVID-19, l'objectif principal de Vaccitech, surtout l'année dernière, était le développement d'un vaccin universel contre la grippe. Les efforts de Vaccitech à cet égard ont été salués par Google, qui a également investi dans Vaccitech. Dans le même temps, la Fondation Bill & Melinda Gates finançait des recherches visant à développer un vaccin universel contre la grippe, apparemment parce que le domaine de la vaccinologie de la grippe n'était pas encore en mesure de "concevoir un vaccin contre la grippe qui protégerait largement contre les souches de grippe qui infectent les gens chaque hiver et celles qui, dans la nature, pourraient émerger pour déclencher une pandémie perturbatrice et mortelle", selon un rapport STAT News de l'année dernière. La Fondation Gates s'était initialement associée au cofondateur de Google, Larry Page, et à sa femme Lucy.

Pour financer entièrement le Vaccitech de Hill et Gilbert, et en particulier sa quête d'un vaccin universel contre la grippe, Oxford Science Innovations a demandé 600 millions de livres sterling à des "investisseurs extérieurs", dont les principaux sont le Wellcome Trust et la branche de capital-risque de Google, Google Ventures. Cela signifie que Google est sur le point de faire un profit avec le vaccin d'Oxford-AstraZeneca à un moment où sa plateforme vidéo YouTube a décidé d'interdire tout contenu lié au vaccin COVID-19 qui jeterait une lumière négative sur les vaccins COVID-19, y compris le candidat d'Oxford-AstraZeneca. Parmi les autres investisseurs de Vaccitech figurent la branche chinoise de Sequoia Capital et la société pharmaceutique chinoise Fosun Pharma. En outre, le gouvernement britannique a investi environ 5 millions de livres sterling dans l'entreprise et devrait également obtenir un retour sur le vaccin d'Oxford-AstraZeneca.

Les informations sur la rentabilité du vaccin Oxford-AstraZeneca ont été brouillées par la promotion médiatique intensive de l'affirmation selon laquelle Hill et Gilbert ne percevront pas de royalties sur le vaccin et qu'AstraZeneca ne réalise pas de bénéfices sur le vaccin. Toutefois, cela n'est vrai que jusqu'à ce que la pandémie soit "officiellement" déclarée terminée et que le virus soit qualifié de maladie persistante ou saisonnière qui nécessitera l'administration massive de vaccins COVID-19 à intervalles réguliers, voire annuellement. Sky News rapporte que la détermination de la fin de la pandémie "sera basée sur l'avis d'une série d'organismes indépendants [non spécifiés]". À ce moment-là, Vaccitech et Oxford obtiendront des redevances sur les ventes du vaccin par AstraZeneca.

Les personnes liées au vaccin ont été au centre de la promotion de l'idée que le vaccin COVID-19 deviendra bientôt une affaire annuelle. Par exemple, au début du mois de mai, John Bell, professeur de médecine à Oxford et "architecte" du partenariat Oxford-AstraZeneca, a déclaré à NBC News : "Je pense que nous pourrions avoir besoin de vaccins relativement réguliers contre les coronavirus à l'avenir", ajoutant que le vaccin serait probablement nécessaire chaque année, comme le vaccin contre la grippe. NBC News a omis de préciser que le vaccin Oxford-AstraZeneca, dans lequel Bell est impliqué, bénéficierait d'un avantage financier considérable si cela se produisait.

Plus récemment, Bell a déclaré à The Week que "s'il s'avérait qu'il existe un marché pour des vaccinations régulières contre le coronavirus à l'avenir, il y aurait de l'argent à gagner". Ces sentiments ont été repris par Pascal Soriot, le PDG d'AstraZeneca, qui a déclaré à Bloomberg le mois dernier que la société pourrait réaliser un "bénéfice raisonnable" une fois la pandémie déclarée terminée et le COVID-19 considéré comme une maladie saisonnière nécessitant des vaccinations régulières. A ce sujet, le PDG de Vaccitech, Bill Enright, a déclaré que les investisseurs de Vaccitech recevraient "une grande partie des royalties d'un vaccin réussi ainsi que des paiements d'étape" si et quand la pandémie sera déclarée terminée et que les vaccins COVID-19 deviennent un événement saisonnier.

Vaccitech, en particulier, semble tout à fait certain que cette possibilité est appelée à devenir réalité. Pour toutes les itérations ultérieures du vaccin Oxford-AstraZeneca, Vaccitech récupérera un pourcentage beaucoup plus important des droits sur le vaccin, droits qu'elle partage actuellement avec Oxford pour la première itération. Sky News a noté que la technologie détenue par Vaccitech "pourrait conduire à la deuxième génération de vaccins COVID-19" et qu'elle "a [déjà] reçu 2,3 millions de livres sterling de financement public pour la développer."

Des représentants du gouvernement américain, comme Anthony Fauci, ont également signalé que le vaccin COVID-19 nécessitera des injections annuelles. Notamment, le gouvernement, par l'intermédiaire de la BARDA du Health and Human Service, a versé plus d'un milliard de dollars dans le développement du vaccin Oxford-AstraZeneca. Outre les représentants du gouvernement, plusieurs rapports récemment publiés dans les médias grand public ont affirmé que le consensus des "experts" "semble pencher en faveur d'une injection annuelle comme pour le vaccin contre la grippe" en ce qui concerne le vaccin COVID-19.

Par exemple, Charles Chiu, professeur de maladies infectieuses à l'Université de Californie-San Francisco, a récemment déclaré à Salon : "Il se peut que ce soit un vaccin qui ne soit pas administré une seule fois ou même deux fois... il se peut que ce soit ce que nous appelons soit un vaccin saisonnier, soit un vaccin qui doit être administré tous les deux ans".

De telles allusions à un vaccin annuel contre le COVID-19 à partir de 2021 sont récemment devenues courantes de la part des principaux fabricants de vaccins contre le COVID-19 eux-mêmes. Par exemple, le 13 décembre, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a été cité par le Telegraph comme ayant déclaré : "Nous ne savons pas combien de temps durera cette protection [vaccinale]...". Je pense qu'il est probable que vous aurez besoin de vaccinations périodiques". Pfizer a également publié récemment une déclaration indiquant que "nous ne savons pas comment le virus évoluera et nous ne savons pas non plus dans quelle mesure l'effet protecteur d'une vaccination sera durable", ajoutant que son vaccin conviendrait "à une administration répétée sous forme de rappels" au cas où le vaccin n'induirait une réponse immunitaire que pendant quelques mois.

Puis, mardi dernier, Moderna a publié des informations suggérant que l'immunité induite par son vaccin COVID-19 ne durerait que quelques mois, Forbes écrivant que "la durée des anticorps neutralisants du vaccin Moderna sera relativement courte, potentiellement inférieure à un an", un résultat qui favoriserait l'idée d'une injection annuelle de COVID-19.

Le développeur du vaccin Pfizer COVID-19, Ugur Sahin de BioNTech, a également déclaré mardi que "le virus restera avec nous pendant les 10 prochaines années . . . Nous devons nous habituer au fait qu'il y aura d'autres épidémies". Il a ensuite ajouté que "si le virus devient plus efficace... ... nous pourrions avoir besoin d'une plus grande utilisation du vaccin pour que la vie revienne à la normale", ce qui implique que les épidémies régulières qu'il prévoit pour les dix prochaines années seraient corrélées à une administration accrue du vaccin.

Les citations des développeurs du vaccin Oxford-AstraZeneca eux-mêmes indiquent également un avenir dominé par les pandémies et un désir de voir la crise se prolonger afin que le vaccin puisse être largement distribué. Mme Gilbert a déclaré au UK Independent en août qu'elle pensait que le COVID-19 n'était qu'un début et que les pandémies de type COVID deviendraient plus fréquentes dans un avenir proche. L'équipe de l'Institut Jenner semble si déterminée à créer le vaccin COVID qu'en juin, Hill a été cité par le Washington Post comme déclarant qu'il souhaitait que la pandémie reste, en disant : "Nous sommes dans la position bizarre de vouloir que le COVID reste, au moins pour un petit moment. Mais les cas diminuent." Il a également déclaré que son équipe était dans "une course contre la disparition du virus".

Les développeurs de vaccins, les "experts médicaux", les responsables gouvernementaux et les PDG des principaux fabricants de vaccins étant tous d'accord pour dire qu'un vaccin saisonnier COVID-19 est une issue de plus en plus probable, il convient d'envisager une éventuelle arrière-pensée concernant le modèle initial "à but non lucratif" utilisé par le Jenner Institute/Vaccitech et AstraZeneca pour leur vaccin COVID-19 commun.

Étant donné que les directives en matière de vaccins dans plusieurs pays stipulent que chaque dose du vaccin multidose COVID-19 doit être produite par le même fabricant que les doses précédentes, il en découle qu'en cas de besoin de variants périodiques du vaccin COVID-19, les personnes ayant initialement reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca seraient probablement tenues de recevoir cette même "marque" de vaccin de manière saisonnière. En d'autres termes, les personnes ayant initialement reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca devraient non seulement recevoir une seconde dose de la même "marque", mais continuer à recevoir cette même "marque" de vaccin chaque année. Notamment, aucune étude d'interaction n'a encore été menée sur les interactions entre les vaccins COVID-19 et d'autres médicaments ainsi que d'autres vaccins.

Si cela s'avère être le cas, l'équipe Oxford-Vaccitech-AstraZeneca aurait certainement intérêt à vouloir que son vaccin soit le plus utilisé la première année afin de garantir le plus grand marché pour les vaccins COVID-19 annuels suivants.

Cela pourrait être un motif possible derrière les efforts du partenariat Oxford-AstraZeneca "pour fournir le vaccin Oxford au monde entier" et pour fournir le vaccin "aux groupes les plus vulnérables au COVID-19". Ce vaccin a déjà été acheté, avant même l'approbation réglementaire, par des gouvernements du monde entier, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et dans la plupart des pays d'Amérique latine.

Le Wellcome Trust

Adrian Hill occupe actuellement un poste de direction au Centre for Human Genomics du Wellcome Trust. Le Wellcome Trust est une organisation caritative scientifique basée à Londres, créée en 1936 grâce aux fonds du magnat de la pharmacie Henry Wellcome. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Wellcome a fondé la société pharmaceutique qui est finalement devenue le géant de l'industrie GlaxoSmithKline. Aujourd'hui, le Wellcome Trust dispose d'une dotation de 25,9 milliards de dollars et s'engage dans des activités philanthropiques, notamment le financement d'essais cliniques et de recherches.

Hill est étroitement lié à Wellcome depuis des décennies. En 1994, il a participé à la création du Wellcome Centre for Human Genetics et a obtenu une bourse de recherche principale du Wellcome Trust l'année suivante. Il est devenu professeur de génétique humaine au Wellcome en 1996.

Le site web du Wellcome Centre for Human Genetics se vante de la cartographie génétique à grande échelle qu'il a réalisée en Afrique. Le centre publie également des articles qui explorent les dispositions génétiques en rapport avec la fertilité masculine et le "succès reproductif". Le croisement entre race et gènes est important dans les travaux du centre, puisqu'un groupe de travail entier du centre, le groupe Myers, se consacre à la cartographie des "impacts génétiques des événements migratoires". Le centre a également financé un article qui soutient que tant que l'eugénisme n'est pas coercitif, il s'agit d'une initiative politique acceptable. Le document pose la question suivante : "Le fait qu'une action ou une politique soit un cas d'eugénisme est-il nécessairement une raison de ne pas la faire ?" Selon la page de Hill sur le site du Wellcome Trust, la race et la génétique ont longtemps joué un rôle central dans son approche scientifique, et son groupe se concentre actuellement sur le rôle que la génétique joue dans les populations africaines en ce qui concerne la susceptibilité à des maladies infectieuses spécifiques.

Plus préoccupant encore, l'année dernière, Science Mag a rapporté que Wellcome a été accusé par un dénonciateur et par l'université du Cap, en Afrique du Sud, d'exploiter illégalement des centaines d'Africains en "commercialisant une puce génétique sans accords juridiques appropriés et sans le consentement des centaines d'Africains dont l'ADN donné a été utilisé pour développer la puce". Jantina de Vries, bioéthicienne à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud, a déclaré au journal que c'était "clairement contraire à l'éthique". Depuis la controverse, d'autres institutions et peuples africains, comme le peuple autochtone Nama de Namibie, ont exigé que Wellcome restitue l'ADN qu'il a collecté.

Le Wellcome Centre cofinance régulièrement la recherche et le développement de vaccins et de méthodes de contrôle des naissances avec la Fondation Gates, une fondation qui s'engage activement et de manière avouée dans le contrôle de la population et de la reproduction en Afrique et en Asie du Sud, notamment en donnant la priorité à la distribution à grande échelle de contraceptifs injectables réversibles à action prolongée (LARC). Le Wellcome Trust a également financé directement des études visant à développer des méthodes pour "améliorer l'utilisation" des LARC dans des endroits tels que les zones rurales du Rwanda.

Comme l'a écrit le chercheur Jacob Levich dans l'Encyclopédie Palgrave de l'impérialisme et de l'anti-impérialisme, les LARC offrent aux femmes du Sud "le moins de choix possible, à part la stérilisation réelle". Certains LARC peuvent rendre les femmes infertiles pendant cinq ans et, comme l'affirme Levich, ils "laissent beaucoup plus de contrôle entre les mains des prestataires, et moins entre les mains des femmes, que les préservatifs, les contraceptifs oraux ou les méthodes traditionnelles".

Un exemple est le Norplant, un implant contraceptif fabriqué par Schering (maintenant Bayer) qui peut empêcher une grossesse pendant cinq ans. Il a été retiré du marché américain en 2002 après que plus de cinquante mille femmes ont intenté des procès contre la société et les médecins qui le prescrivaient. Soixante-dix de ces recours collectifs étaient liés à des effets secondaires tels que la dépression, des nausées extrêmes, la perte de cheveux, des kystes ovariens, des migraines et des saignements excessifs.

Légèrement modifié et rebaptisé Jadelle, ce médicament dangereux a été promu en Afrique par la Fondation Gates en collaboration avec USAID et EngenderHealth.

Anciennement appelée Sterilization League for Human Betterment, la mission originale d'EngenderHealth, inspirée de l'eugénisme racial, était d'"améliorer les souches biologiques de la race humaine". L'utilisation de Jadelle n'est pas approuvée par la FDA aux États-Unis.

Un autre LARC ayant fait l'objet d'un scandale est le Depo-Provera de Pfizer, un contraceptif injectable utilisé dans plusieurs pays africains et asiatiques. La Fondation Gates et USAID ont collaboré pour financer la distribution de ce médicament et l'introduire dans les systèmes de santé de pays tels que l'Ouganda, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Sénégal, le Bangladesh et l'Inde.

Andrew Pollard, directeur de l'Oxford Vaccine Group, où se trouve l'Institut Jenner de Hill, est lié à la Fondation Gates. Son employeur, l'Université d'Oxford, a reçu 11 millions de dollars de la fondation pour la recherche sur le développement de vaccins au cours des trois dernières années et 208 millions de dollars de subventions au cours de la dernière décennie. En 2016, la Fondation Gates a donné 36 millions de dollars à une équipe de chercheurs qui était dirigée par Pollard pour le développement de vaccins. En outre, le laboratoire privé de Pollard est financé par la Fondation Gates. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas surprenant que l'Alliance mondiale pour l'initiative vaccinale (GAVI), un partenariat public-privé fondé et actuellement financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, prévoie de distribuer le vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 aux pays à faible revenu, principalement africains et asiatiques, une fois qu'il sera approuvé.

L'Institut Galton : L'eugénisme au XXIe siècle

Le Wellcome Trust et Adrian Hill entretiennent tous deux une relation étroite avec la société eugénique la plus tristement célèbre d'Europe, la British Eugenics Society. La Société d'eugénisme a été rebaptisée Institut Galton en 1989, un nom qui rend hommage à Sir Francis Galton, le soi-disant père de l'eugénisme, un domaine qu'il décrivait souvent comme la "science de l'amélioration des souches raciales".

Dans le cas du Wellcome Trust, la bibliothèque du Trust est la gardienne des archives historiques de l'Eugenics Society. Lorsque le Wellcome Trust a créé son centre d'archives médicales contemporaines, la première archive organisationnelle qu'il a cherché à acquérir était, de manière révélatrice, celle de l'Eugenics Society-Galton Institute. Le site Web du Wellcome Trust décrit l'objectif initial de la Société d'eugénisme comme étant "d'améliorer la compréhension de l'hérédité par le public et d'influencer la parentalité en Grande-Bretagne, dans le but d'améliorer la biologie de la nation et d'atténuer les charges que les personnes génétiquement "inaptes" sont censées imposer à la société". Il est également indiqué que les intérêts des membres de la société "allaient de la biologie de l'hérédité, un sujet qui s'est développé rapidement au cours de la première moitié du 20e siècle, à la fourniture de méthodes de contrôle des naissances, d'insémination artificielle, de statistiques, d'éducation sexuelle et d'allocations familiales." Lesley Hall, archiviste principale de Wellcome, a qualifié Francis Galton, un eugéniste raciste, d'"éminent esprit universel de la fin du XIXe siècle" dans son analyse des archives de la Société d'eugénisme conservées à Wellcome.

Plusieurs postes de direction de l'ancienne British Eugenics Society, aujourd'hui le Galton Institute, sont occupés par des personnes qui ont travaillé à l'origine au Wellcome Trust, notamment le président du Galton Institute, Turi King. Elena Bochukova, membre actuel du Conseil de l'Institut Galton et conférencière à l'Institut Galton, travaillait auparavant sous la direction d'Adrian Hill au Wellcome Trust Centre for Human Genetics. Le chercheur principal en génétique du Galton Institute, Jess Buxton, était auparavant "chercheur en génétique" au Wellcome Trust, puis a poursuivi des recherches indépendantes financées par le Wellcome. Ses recherches, particulièrement axées sur la race, comprennent la création de la première carte de séquences génétiques d'un Nigérian autochtone. Par ailleurs, Adrian Hill lui-même est intervenu à l'Eugenics Society-Galton Institute lors de la célébration de leur 100e anniversaire en 2008.

Le Galton Institute publie ce qu'il appelle désormais la Galton Review, anciennement intitulée Eugenics Review, où divers membres de cette "société savante" autoproclamée publient des articles axés sur les questions de population, la génétique, la biologie de l'évolution et la fertilité.

Un regard sur les premiers numéros de l'Eugenics Review met en lumière les ambitions initiales de Galton. Dans le numéro de 1955 intitulé "L'immigration des personnes de couleur", un auteur pose la question suivante : "Qu'adviendra-t-il de notre caractère national, de notre qualité de travail, etc. au cours de quelques décennies si cette immigration de nègres et de négroïdes se poursuit sans contrôle ?" L'article se termine par un appel aux lecteurs pour qu'ils écrivent à leurs représentants parlementaires et leur demandent instamment qu'en vue de "l'amélioration ou de la détérioration de la race", quelque chose soit fait de toute urgence pour "contrôler l'afflux actuel d'Africains et d'autres négroïdes."

Aujourd'hui, il semble que l'Institut Galton continue de considérer l'immigration des minorités raciales dans les villes européennes comme une menace incontrôlée. David Coleman, professeur de démographie à Oxford et membre de l'institut, dirige une organisation anti-immigration et un groupe de défense appelé MigrationWatch, dont la mission est de préserver la culture européenne du Royaume-Uni en faisant pression sur le gouvernement pour qu'il endigue l'immigration légale et en publiant des données censées démontrer la menace biologique et culturelle d'une immigration croissante.

Un numéro de 1961 de l'Eugenics Review intitulé "The Impending Crisis" affirme que la prochaine conférence de l'institut a pour but "d'honorer Margaret Sanger" et décrit la crise démographique comme "la quantité menaçant la qualité".

Sanger, connue comme la "pionnière du mouvement américain de contrôle des naissances", était une fervente partisane de la promotion de "l'amélioration raciale" et l'architecte clé du Negro Project, qui, selon elle, "a été établi pour le bénéfice des personnes de couleur". Mais comme l'affirme Harriet Washington, chargée de l'éthique médicale à la Harvard Medical School, dans son livre Medical Apartheid, "le Negro Project cherchait à trouver le meilleur moyen de réduire la population noire en promouvant les principes eugéniques." Sanger était un membre américain de la British Eugenics Society.

Un autre membre précoce de l'Institut Galton était John Harvey Kellogg, homme d'affaires et eugéniste de premier plan. Kellogg a fondé la Race Betterment Foundation et a fait valoir que les immigrants et les non-Blancs porteraient atteinte au patrimoine génétique américain.

Un autre exemple est celui de Charles Davenport, un scientifique connu pour ses recherches en collaboration avec les eugénistes de l'Allemagne nazie et ses contributions aux politiques raciales brutales de l'Allemagne nazie, qui était vice-président de l'Institut Galton en 1931.

Un autre membre plus récent de l'Institut Galton était David Weatherall, dont l'Institut Weatherall de médecine moléculaire à Oxford porte le nom. Weatherall était membre de l'Institut Galton lorsque celui-ci s'appelait encore la Société Eugénique, et il l'est resté jusqu'à sa mort en 2018. Weatherall, qui a été fait chevalier par le monarque britannique en 1987 pour ses contributions à la science, s'est adressé à l'Institut Galton à de nombreuses reprises et a donné une conférence principale sur la génétique à l'institut en 2014, dont aucune transcription ou vidéo n'est disponible. En tant que professeur d'Oxford, Weatherall était le conseiller doctoral d'Adrian Hill et finalement son patron lorsque ce dernier a commencé à travailler à l'Institut Weatherall en menant des recherches sur l'immunogénicité en Afrique. Un élément clé du Weatherall Institute of Molecular Medicine depuis sa fondation est Walter Bodmer, ancien président du Galton Institute.

Si l'Institut Galton a tenté de se distancier de son passé de promotion de l'eugénisme racial par des efforts de relations publiques de surface, cela n'a pas empêché les membres de la famille du tristement célèbre raciste d'accéder à des postes de direction au sein de l'institut.

Le professeur émérite de génétique moléculaire du Galton Institute et l'un de ses dirigeants n'est autre que David J. Galton, dont l'ouvrage Eugenics : The Future of Human Life in the 21st Century. David Galton a écrit que le projet de cartographie du génome humain, imaginé à l'origine par l'ancien président de l'Institut Galton, Walter Bodmer, avait "énormément augmenté... les possibilités d'eugénisme... en raison du développement d'une technologie très puissante de manipulation de l'ADN".

Cette nouvelle "définition plus large de l'eugénisme", a déclaré Galton, "couvrirait les méthodes de régulation des effectifs de la population ainsi que l'amélioration de la qualité du génome par l'insémination artificielle sélective par donneur, la thérapie génique ou la manipulation génétique des cellules de la lignée germinale." En développant cette nouvelle définition, Galton reste neutre quant à "savoir si certaines méthodes doivent être rendues obligatoires par l'État, ou laissées entièrement au choix personnel de l'individu."

Qui reçoit les vaccins les plus sûrs ?

Compte tenu de l'implication des acteurs et des institutions à l'origine du vaccin Oxford-AstraZeneca (y compris le principal développeur) liés et connectés à des institutions qui ont contribué à l'essor et à la perpétuation de l'eugénisme racial, il est inquiétant que ce vaccin particulier soit présenté par les scientifiques et les médias comme le vaccin COVID-19 pour les pauvres et le Sud.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca se vend à une fraction du coût de ses concurrents du COVID-19, soit entre 3 et 5 dollars par dose. Moderna et Pfizer coûtent respectivement 25 à 37 dollars et 20 dollars par dose. Comme l'a récemment rapporté CNN, le vaccin d'Oxford-AstraZeneca sera "beaucoup plus facile à transporter et à distribuer dans les pays en développement que ses concurrents", dont plusieurs nécessitent des chaînes d'approvisionnement frigorifiques compliquées et coûteuses. Lorsque la Fondation Thomson Reuters a demandé à plusieurs experts quel vaccin COVID-19 pourrait "atteindre les plus pauvres le plus rapidement", tous ont déclaré une préférence pour le candidat Oxford-AstraZeneca.

Il faut ajouter à cela le fait que de nombreux problèmes de sécurité entourent le vaccin. Récemment, le 21 novembre, un participant à l'essai clinique d'AstraZeneca, âgé de 40 ans et vivant en Inde, a envoyé un avis juridique au Serum Institute of India, alléguant que le vaccin lui avait causé une neuroencéphalopathie aiguë, c'est-à-dire des lésions cérébrales. Dans l'avis, le participant a déclaré qu'il "doit être indemnisé, au minimum, pour toutes les souffrances que lui et sa famille ont subies et sont susceptibles de subir à l'avenir".

En réponse, le Serum Institute a affirmé que les complications médicales du participant n'étaient pas liées à l'essai du vaccin et a déclaré qu'il engagerait une "action en justice" contre le participant atteint de lésions cérébrales pour avoir porté atteinte à la réputation de l'entreprise, demandant des dommages et intérêts d'un montant supérieur à 13 millions de dollars. "C'est la première fois que j'entends parler d'un sponsor qui menace un participant à un essai clinique", a déclaré Amar Jesani, rédacteur en chef de l'Indian Journal of Medical Ethics, à propos de cet incident. Le Serum Institute a reçu au moins 18,6 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates et a conclu un accord avec AstraZeneca pour fabriquer un milliard de doses du vaccin.

Les autres fabricants choisis par Oxford-AstraZeneca pour produire leur vaccin ne sont pas non plus étrangers à la controverse. Par exemple, leur partenaire de fabrication en Chine, Shenzhen Kangtai Biological Products, est au centre de la controverse depuis des années, notamment après que dix-sept nourrissons soient morts à cause de son vaccin contre l'hépatite B en 2013. Le New York Times a cité Yanzhong Huang, chargé de mission pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations, qui a déclaré : "Imaginez qu'un scandale similaire soit à nouveau signalé en Chine. . . . Cela ne va pas seulement miner la confiance de la société qui fabrique le vaccin, mais aussi la réputation d'AstraZeneca elle-même et de son vaccin."

Dans un autre exemple, le partenaire de fabrication choisi pour produire le vaccin aux États-Unis est la société Emergent Biosolutions, qui a fait l'objet d'un scandale et qui est liée aux attaques à l'anthrax de 2001. Emergent Biosolutions, précédemment connue sous le nom de BioPort, a une longue expérience de la vente et de la commercialisation en connaissance de cause de produits dont la sécurité et l'efficacité n'ont jamais été testées, notamment son vaccin contre l'anthrax BioThrax et son produit de biodéfense Trobigard. L'actuel responsable du contrôle de la qualité de l'unité de production principale d'Emergent Biosolutions aux États-Unis n'a aucune expertise dans le domaine de la fabrication pharmaceutique. Il s'agit plutôt d'un ancien haut responsable des services de renseignement militaire qui a opéré en Irak, en Afghanistan et ailleurs.

Les problèmes soulevés par leur décision de s'associer à des fabricants ayant de sombres antécédents en matière de sécurité des produits sont aggravés par les effets indésirables signalés dans les essais Oxford-AstraZeneca ainsi que par la manière dont ces essais ont été menés. En septembre, AstraZeneca a été contraint de suspendre l'essai de son vaccin expérimental COVID-19 après qu'une femme au Royaume-Uni a développé une "réaction grave présumée" qui, selon le New York Times, correspondait à une myélite transverse. La MT est un trouble neurologique caractérisé par une inflammation de la moelle épinière, un élément majeur du système nerveux central. Elle entraîne souvent une faiblesse des membres, des problèmes pour vider la vessie et une paralysie. Les patients peuvent devenir gravement handicapés et il n'existe actuellement aucun traitement efficace.

Les préoccupations concernant une association entre la MT et les vaccins sont bien établies. Une revue des études de cas publiées en 2009 a documenté trente-sept cas de MT associés à divers vaccins, dont l'hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, entre autres, chez des nourrissons, des enfants et des adultes. Les chercheurs israéliens ont noté que "les associations de différents vaccins avec un seul phénomène auto-immune laissent entrevoir l'idée qu'un dénominateur commun à ces vaccins, tel qu'un adjuvant, pourrait déclencher ce syndrome." Même l'article du New York Times sur la pause de l'essai d'AstraZeneca fait état de "spéculations" antérieures selon lesquelles les vaccins pourraient être capables de déclencher la MT.