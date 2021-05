L'agriculture moderne est militarisée

Dr Joseph Mercola 13 avril 2021

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/13/militarized-agriculture.aspx

L'histoire en un coup d'œil

En 2019, l'Iowa comptait 3 963 exploitations d'alimentation animale concentrées (CAFO), c'est-à-dire celles comptant 1 000 animaux ou plus, contre 789 en 1990.

En tant que leader des États producteurs de porcs, l'Iowa comptait plus de 22,7 millions de porcs en 2017, qui produisent 30,844 millions de tonnes de fumier par an - au moins 68 fois la quantité de déchets fécaux produits par les 3,15 millions d'habitants de l'Iowa.

Les bassins versants du nord-ouest de l'Iowa sont massivement pollués par les nitrates, résultat de l'expansion incontrôlée des exploitations agricoles.

En décembre 2020, les associations Iowa Citizens for Community Improvement et Food & Water Watch ont intenté un procès à l'État pour ne pas avoir protégé le droit des habitants à une eau propre, arguant que le nombre croissant d'exploitations porcines, soumises à peu de restrictions en matière de pollution, contaminait la rivière Raccoon par le ruissellement du fumier et des engrais.

En agissant à titre individuel pour être des agents du changement, nous pouvons tous faire des vagues qui éloignent l'agriculture de la militarisation industrielle et l'orientent vers des pratiques régénératives qui ont un réel potentiel pour nourrir le monde et guérir la planète.

S'il y avait un exemple parfait de tout ce qui ne va pas dans l'agriculture moderne, l'Iowa serait un bon favori. En 2019, l'État comptait 3 963 grandes exploitations d'alimentation animale concentrées (CAFO) - qui désignent celles comptant 1 000 animaux ou plus - contre 789 en 1990.1 La grande CAFO porcine moyenne de l'Iowa compte au moins 2 500 porcs, tandis que certaines en hébergent 24 000.

En tant que leader des États producteurs de porcs, l'Iowa comptait plus de 22,7 millions de porcs en 2017, qui produisent 30,844 millionss de tonnes de fumier par an - au moins 68 fois la quantité de déchets fécaux produits par les 3,15 millions d'habitants de l'Iowa, selon l'Environmental Working Group.2

D'ici 2021, le nombre de porcs dans l'Iowa sera passé à 25 millions, selon un éditorial d'Art Cullen, rédacteur en chef du Storm Lake Times3, qui fait remarquer que "pour nourrir ces porcs, nous cultivons 92 % des acres de l'État pour cultiver du maïs et du soja, le plus grand nombre de tous les États."

Si l'on ajoute les quantités massives d'engrais, de pesticides et de déchets qui s'écoulent, ce système d'agriculture industrielle - qui existe non seulement dans l'Iowa mais aussi dans le monde entier - est responsable de l'exploitation et de la destruction de l'environnement.

Nous ne pouvons pas supporter cette charge

Cullen détaille les atrocités de l'agriculture moderne, qui pollue les rivières et ruine les réserves d'eau. Aux États-Unis, l'agriculture représente la plus grande menace pour la qualité de l'eau et est responsable à elle seule de la dégradation des réserves d'eau potable dans tout le pays. Les principaux coupables sont l'azote, les phosphates et d'autres toxines qui s'écoulent des terres cultivées industrielles (maïs et soja génétiquement modifiés) et des exploitations agricoles abandonnées.

Dans le Midwest, l'Iowa est au cœur de la tempête, car il est le leader de la production de maïs et de soja aux États-Unis et l'un des principaux producteurs de porcs, d'œufs, de bovins et de poulets issus d'élevages industriels. En fait, plus de 85 % des terres de l'Iowa sont utilisées pour l'agriculture4, dont une grande partie en bordure de cours d'eau importants.

Plus de la moitié (58 %) des rivières et des ruisseaux de l'État ne respectent pas les normes fédérales de qualité de l'eau, ce qui les rend impropres à la baignade et à la pêche, tandis que 23 % sont "potentiellement altérés "5.

Le département des ressources naturelles de l'Iowa affirme que 92 % de l'azote et 80 % des phosphates présents dans les cours d'eau sont le résultat des exploitations agricoles industrielles et des CAFO.6 L'Agence américaine de protection de l'environnement affirme également que le fumier issu de l'agriculture industrielle est la principale source d'azote et de phosphore dans les cours d'eau américains.7

Les dommages qui en résultent comprennent un excès de nutriments qui entraîne une prolifération d'algues, appauvrissant l'eau en oxygène et tuant les poissons et autres formes de vie marine dans des zones mortes étendues.

Ce phénomène, combiné à l'excès d'engrais appliqués aux monocultures comme le maïs et le soja, envoie un flux constant d'azote et de phosphore vers les eaux de surface et souterraines, propageant au passage des organismes potentiellement pathogènes et des quantités insoutenables de nutriments. Cullen a fait remarquer8

"Avec l'Illinois, nous contribuons le plus à la mort lente du golfe du Mexique, asphyxié par un excès d'engrais azotés. Nous tuons les mauvaises herbes avec des produits chimiques cancérigènes pour faire pousser le maïs qui nourrit les porcs qui polluent les rivières, et c'est un article de foi que nous ne pouvons rien y faire.

... Le législateur a fait en sorte que personne ne puisse suivre les élevages ou leurs plans de gestion du fumier. Le coordinateur de l'État pour l'alimentation confinée a été supprimé. L'inspection se fait sur plainte. C'est ainsi qu'elle est prévue. Il n'y a pas de limite au nombre de porcs qui peuvent entrer. Ils ne cessent d'arriver... Nous ne pouvons pas gérer cette charge".

Les expansions de CAFO dans l'Iowa ruinent les bassins versants

Les bassins versants du nord-ouest de l'Iowa sont accablés par la pollution par les nitrates, résultat d'une expansion incontrôlée des exploitations agricoles. Les régions où la densité de bétail est la plus élevée présentent les niveaux de nutriments les plus élevés dans les cours d'eau, notamment dans la rivière Raccoon9.

En décembre 2020, Iowa Citizens for Community Improvement et Food & Water Watch ont intenté un procès à l'État pour ne pas avoir protégé le droit des résidents à une eau propre et ont fait valoir que le nombre croissant d'élevages porcins, soumis à peu de restrictions en matière de pollution, contaminait la rivière par ruissellement du fumier et des engrais.10 Le bassin versant de North Raccoon comptait 261 CAFO en 2006, chiffre qui est passé à 619 en 2021.11

Bien que les nouveaux CAFO soient tenus de déposer un plan de gestion du fumier auprès du comté, les agriculteurs sont légalement autorisés à épandre jusqu'à 240 livres d'azote par acre, soit 70 % de plus d'azote que ce dont la plupart des corps de maïs ont besoin.12

Selon Cullen, "le complexe industriel agricole, étroitement lié par la chimie au complexe militaire ... laisse l'agriculteur, l'ouvrier, la terre et la communauté comme des actifs à exploiter. C'est ce qui s'est passé dans l'Iowa "13.

En 1949, Aldo Leopold, originaire de l'Iowa, a publié un essai intitulé "The Land Ethic", qui appelle les gens à être moralement responsables du monde naturel14 .

"Tout ce qu'il imaginait se réalise : les rivières ont perdu leur vie d'antan, le sol les emporte et en dominant le paysage, nous nous diminuons nous-mêmes. Il a suggéré que nous vivions en tant que citoyens de la terre plutôt qu'au-dessus d'elle", a déclaré Cullen.15 Mais si les efforts pour soutenir l'agriculture régénérative se multiplient, de nombreux obstacles se dressent encore sur le chemin.

Gates Ag One : l'agriculture numérique

Tout en prétendant sauver le monde par le biais de la philanthropie, Bill Gates se lance dans tous les domaines qui ont trait au maintien de la vie mais qui, depuis plus d'une décennie, sapent la vitalité sous toutes ses formes, dans le but d'en prendre le contrôle et d'en tirer profit. Dans mon entretien avec Vandana Shiva, docteur en philosophie, elle a parlé de Gates Ag One16, dont le siège est à St. Louis, dans le Missouri, où se trouve également le siège de Monsanto.

" Gates Ag One, c'est un [type] d'agriculture pour le monde entier, organisé de haut en bas. Elle a écrit à ce sujet. Nous avons une section entière sur ce sujet dans notre nouveau rapport17, "Gates to a Global Empire", a-t-elle déclaré. Cela inclut l'agriculture numérique, où les agriculteurs sont surveillés et exploités pour leurs données agricoles, qui sont ensuite reconditionnées et revendues.

Jusqu'à présent, l'organisation de Shiva a réussi à empêcher Gates de lancer une start-up de surveillance des semences, où les agriculteurs ne seraient pas autorisés à cultiver des semences à moins d'être approuvés par le système de surveillance de Gates. L'exploration des données, selon Shiva, est nécessaire parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'agriculture.

C'est pourquoi Gates finance le contrôle des agriculteurs. Il doit exploiter leurs données pour apprendre comment l'agriculture est réellement pratiquée. Ce savoir est ensuite reconditionné et revendu aux agriculteurs. C'est le génie du mal à son extrême.

Grâce à son financement, Gates contrôle désormais aussi l'approvisionnement mondial en semences et son financement de la recherche sur l'édition de gènes a sapé les lois sur la biosécurité dans le monde entier. Comme l'explique Shiva, les États-Unis sont le seul pays à ne pas avoir de lois sur la biosécurité. "Le reste du monde en a, car nous avons un traité appelé le protocole de Carthagène sur la biosécurité", dit-elle.

"Alors qu'il a créé l'apparence de la philanthropie, ce qu'il fait, c'est donner des petits bouts d'argent à des institutions très vitales. Mais avec ces petits bouts d'argent, il attire l'argent du gouvernement, qui faisait fonctionner ces institutions. Maintenant, grâce à son influence, il prend le contrôle de l'agenda de ces institutions. Dans le même temps, il pousse le brevetage, que ce soit pour les médicaments, les vaccins ou les semences."

Le sommet alimentaire de l'ONU s'incline devant la technologie des multinationales,

Gates est également lié au Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021, que des centaines d'agriculteurs et de groupes de défense des droits de l'homme boycottent en raison de sa domination par les intérêts des multinationales. Le Sommet prétend se réunir pour "lancer de nouvelles actions audacieuses pour transformer la façon dont le monde produit et consomme les aliments", mais les critiques disent qu'il favorise les intérêts de l'agrobusiness, les fondations d'élite et l'exploitation des systèmes alimentaires africains19.

Agnes Kalibata, l'ancienne ministre rwandaise de l'agriculture, aujourd'hui présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), une organisation financée par la Fondation Bill & Melinda Gates,20 a été nommée à la tête de l'événement.

L'AGRA est essentiellement une filiale de la Fondation Gates, et si certains de ses projets semblent être bénéfiques, la plupart de ses objectifs sont centrés sur la promotion de la biotechnologie et des engrais chimiques. L'AGRA a été lancée en 2006 grâce à un financement de la Fondation Gates et de la Fondation Rockefeller.

Après plus d'une décennie, l'influence de l'AGRA a considérablement aggravé la situation dans les 18 nations africaines ciblées par cette entreprise "philanthropique". Sous la direction de l'AGRA, la faim a augmenté de 30 % et la pauvreté rurale a connu une hausse spectaculaire.21

Shiva a également parcouru le monde pour mettre en garde d'autres pays, y compris ceux d'Afrique, contre les plans visant à déplacer les agriculteurs ruraux afin que les investisseurs puissent transformer les terres en fermes industrielles pour exporter les produits de base. Elle a déclaré :22

"Une poignée de sociétés multinationales ... est à l'origine de l'extinction des espèces. Les poisons qu'elles ont déployés poussent à la disparition des abeilles, à la disparition des pollinisateurs, à la disparition des insectes, à la disparition de la biodiversité.

L'agriculture industrielle ne détruit pas seulement la biodiversité, elle détruit les sols et libère de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ... Ce n'est pas un système alimentaire. Ce n'est pas un système écologique. C'est une recette pour la destruction de la santé de la planète et la destruction de notre santé."

Vivre avec la terre est la clé

L'agriculture et l'élevage régénératifs sont les étapes suivantes et supérieures de l'alimentation et de l'agriculture biologiques - exemptes de pesticides toxiques, d'OGM, d'engrais chimiques et de CAFO, et régénératrices en termes de santé du sol, de l'environnement, des animaux et des agriculteurs ruraux.

Comme l'a dit Shiva, "l'agriculture régénératrice apporte des réponses à la crise des sols, à la crise alimentaire, à la crise climatique et à la crise de la démocratie".23

Cullen espère également qu'un changement positif est à portée de main, même en Iowa:24

"Nous avons l'occasion de revenir à une éthique qui peut nous soutenir. La conversation est en train de changer pour savoir comment nous pouvons vivre avec la terre. Les rendements de maïs et la production porcine ont augmenté de façon fantastique au cours du dernier demi-siècle. Pourtant, nous nous sommes rabaissés dans le processus.

... L'éthique de la terre de Leopold a une chance, et elle pourrait faire renaître tant de choses qui sont mortes à cause d'un système anti-vie construit pour le profit de quelques-uns, pris à la multitude... Les agriculteurs de tout l'Iowa retrouvent cette voie en adaptant les pratiques durables comme ils le peuvent."

À petite échelle, vous pouvez aider en soutenant vos agriculteurs biologiques et régénératifs locaux en achetant leurs produits sur les marchés de producteurs locaux ou en achetant votre viande et vos produits laitiers directement auprès de votre ferme locale. Un nombre croissant de propriétaires convertissent également leur jardin en un aménagement paysager comestible en utilisant des méthodes biologiques et régénératrices.