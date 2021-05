Une nouvelle étude met en lumière le culte apocalyptique des vaccins

Mike Whitney - May 3, 2021 - UNZ

"Le calcul bénéfice-risque est donc clair : les vaccins expérimentaux sont inutiles, inefficaces et dangereux. Les acteurs qui autorisent, contraignent ou administrent la vaccination expérimentale COVID-19 exposent les populations et les patients à des risques médicaux graves, inutiles et injustifiés." Médecins pour l'éthique du Covid, 29 avril 2021

Une nouvelle étude explosive réalisée par des chercheurs du prestigieux Salk Institute jette le doute sur la série actuelle de vaccins à base de gènes, qui pourraient présenter un risque grave pour la santé publique. L'article, intitulé "The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in illness", montre que la "protéine 'spike' distinctive" du SRAS-CoV-2... "endommage les cellules, confirmant que le COVID-19 est une maladie essentiellement vasculaire". Bien que l'article se concentre strictement sur les problèmes liés au COVID-19, il soulève inévitablement des questions sur les nouveaux vaccins qui contiennent des milliards de protéines spike qui pourraient augmenter considérablement les risques de maladie grave ou de décès. Voici un extrait de l'article daté du 30 avril 2021 :

"Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont créé un "pseudovirus" qui était entouré de la couronne classique de protéines de pointe du SRAS-CoV-2, mais qui ne contenait aucun virus réel. L'exposition à ce pseudovirus a entraîné des lésions des poumons et des artères chez l'animal, ce qui prouve que la protéine de pointe seule suffit à provoquer la maladie. Les échantillons de tissus ont révélé une inflammation des cellules endothéliales qui tapissent les parois des artères pulmonaires. (Note : "Les cellules endothéliales vasculaires tapissent l'ensemble du système circulatoire, du cœur aux plus petits capillaires").

L'équipe a ensuite reproduit ce processus en laboratoire, en exposant des cellules endothéliales saines (qui tapissent les artères) à la protéine spike. Ils ont montré que la protéine spike endommageait les cellules en se liant à l'ACE2. Cette liaison a perturbé la signalisation moléculaire de l'ACE2 aux mitochondries (organites qui produisent de l'énergie pour les cellules), ce qui a endommagé et fragmenté les mitochondries.

Des études antérieures ont montré un effet similaire lorsque les cellules étaient exposées au virus SRAS-CoV-2, mais il s'agit de la première étude à montrer que les dommages se produisent lorsque les cellules sont exposées à la protéine spike seule." ("The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in illness", Salk.edu)

Ce nouveau document de recherche est l'équivalent d'une bombe à hydrogène. Il change tout en confirmant ce que les détracteurs des vaccins ont théorisé pendant des mois sans pouvoir le prouver.

Il existe maintenant des preuves solides que :

1. Le Covid-19 est principalement une maladie du système vasculaire (Le système vasculaire, également appelé système circulatoire, est constitué des vaisseaux qui transportent le sang et la lymphe dans le corps) et non du système respiratoire.

2.Le principal coupable est la protéine spike. (Protéine spike-"une glycoprotéine qui fait saillie de l'enveloppe de certains virus" Merriam-Webster "Comme une clé dans une serrure, ces protéines spike fusionnent avec des récepteurs à la surface des cellules, permettant au code génétique du virus d'envahir la cellule hôte, de prendre le contrôle de ses mécanismes et de se répliquer." Bruce Lieberman)

En d'autres termes, si le Covid-19 est avant tout une maladie vasculaire et si le principal instrument des dommages physiques est la protéine spike, alors pourquoi injectons-nous aux gens des milliards de protéines spike ?

Voici comment l'architecte et auteur, Robin Monotti Graziadei, a résumé ces développements sur You Tube :

"Donc, on nous a dit l'année dernière que le seul rôle que la protéine spike était censée jouer était d'entrer dans les cellules humaines. (Mais) il est clair que ce n'est pas ce qu'ils font, (puisqu') ils vous donnent la maladie, la maladie vasculaire. La maladie vasculaire peut avoir de nombreuses manifestations. Il peut s'agir de thromboses des veines sinusales, de caillots sanguins, d'hématomes et d'affections à plus long terme. Pensez-vous que c'est une bonne idée de contourner les premières (défenses) de votre système immunitaire, ...et d'injecter... des trillions de protéines de pointe dans vos cellules compte tenu des informations qui viennent d'être publiées par le Salk Institute ? Réfléchissez...

Les chercheurs du Salk Institute nous ont dit -sans aucune ambiguïté- que la protéine spike est un élément fondamental de la maladie de Covid-19. Oui, il est vrai que la protéine spike avec la protéine N, ne se réplique pas. Cependant, des trillions (de ces protéines) induites par l'injection du vaccin ont la capacité de créer des dommages dans votre système vasculaire. C'est ce que dit l'étude et ce qui a été publié par un centre d'études biologiques extrêmement important. Il ne s'agit pas d'une théorie de la conspiration. Je pense qu'à ce stade, il y a suffisamment d'informations pour se demander si l'on nous dira la vérité dans les prochains jours, car ces informations devraient faire la couverture de tous les journaux et être à la une de toutes les chaînes d'information. Et ce qu'ils devraient dire est ceci : "La base fondamentale et technologique - sur laquelle reposent tous les vaccins qui ont été distribués en Occident - est défectueuse. Nous pensions que la protéine de pointe n'entrerait dans les cellules que pour créer des anticorps, de sorte que si vous étiez confronté au virus sauvage, il ne s'accrocherait pas à vos cellules, mais nous avions tort. Nous avions tort car la protéine spike en elle-même, crée la maladie, et si vous en injectez des trillions dans un corps humain, il y aura des manifestations de la maladie dans de nombreux cas." Il n'est pas sûr d'injecter des trillions de protéines spike dans un muscle, car cela contourne les couches de votre système immunitaire qui auraient pu potentiellement neutraliser le virus...En franchissant le seuil du corps humain par l'injection de ces composés, vous ne donnez pas à votre système immunitaire la possibilité d'organiser une réponse suffisamment forte à la protéine spike pour la neutraliser. Si vous acceptez (de prendre) l'un de ces vaccins, (le vaccin) contiendra cette protéine de pointe génératrice de maladie. ....C'est maintenant à nous d'essayer de réparer l'erreur qu'ils ont commise." (Robin Monotti Graziadei sur le nouveau document de recherche du Salk Institute, You Tube, -Voir avant suppression)

Parfaitement énoncé et en plein dans le mille. Graziadei extrapole le sens caché du rapport Salk et clarifie sa signification. Comment les responsables de la santé publique, les politiciens, les médias et le reste du camp pro-Covid Vaxx vont-ils réagir à ces révélations, surtout avec l'imprimatur du Salk Institute apposé au recto du rapport ? Vont-ils essayer de balayer l'affaire sous le tapis ou de détourner l'attention du public vers le hobgobelin de la "variante" ? Ou bien tenteront-ils quelque chose d'entièrement différent, comme prétendre qu'une catégorie de protéines de pointe est bonne pour la santé alors que d'autres entraînent des maladies prolongées et la mort ? Que vont-ils faire ?

Le docteur Vladimir Zelenko, qui a été proposé pour le prix Nobel de la paix pour son utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints du COVID-19, a déclaré ceci : "Comprenez-vous ce que cela signifie ? Nous injectons le code génétique viral de la protéine spike à des personnes innocentes et elle s'introduit dans presque toutes les cellules du corps." (Candidat au prix Nobel, Zelenko a également été banni de Twitter).

En effet, c'est précisément ce qu'ils ont fait. Et, n'oublions pas, les fabricants de vaccins bénéficient d'une immunité juridique totale pour les blessures qu'ils produisent. L'immunité légale signifie l'impunité morale.

Alors, quel effet ces protéines de pointe auront-elles sur les personnes qui se sont fait vacciner ?

Voici ce que les Médecins pour l'éthique de la vaccination ont à dire dans leur dernier article publié cette semaine :

"Les vaccins sont dangereux tant pour les personnes en bonne santé que pour celles souffrant de maladies chroniques préexistantes, pour les raisons suivantes : risque de perturbations létales et non létales de la coagulation sanguine, y compris les troubles de la coagulation, la thrombose cérébrale, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques ; réactions auto-immunes et allergiques ; renforcement de la maladie par les anticorps ; et impuretés des vaccins dues à une fabrication précipitée et à des normes de production non réglementées.....

...on peut s'attendre à ce que tous les vaccins à base de gènes provoquent des troubles de la coagulation du sang et des saignements..... Les vaccins ne sont pas sûrs". ("COVID Vaccines : Necessity, Efficacy and Safety", Doctors for Covid Ethics)

C'est écrit noir sur blanc : "Les vaccins ne sont pas sûrs". Voici un autre extrait d'un article de Children's Health Defense sur le professeur Yehuda Shoenfeld, l'immunologiste clinique israélien qui est largement considéré comme le "père de l'auto-immunité". Shoenfeld aborde la question sous un angle entièrement différent. Jetez-y un coup d'œil :

"La principale préoccupation de Shoenfeld se résume à ce que l'on appelle le mimétisme moléculaire. Il y a un certain nombre de séquences génétiques qui sont identiques dans le génome humain et dans celui du SRAS-CoV-2 ?

Les immunologistes attirent particulièrement l'attention sur les séquences identiques dans un groupe spécifique de protéines que l'on trouve dans les poumons (le site du SDRA et de la pneumonie covarienne).

C'est la raison pour laquelle Shoenfeld et ses collègues ont alerté pendant la phase de développement du vaccin l'année dernière, en faisant valoir que les séquences peptidiques utilisées dans les nouveaux vaccins devraient être uniques et ne pas être communes à celles que l'on trouve dans l'organisme.

Selon Shoenfeld et ses collègues, une réaction indésirable au vaccin pourrait suffire à faire basculer une personne prédisposée dans une maladie auto-immune. L'un des signes les plus évidents de prédisposition est d'être déjà atteint de l'une des plus de 100 maladies auto-immunes qui sévissent dans les sociétés industrialisées. Pourtant, alors que le père de l'auto-immunité tire la sonnette d'alarme sur les risques auto-immuns, les gouvernements qui lancent les programmes de vaccination de masse n'émettent pratiquement aucun mot d'avertissement. Honte à eux !" ("Are We on the Verge of a 'Super-Epidemic' of Autoimmune Diseases ?") Children's Health Defense)

Ma compréhension limitée du "mimétisme moléculaire" est la suivante : En injectant dans l'organisme des protéines si semblables aux protéines Covid qui font des ravages dans le système vasculaire, nous pourrions déclencher une situation dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque ses propres organes ou son système vasculaire. C'est pourquoi l'auteur s'interroge : Sommes-nous à la veille d'une "super-épidémie" de maladies auto-immunes ?

Dans des articles précédents, nous avons présenté les points de vue de scientifiques et de professionnels de la santé qui ont anticipé les questions qui se posent actuellement à propos de la protéine spike. Par exemple, voici un extrait d'un article du rhumatologue pédiatrique, le Dr J. Patrick Whelan, qui a déclaré ce qui suit dans une lettre adressée à la FDA :

"Je suis préoccupé par la possibilité que les nouveaux vaccins visant à créer une immunité contre la protéine spike du SRAS-CoV-2 puissent causer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins d'une manière qui ne semble pas avoir été évaluée actuellement dans les essais de sécurité de ces médicaments potentiels.....

"Avant que l'un de ces vaccins ne soit approuvé pour une utilisation généralisée chez l'homme, il est important d'évaluer chez les sujets vaccinés les effets de la vaccination sur le cœur. Aussi important qu'il soit d'arrêter rapidement la propagation du virus en immunisant la population, il serait bien pire que des centaines de millions de personnes subissent des dommages durables, voire permanents, à la microvasculature de leur cerveau ou de leur cœur, parce qu'on n'a pas su apprécier à court terme un effet involontaire à long terme des vaccins à base de protéine de pointe sur ces autres organes." ("Scientists Challenge Health Officials on Vaccinating People Who Already Had COVID", Global Research)

Nous avons également souligné que "les vaccins à base de gènes libèrent une protéine spike qui se répand dans tout le corps, se retrouve piégée dans la circulation sanguine et s'accumule dans la couche de cellules (cellules endothéliales) qui recouvre les vaisseaux sanguins." Nous pensons que les nouvelles recherches du Salk Institute confirment cette théorie générale.

En outre, selon le Dr Hyung Chun, cardiologue à Yale, les cellules "libèrent des cytokines inflammatoires qui exacerbent encore la réponse inflammatoire de l'organisme et conduisent à la formation de caillots sanguins". Chun a déclaré : "L'endothélium 'enflammé' contribue probablement non seulement à l'aggravation de l'issue de la COVID-19, mais est également considéré comme un facteur important contribuant au risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral."

Cela semble suggérer que la protéine de pointe du vaccin peut avoir le même effet que la protéine de pointe de l'infection. Voici d'autres informations :

"Les personnes atteintes de COVID-19 présentent un grand nombre de symptômes neurologiques, tels que des maux de tête, une ataxie, des troubles de la conscience, des hallucinations, des accidents vasculaires cérébraux et des hémorragies cérébrales. Mais les études d'autopsie n'ont pas encore trouvé de preuves claires d'une invasion virale destructrice dans le cerveau des patients, ce qui pousse les chercheurs à envisager d'autres explications de la manière dont le SRAS-CoV-2 provoque des symptômes neurologiques.....

Si ce n'est pas une infection virale, qu'est-ce qui pourrait causer des lésions aux organes distants associées à la COVID-19 ?

Le coupable le plus probable qui a été identifié est la protéine de pointe COVID-19 libérée par l'enveloppe externe du virus dans la circulation. Les recherches citées ci-dessous ont montré que la protéine de pointe virale est capable d'initier une cascade d'événements qui déclenchent des lésions d'organes distants chez les patients atteints de COVID-19.

Il est inquiétant de constater que plusieurs études ont montré que les protéines spike ont à elles seules la capacité de provoquer des lésions étendues dans tout le corps, sans aucune trace de virus.

Ce qui rend cette découverte si inquiétante, c'est que les vaccins à ARNm COVID-19 fabriqués par Moderna et Pfizer et actuellement administrés dans tous les États-Unis programment nos cellules pour qu'elles fabriquent cette même protéine en pointe du coronavirus afin d'inciter notre corps à produire des anticorps contre le virus". ("La protéine de pointe des vaccins Moderna et Pfizer pourrait-elle provoquer des caillots sanguins, une inflammation cérébrale et des crises cardiaques ? Global Research)

La citation ci-dessus est essentielle pour comprendre ce qu'est réellement le Covid et pourquoi les nouveaux vaccins menacent d'exacerber considérablement le problème. Comme le dit Chun :

"...les études d'autopsie n'ont pas encore trouvé de preuves claires d'une invasion virale destructrice dans le cerveau des patients, ce qui pousse les chercheurs à envisager d'autres explications sur la façon dont le SRAS-CoV-2 provoque des symptômes neurologiques...."

Cette observation est correcte. Les recherches n'indiquent pas une "invasion virale dans le cerveau des patients".

Pourquoi ? Parce que - comme l'indique le rapport Salk - ce n'est pas l'infection virale qui pénètre dans le cerveau, mais la protéine de pointe qui a franchi la barrière hémato-encéphalique via le système vasculaire.

Voici encore le Dr Chun : "Quoi d'autre pourrait causer des lésions aux organes distants associés au COVID-19 ?"

Une fois de plus, ce n'est pas le virus mais la protéine spike et la réponse auto-immune.

Enfin, Chun reconnaît que les nouveaux vaccins "programment nos cellules pour qu'elles fabriquent cette même protéine de pointe du coronavirus, afin de déclencher la production d'anticorps contre le virus par notre organisme".

La production et la distribution de ces injections potentiellement mortelles vont bien au-delà de la simple imprudence. Il s'agit d'une catastrophe mondiale sans précédent qui pourrait entraîner la mort de millions de personnes. Combien de temps cette folie va-t-elle durer ?

