100% RISQUES – ZÉRO BÉNÉFICES : protégeons nos enfants contre la « vaccination »

Jean-Dominique Michel - Le 29 juin 2021

Qui veut aller loin ménage sa monture dit-on…

Au front depuis 18 mois, votre serviteur se fait parfois l’impression d’être une vieille mule fourbue… mais tenace, comme on en prête la qualité à l’animal !

Sentant qu’il ne fallait plus trop tirer sur la corde, elle se trouve en altitude à refaire des forces, consciente hélas que l’automne sera rude et que la faillite du « vaccin » (dont l’inutilité spectaculaire se double d’un taux d’effets secondaires, graves et moins graves comme fatals, très fortement supérieur à ce qui avait été estimé) sera simplement recyclée dans le narratif délirant qui prévaut chez ces autres asinés – ceux qui sont hélas aux commandes.

On en voit poindre les consternantes (il)logiques : si les vaccinés sont en danger du fait des non-vaccinés et se retrouvent aujourd’hui par exemple au Royaume-Uni majoritaires parmi les hospitalisés, c’est bien entendu la preuve que ce vaccin est magnifiquement efficace ! Et donc faisons toujours plus de la même chose, (« et pourtant elle tourne ! ») comme le barrissait d’auto-satisfaction un ministre cantonal romand de la santé, pendant qu’un autre traitait d’irresponsable et de dangers publics les réticents à cette expérimentation génique indéfendable, appelant même à les vacciner de force…

C’est dire si votre mule fidèle se doit en effet de reprendre des forces pour la bataille qui se profile. Nous ne sommes pas au bout de nos peines dira-t-on sobrement.

Elle reste cependant à temps partiel sur le pont en participant au fil d’actualités de Covidhub.ch (n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir un florilège hebdomadaire des nouvelles qui comptent – celles que vous ne trouverez évidemment pas dans la presse prostituée par l’état et les pharmas, littéralement !)

Elle a aussi récemment signé cet appel solennel, initié par des éveilleurs en prévision d’une monstre manifestation devant le Ministère de la Santé à Paris le 30 juin – initiative à répéter à la rentrée pour la protection des enfants contre cette cabale génique délirante. Dont voici le texte et la liste des premiers signataires :