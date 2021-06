Arizona : la construction d'une antenne 5G est interrompue

19 juin 2021 Ralph Fucetola

DR. RIMA ET SES VOISINS EMPÊCHENT LA CONSTRUCTION D'UNE ANTENNE 5G CHEZ ELLE !

Au début du mois, le Dr Rima et ses voisins ont été horrifiés d'apprendre qu'une « petite » antenne cellulaire de 10 mètres pour la 5G était sur le point d'être construite dans le quartier, à 6 mètres de sa maison - bien que Tucson dispose déjà de la fibre optique en place pour fournir un service de très haute qualité. Pas besoin de 5G mortelle, merci !

La "loi" n'est pas du côté de ceux qui sont conscients des dangers de la pollution par les radiofréquences (RF) de la 5G. La loi fédérale empêche les communautés locales d'interdire les antennes 5G, ou même de réglementer les radiofréquences (seule la FCC peut le faire). La loi fédérale empêche les collectivités locales d'interdire les antennes 5G pour des raisons de santé, mais l'autorise pour des raisons de "sécurité publique" et de valeur des biens.

Les responsables locaux répètent le même faux leitmotiv selon lequel nous, le peuple, serions impuissants face au rouleau compresseur fédéral/de la haute technologie, ou c'est ce qu'ils voudraient nous faire croire !

"Mauvaise réponse !" a dit le Dr Rima. Elle et ses voisins se sont immédiatement organisés et ont occupé le site ! Puis ils se sont mis au travail.

L'avocat Ralph, à la retraite, a rédigé deux lettres de cessation et de renoncement : l'une d'elles demandait la protection du Dr Rima en raison de sa sensibilité avérée aux radiofréquences, conformément à la loi ADA (Americans with Disabilities Act) . L'Arizona, comme tous les autres États de l'Union, reflète cette législation fédérale. La deuxième lettre C&D ( ndt : cesser et renoncer) était une "action Lorax" ( ndt :droits des arbres) au nom de l'arbre Mesquite de plus de 30 mètres, situé sur le site.

Le Dr Rima et l'avocat Ralph sont tous deux juges au Tribunal international de droit naturel et de Common Law sur la santé publique et la justice. La technologie des micro-ondes pulsées (5G) est l'une des trois technologies génocidaires identifiées et interdites par le Tribunal, qui a émis un ordre de cessation et de renoncement à l'intention des responsables des États et des villes, y compris le gouverneur de l'Arizona.

Les voisins du Dr Rima ont contacté les autres habitants de Tucson opposés à la 5G, qui ont rapidement organisé une réunion Zoom à laquelle a participé le Dr Russ Witte, PhD, qui a présenté un Powerpoint extraordinairement détaillé et utile sur les réalités scientifiques, législatives et administratives de cette "arme de qualité militaire" dans nos rues et dans nos cieux. Il s'avère que la position officielle des autorités, souvent affirmée, selon laquelle nous serions impuissants, n'est pas le cas ! La bataille continue. Repousser fonctionne, mais seulement si vous repoussez réellement !

En résumé : AT&T a fait marche arrière pour le moment. Ils ont accepté de retarder la construction pour permettre une "discussion communautaire". Il se trouve qu'il y a une élection primaire le 3 août. Vous pouvez être sûrs que les candidats au conseil municipal seront sur la sellette de la 5G dans le cadre de la riposte de la communauté ! Les opposants à la 5G à travers le pays s'accordent à dire que cette chaîne d'événements est extrêmement inhabituelle. Nous pensons que l'ajout de l'ordonnance C&D de 52 pages du Tribunal a fait la différence, arrêtant cette antenne là où pratiquement aucune n'avait été arrêtée auparavant.

Vous pouvez en savoir plus sur le travail du Tribunal à l'adresse https://www.peaceinspace.org

Push Back, et de l'histoire : à suivre ! Push Back fonctionne !

Partagez avec ce lien : http://www.opensourcetruth.com/5g-tower-construction-halted