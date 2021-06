Les mensonges de Monsanto : Carey Gillam et Robert Kennedy

Carey Gillam est journaliste d'investigation et auteur américain. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans la couverture des politiques et pratiques alimentaires et agricoles, dont 17 ans en tant que correspondante principale pour le service d'information international de Reuters. Elle possède des connaissances spécialisées sur l'essor de la technologie des cultures biotechnologiques et l'augmentation connexe de l'utilisation généralisée des pesticides dans notre système de production agricole et alimentaire. Mme Gillam a remporté plusieurs prix industriels pour son travail et a été reconnue comme une experte mondiale de premier plan sur la corruption dans l'industrie chimique agricole. Son premier livre "Whitewash- The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science" est sorti en octobre 2017 et a remporté le très convoité Rachel Carson Book Award de la Society of Environmental Journalists ainsi que deux autres prix littéraires.

Le deuxième livre de Carey, un thriller juridique intitulé "The Monsanto Papers - Deadly Secrets, Corporate Corruption, and One Man's Search for Justice", devrait sortir le 2 mars 2021.

Mme Gillam a été invitée à s'exprimer dans le monde entier sur des questions liées à l'alimentation et à l'agriculture, notamment devant le Parlement européen à Bruxelles et le Forum mondial de la démocratie à Strasbourg, ainsi que devant des fonctionnaires, des organisations et des conférences aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Argentine, en France et aux Pays-Bas. Elle a également été invitée à donner des conférences dans plusieurs universités, notamment à l'Université Emory, à la Berkeley Law School, à l'Université de Washington, à la Booth School of Business de l'Université de Chicago, à l'Université de l'Iowa, au Cambridge Forum de Harvard Square, etc.

Elle a été consultante et a participé à plusieurs documentaires télévisés et cinématographiques, notamment le documentaire primé Poisoning Paradise sorti en juin 2019 par l'acteur Pierce Brosnan et sa femme Keely Brosnan.

Mme Gillam peut s'exprimer sur les questions de sécurité et de sûreté alimentaires, de santé environnementale, d'agriculture, de corruption des politiques réglementaires par les entreprises, ainsi que sur les questions de journalisme, de fausses nouvelles, de pression des entreprises sur les médias, etc.

Elle travaille actuellement en tant que journaliste et chercheuse de données pour le groupe de recherche en santé publique U.S. Right to Know.

